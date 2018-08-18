騰訊(00700-HK)被多家投行下調目標價 今年股價已經下跌近30%

騰訊控股(00700-HK)中期業績出爐，不及預期。股價大幅下挫之後，在8月17日又反彈超3%。

有業內人士表示：“騰訊仍然是一個不錯的公司，但是現階段避開為宜。”

8月15日晚間，騰訊發布了2018年的中期財報。數據顯示，騰訊在今年第二季度實現營收736.8億元人民幣（下同），同比增長30%，創2015年二季度以來新低；第二季度凈利潤178.67億元，現雙料下滑，同比下滑2%、環比下滑23%。

騰訊的現金流業務是遊戲和廣告，但從第二季度的業績來看，這兩塊業務目前都受到了挑戰。

第二季度，騰訊PC遊戲的環比下滑與手機遊戲增速放緩使得公司的收入、利潤均低於市場預期。

數據顯示，第二季度騰訊網絡遊戲收入252.02億元，增長僅為6%；騰訊端遊同比下降5%，環比下降8%；至於手遊則是同比增長19%，但環比下降19%，這主要是由於熱門戰術競技類遊戲尚未商業化及新遊戲的發布排期的影響。

騰訊和網易（NTES.O）今年中期業績的下滑都在表明，遊戲產業最困難的時期已經到來。

中國音數協遊戲工委近期一組報告顯示，今年1-6月，中國遊戲產業在整體收入上的增幅創下新低。今年上半年，遊戲產業實際銷售收入達到1050.0億元，同比增長5.2%。而過去三年來，這一增幅同比達到21.9%、30.1%、26.7%。

下半年中國遊戲市場將變得更加困難，針對遊戲的監管政策正在收緊。這對於投資人而言，無疑是他們繼續投資遊戲行業的重要阻礙。

騰訊另一大業務板塊是廣告，其中網絡廣告增速放緩。

騰訊是中國最大的網絡廣告企業，2018年第二季度，騰訊媒體廣告增速大幅下滑，從第一季度的31%下降到16%。

雖然微信的商業化還遠未見頂，公司第二季度社交廣告同比增速55%，但是抖音和頭條正在與騰訊搶占用戶時間，成為其不可忽視的競爭對手。

根據最新的財報數據，騰訊QQ的智能終端月活躍賬戶同比增長7.0%至7.09億；微信及WeChat月活躍賬戶達10.58億，同比增長9.9%；但是，QQ月活躍賬戶數達到8.03億，比去年同期下降5.5%。

就是說，騰訊的用戶總數已經基本覆蓋了所有網民，摸到了規模的天花板。它需要在現有的用戶數量中挖掘更多的市場，搶占到更多的用戶時間才能保持住以往的高增長。

在騰訊發布財報之後，大摩、富瑞、大和、摩通、野村等各大行紛紛調低目標價，不過仍然給予“買入”評級。

其中，中金公司從540港元下調到502港元，德意志銀行從由512港元下調到了452港元。

上述業內分析師表示：“騰訊仍然是一家不錯的公司，它的技術能力依然是行業翹楚，業績起伏會隨時發生。”

“但是目前這個階段，建議投資者避開這個公司為宜，因為還沒有看出騰訊新的推動業績高增長的動力。”他說。

今年一月份，騰訊股價曾一度高達475港元，目前回調已經接近30%。

來源：界面

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