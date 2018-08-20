【顧德投顧】台美走勢脫鉤,靜待大盤攻擊訊號,或是擇股放空

◆盤勢分析

上周五美股道瓊上漲一百多點, 從上週五以來道瓊已經漲了五百點, 漲幅將近兩的百分點, 台股卻紋風不動, 實在令人沮喪, 其實觀察周邊亞洲國家, 漲幅其實都蠻有限的, 可能是被中國大陸股市影響, 因為大陸股市還在持續破底, 所以建議投資朋友還是先觀望為宜, 畢竟這半年來, 其實台股走勢在亞洲週邊國家算是非常強勢, 大陸上證就不說, 大家可以看看香港恆生, 南韓, 都一直跌, 尤其是南韓, 這國家產業跟台灣蠻雷同的, 南韓一直跌, 其實讓我們蠻擔心台股會不會步上後塵, 所以這邊建議投資朋友保守為上

盤面重點, 目前還是被動元件為主, 今天被動元件可說是強勢反彈, 過去一周已經不再破底, 加上本益比也來到六到八倍左右, 也許有機會帶出一波反彈走勢, 而且很可能漲的又急又兇, 不過這邊還是勸投資朋友小心, 被動元件相關個股會大跌不是沒有原因的, 只是這個原因不為市場所熟知, 所以即使被動元件反彈, 我們還是建議投資朋友觀望為上, 尤其是不愛停損的投資朋友, 更是萬萬碰不得被動元件, 矽晶圓這類股票 今天盤面資金似有望金融類股移動, 在大盤偏空之時, 資金轉往波動較小的金融股, 也是提醒投資人小心的訊號, 總而言之, 請投資人觀望為上, 謝謝

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

