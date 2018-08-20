創業板50早盤漲逾1% 創業板指卻跌逾1%

8月20日，滬指漲0.3%，上證50指數漲近1%，創業板指跌逾1%。截至10:56，中科創達漲逾4%，暴風集團、寒銳钴業等漲逾3%;上證指數報2673.13點，漲0.16%，成交額514.5億;深證成指報8311.5點，跌0.54%，成交額678.6億;創業板指報1415.73點，跌1.31%，成交額222億。

盤面上看，行業板塊普遍下跌，其中銀行、房地產、通信等板塊表現搶眼，醫藥生物板塊表現較弱。兩市個股跌多漲少，共計1100隻個股上漲，近2000隻個股下跌。

據Wind統計，8月17日，華安創業板50ETF份額達到130.52億份，較上個交易日增加5.34億份，首度突破130億份，該基金在7月9日首次突破100億份;易方達創業板ETF份額升至103.55億份，較上個交易日增加4.06億份。截至17日，華安創業板50ETF份額在股票型ETF中處於第二位，僅低於華夏上證50ETF的139.19億元。

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