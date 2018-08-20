加速AI語音助理 南韓SK Telecom部署賽靈思的FPGA

南韓 SK Telecom (017670-KR) 在數據中心部署了美商賽靈思 (XLNX-US) 的現場可程式化邏輯閘陣列 (FPGA)，作為人工智慧的加速器。這是南韓企業首次大規模部署 FPGA。

賽靈思的 Kintex UltraScale FPGA 將用於幫助運行 SK Telecom 的語音辨識系統 ASR 並作為語音助理 Nugu 的加速器。

兩家公司表示，與 GPU 相比，FPGA 擴充卡能為 SKT 的 ASR 帶來五倍性能的提高。在 ASR 的插槽內裝上賽靈思 FPGA 擴充卡，就能加速多重語音頻道的服務。一張 FPGA 擴充卡，就能為一個 ASR 的伺服器提高多倍的效能，進而省下可觀的成本。這樣的效能與成本節省的優勢能為 SK Telecom 及該公司的客戶帶來相當大的獲益。

「作為韓國首例，我們很高興有機會將賽靈思的 FPGA 部署到 SK Telecom 的 AI 數據中心，」賽斯靈數據中心營銷副總 Manish Muthal 表示。他補充道:「賽斯靈的 Kintex UltraScale KCU1500 FPGA 能在應用上帶來更大的競爭優勢。賽靈思也將繼續致力於數據中心的加速上。」

Nugu 是 SK Telecom 語音助理，類似於亞馬遜的 Echo 和 Google 的 Home。該系統於 2016 年 6 月推出，到 2017 年 4 月達到了 1 億次使用對話。隨著 Nugu mini、TSK 導航 APP、兒童智慧手錶 Joon 及 IPTV 服務的推出，在今年 2 月達到了 11 億次對話記錄。

未來 SK Telecom 計畫將賽靈思的 FPGA 用於家庭安全和其他 AI 服務，並推出 ACAP 芯片。

SKT 軟體研發中心資深副總 Kang-Won Lee 表示:「近年來產業不斷變化，我們很自豪能夠站在開發 AI 加速器的前線。通過設計賽靈思 KCU1500 電路板和我們的位元流圖像解決方案，我們開發出具有高經濟價值和高性能的應用。」