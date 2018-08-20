三大法人終止連7賣買超21億元 外資期現貨偏多

美中貿易有望重啟談判，台股今 (20) 日平盤震盪，觀望氣氛仍濃，終場小漲 8.09 點，收在 10699.05 點，三大法人合計買超 21.13 億元，終止 8/9 以來連七個交易日賣超，外資買超 37.72 億元，投信買超 1.13 億元，自營商賣超 17.72 億元。期貨部分外資增加 2754 口多單，期現貨同步看多，有利盤勢後續表現。

台股今日仍偏觀望，盤中一度收復 5 日均線，不過上攻無力，終場靠著被動元件族群、金融股、台積電、聯電等權值股急拉尾盤，小漲作收。期貨部分，外資多單未平倉口數來到 3.49 萬口，投信增持空單 473 口，空單未平倉口數為 2.5 萬口，自營商加碼空單 1711 口，空單未平倉口數為 7478 口。

電子三雄由大立光獨漲 3.6% 撐盤，外資結束連 7 日賣超，今日小買，台積電也同步獲得外資買超，鴻海明日為減資基準日，外資持續調節出脫持股，金融股部分合庫金、永豐金、元大金尾盤敲進約 5000 張大單，今日全獲外資買超，中信金則遭外資釋出。

被動元件今日由華新科、國巨領漲反彈，相關類股包括奇力新、美桀、禾伸堂等，皆獲外資買超；蘋概股機殼廠由於傳出大陸長盈搶單，鎧勝 - KY 遭外資釋出，鴻準、可成則獲外資小幅買超。

外資集中市場今日買超第 1 名為群創 17459 張，第 2 名元大滬深 300 正 2 為 12651 張，第 3 名台新金 9846 張，第 4 名永豐金 7782 張，第 5 名合庫金 6073 張，第 6 名中鋼 6004 張，第 7 名聯電 4241 張，第 8 名為華新 3970 張，第 9 名大同 3907 張，第 10 名元大台灣 50 反 1，買超 3224 張。

外資集中市場今日賣超第 1 名為富邦 VIX，賣超 20881 張，第 2 名錸德，賣超 7790 張，第 3 名華邦電，賣超 7308 張，第 4 名開發金，賣超 5287 張，第 5 名為華通，賣超 4692 張，第 6 到 10 名分別是彩晶，賣超 3964 張；兆豐金，賣超 3960 張；仁寶，賣超 3512 張；中壽，賣超 3310 張；京元電子，賣超 3154 張。

投信今日買超第 1 名為聯電 4682 張，第 2 名為中鴻 3491 張，第 3 名為華夏 2317 張，第 4 名為義隆 1235 張，第 5 名為臺企銀 1202 張，第 6 至 8 名分別為中鋼 1022 張、聚陽 1017 張、金像電 1000 張；賣超第 1 名為合晶，賣超 4985 張，第 2 名長榮，賣超 1873 張，第 3 名台勝科，賣超 1828 張，第 4 名環球晶，賣超 1227 張。

自營商今日買超第 1 名為合庫金 3645 張，第 2 名為台新金 2081 張，第 3 名為友達 1234 張；賣超第 1 名為燿華 4824 張，第 2 名為南亞 3117 張，第 3 名為華通 2035 張，第 4 名為嘉聯益 1737 張，第 5 名為臺企銀 1596 張，第 6 至 8 名分別為新光金 1324 張、晶電 1187 張及欣興 1082 張。

統一投顧董事長黎方國表示，在美中貿易戰、土耳其危機尚未明朗前，短期台股行情將在年線附近約 10600 至 10800 點間震盪整理，而蘋果股價頻創新高，台廠蘋概股卻反應低迷，被動元件籌碼面凌亂，市場將處於觀望態勢。