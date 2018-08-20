中原地產：多因素存在 上海房租價格穩定

在北京、深圳等城市房租快速上漲成為市場焦點之際，同為一線城市的上海，租金漲幅併不顯著。7月，上海中原租賃指數顯示隻有238點，比2月最高點還有1個點的差距。總體來看，租金自2016年觸及歷史高位後一路震蕩下行，當前處於震蕩格局。

中原地產分析師盧文曦表示，上海租金之穩有多方面的因素。首先是上海人口常住人口呈現流出格局，市場需求減少。2015年上海常住人口首次出現流出，2017年則繼續流出。租房是消費，需求減少的背景下難以支撐價格走強。

同時，供應端充分。除了傳統整套租房外，還有長租公寓參與市場競爭，其實一些快捷酒店也有部分包月等短租服務，市場細分程度高，提供選擇多。而傳統租賃市場中，由於今年銷售市場不佳，掛牌時間長，對房東而言空關一個月就是一個月損失，由售轉租的也有一定比例。

另外，市場充分競爭。大型中介因為成本關係，對於租賃業務感興趣程度低些，但是上海小中介確非常樂忠於此類業務，尤其是一些“夫妻老婆店”，對小區情況以及和業主非常熟悉，手里也有不少客戶，掛牌到成交流轉速度快。其次，把房子租給長租公寓雖然也是一種方式，但上海房東似乎更精明，一方面不會給别人賺差價，另一方面自己對於租客的選擇有自主權，可以不借給資質不高的租客，避免不必要的麻煩，所有併不是所有人都樂於接受這種方式。

盧文曦認為，上海未來房租難出現非正常上漲。上海自去年推出租賃住房用地後拿地的都是國企或央企，預計1年後這些房源將陸續上市，屆時這些房源租金是重要參照係。這些房源將起到租賃市場“壓艙石”作用。

來源：上海證券報

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