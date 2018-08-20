3.5萬美元非電動車樓地板！馬斯克：3年後或許可推2.5萬美元車款

特斯拉 (TSLA-US)) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 又發豪語！35000 美元的低價版 Model 3 不是電動車價格的極限，特斯拉下一步朝 25000 美元邁進。

撇開近日私有化議題，馬斯克接受 YouTuber Marques Brownlee 的採訪，討論電動汽車的未來。他稱，特斯拉「或許」花 3 年的時間可以推出一款低成本車，但考量到汽車產業的經濟和競爭狀況，這一點確實「非常艱困」。

馬斯克表示，在瘋狂競爭的汽車展液中，特斯拉雖然受限於規模經濟，難以與福特或通用等大型車廠競爭，但肯定的是，遲早可以推出更便宜但更高品質的車款。

「我認為特斯拉可以做到推出 25000 美元的車款，如果拼一點的話，應該 3 年左右可以做到，但這還是取決於時間和規模。」

他以早期手機的發展來比喻汽車製造過程，初期手機非常昂貴，但外型又大又笨重且根本沒什麼功能，多年下來，每次設計變更就能增加一些功能，製造商可以找到更好的製造方式，於是價位能下降又可提升整體表現。「任何新科技都需要經歷數個版本和大產量之後，才能更平價。」

根據馬斯克在 8 月份財報法說會聲明，目前 Model 3 起價仍須 49000 美元，而當初馬斯克設定的 35000 美元價位的 Model 3 尚未見蹤影。

馬斯克提到，特斯拉不打廣告，因為資金全部投入到汽車生產的過程中，「銷售產品的關鍵是讓大眾喜歡，一款真正受喜愛的產品就會創造口碑，在市場上口耳相傳，這就是特斯拉的商業模式：不花廣告費、不打折。」他稱，連他自己買特斯拉的車也得支付全額的零售價。

在接受此回訪談前，馬斯克罕見接受了《紐約時報》的個人專訪，但該次情感流露的專訪卻讓特斯拉上週五股價重挫近 9%，等於平白送給特斯拉空軍 10 億美元大禮，讓他們收回大部分 8 月 7 日因私有化推特文而虧損的金額，這回甚至引來董事會成員的關切，希望馬斯克在控制損害的前提下，停止發推特文。