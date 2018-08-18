〈貨幣競貶投資術〉美元成金融市場寵兒 人民幣、日圓和英鎊布局看這裡

本周外匯市場聚焦土耳其股匯風暴，土耳其里拉重挫，引發新興市場貨幣貶值連鎖效應，美元指數成資金避風港，並創 13 個月的新高；展望後市，專家表示，估計資金擁抱美元趨勢不變，而英鎊缺乏上漲助力，另人民幣年底前恐貶破 7 元關卡，日圓則受益避險情緒的升溫，緩步走強。

瑞銀分析，全球政治及經濟風險居高不下，加上美國經濟成長表現突出，預期未來 3 個月外匯市場，仍受美元走勢主導，其中，英鎊兌美元匯率還未到極低點，預期仍有進一步下跌空間，且儘管英國經濟表現相對穩健，但增長及通膨增速溫和，英鎊缺乏上漲的助力。

除此之外，距離英國央行下次升息時間仍遙遠，美國與英國的利差將在未來 12 個月繼續擴大，而脫歐進程方面，預期過渡期協議將在 10 月底至明年 1 月間達成，但若未能達成協議，將導致「斷崖式」脫歐，並將衝擊英鎊兌美元跌至 1.20 以下。

日圓部分，匯銀人士表示，受到美國總統川普宣布將土耳其的鋼鋁關稅加倍的影響，日圓受益避險情緒的升溫，緩步走強，估計近期內有望再度挑戰 110 關卡，若土耳其的經濟危機無法有效控制的話，日圓突破區間走強的機會將大增，但相反的，若土耳其的經濟危機能有效控制住，那日圓漲勢恐將中斷。

整體來看，目前全球股匯市皆不平靜的當下，投資人可適度持有日圓作為投資組合的避險，但建議以拉回逢低進場的方式較為穩妥。

至於人民幣方面，受土耳其危機影響，人民幣和新台幣難免受到衝擊，其中新台幣貶值趨勢確定，人民幣則在美元轉強之下，估年底前恐貶破 7 元關卡，滿足點在 7.04 至 7.05。資產配置部分，若人民幣部位偏低，貼近 6.9 元，是長期可買進的價位。