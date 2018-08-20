A股觸底反彈滬指V形反轉收漲1% 科技股大漲

跌跌不休、跌無止境，所有人都在等今日2638.30是否會破，目前指數偏離5日線的幅度其實也不是很大，但從各項指標數據來看，今日反彈似乎有迹可循。

8月20日上午，證監會召集部分券商宏觀分析師和策略分析師舉行閉門會議，了解市場看法。據悉，監管部門現場併未做任何表態。

今日（8月20日），滬深兩市出現探底行情，大盤早盤震蕩下挫，滬指高開低走，創業板指一度跌逾2%；滬深三大股指盤中續創調整新低，大盤成交量約2600億元維持低位。創業板指數全天再現過山車走勢，早盤創調整新低滬指最低觸及2653.11點，午後在5G、國產軟件等科技股帶動下，大盤探底回升翻紅，出現“V形反轉”，但醫藥、白酒等大白馬股持續殺跌，雲南白藥(000538-CN)盤中一度逼近跌停。

截止收盤，滬指報2698.47點，漲幅1.11%，深成指報8414.15點，漲幅0.68%；創指報1435.69點，漲幅0.10%。

從盤面上看，金融股全天強勢，5G、國產軟件等概念午後爆發，多股漲停;國產軟件、量子通信、租售同權、衛星導航、鋼鐵等板塊上漲；豬肉、醫藥股低迷，二胎概念、海南、養殖業、乳業、服裝紡織等板塊跌幅居前。此外，摘帽概念、豬肉、生物疫苗、海南板塊、嬰童概念等回調。

今日滬深漲停35家(涵蓋新股及ST類)，跌停18家，上漲個股2139隻，下跌個股1115隻。

熱點板塊方面，住房租賃板塊開盤大漲，市北高新漲停，東易日盛(002713-CN)漲9%，我愛我家(000560-CN)等紛紛大漲，消息面上，我愛我家否認擡高租金，自如稱租金漲幅低於市場整體漲幅；5G板塊逆勢走強，新易盛(300502-CN)強勢封板，移為通信(300590-CN)大漲7%，新海宜(002089-CN)等集體走強；國產軟件走勢強勁，中科金財(002657-CN)漲停，中國軟件(600536-CN)漲8.5%；白酒板塊大跌，水井坊(600779-CN)復牌跌停。

截至15:01，滬股通淨流入40億，深股通淨流入18億；滬股通每日額度520億元剩餘479.91億元，佔比92%；深股通每日額度520億元剩餘501.60億元，佔比96%。

據交易軟件資金流向圖顯示，TOP20的股票成交額超319億元，有13隻股票呈現主力資金流入，其中，捷佳偉創(300724-CN)主力流入淨額超5億元，中興通訊(000063-CN)、中國平安(601318-CN)、中國聯通(600150-CN)、華友钴業(603799-CN)、萬科A(000002-CN)主力流入淨額超1億元。

消息面上，根據修訂後的《上海證券交易所交易規則》，自今日(8月20日)起對股票交易實施收盤集合競價，證券的收盤價通過集合競價的方式產生，14:57至15:00為收盤集合競價時間。

今早，證券日報頭版刊文《採取八大措施維護股市穩定健康發展》提出，管理層和市場各方須一起努力，維護市場穩定健康發展。在目前市場估值低，資金相對寬松的條件下，股票市場可以推出一係列既利當前、又利長遠的舉措：一是鼓勵金融類上市公司實施員工持股計劃，近期可選擇銀行、券商、保險公司各一家開展工作，釋放改革紅利。二是鼓勵國有控股上市公司回購股份。目前，120家左右國有控股上市公司的股價跌破了淨資產，這些公司應當行動起來。大股東和高管增持、上市公司回購等都是可行方式。三是鼓勵上市公司開展併購重組。四是完善國有控股上市公司債轉股實施辦法，加大債轉股力度，提高工作效率。五是加大全國社保基金、地方養老基金、商業保險資金等長期資金入市的力度，做好養老目標基金發行工作。六是大力發展私募基金，引入更多源頭活水。七是發揮好中國證金公司穩定市場的作用。八是擴大開放，加快推動證券行業放寬外資股比限製政策的落實落地。

市場分析認為，隨著監管部門對於銀行加大對小微企業貸款投放越來越重視，外圍資金加速流入A股市場，在各種利好的刺激下，相信下跌空間有限。科技成長類股票值得關註，或可在回調低位佈局，潛伏等待A股的穩定回升。

海通策略指出，A股處於第5次歷史大底磨底中，換手率低至143%，情緒扭轉至少需兩大信號之一：一是去槓桿拐點，二是改革加速。前者看地方債務問題解決方案，後者跟蹤十九屆四中全會。近期部分小國匯率快貶引發市場擔憂97年重現，金磚四國為代表的新興經濟體外債/GDP、外債/外匯儲備均較低，無需太多擔憂。以穩為先，消費補跌後仍是磨底期較好的配置品，著眼未來重視科技類成長，重視科技類成長股，如改革加速關註銀行。

中信證券認為，目前市場主要的風險是交易慣性下情緒和風險的負反饋，風險不會失控，但情緒釋放需要時間。市場已具備長期絕對收益的安全邊際。配置上，建議把握錯殺後的結構性機會，維持成長好於價值的判斷。

作者：毛莉

編輯：賀秋霞

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