【豐銀投顧】美股大漲為何台股不漲？

昨夜今晨美國股市瘋狂大漲，但奇怪的是台股卻沒什麼反映，這也就算了，最後竟然開高走低最後只小漲 7 點。這到底是怎麼回事？其實不難理解，昨天早上傳出中美即將再起貿易談判，因此使得亞股盤中普遍急拉。但是，玄機就在這裏。這個新聞是領先美股反映的，換句話說同一個利多台股已經反映一次，晚上歐美股市是跟在我們後面反映的。因此今天早上美股反映的，我們昨天早上就反映過了，當然就無法再帶動盤勢上攻。許多人沒搞清楚先後順序，在昨晚美股大漲時看到台指期夜盤漲的不多，竟然還以為漲幅「落後」沒有完全反映美股的大漲，還在夜盤加碼多單。最後沒賺到錢不說，放到白天今天的台指期尾盤還壓低，真的是的冤枉！

類似的事情其實常常在發生，這一次是利多事件，有時候利空我們早就先反映了，然後晚上美股才反映。不明究理的人就認為隔天台股完蛋了，還要再跌。結果往往相反。因此投資人一定要先搞清楚事情的前因後果，說不定還能反向操作從市場中賺錢。另外，筆者長期以來，不論是在文章之中、或是上非凡電視台錢線百分百節目都一再提醒:「中國股市不能碰」，這期間雖然遭受到許多人的質疑與責難，但筆者向來就事論事，也總能提出數據上的證據佐證。無奈還是許多人不能理解，一再的認為陸股基期低、中國市場大、A 股入摩一定會有題材。結果今天陸股不論是上證還是深圳指數，全部破底創近三年新低了，明明全球股市是多頭，卻投資陸股賠錢，甚至還可能有人放空台股賠錢，這不是很讓人遺憾嗎？

回到台股下週怎麼看？筆者仍然認為就技術面而言下週很有機會在負乖離偏高的情況下出現負乖離過大的現象，另一方面只要再搭配適度的量縮，應該就會出現不錯的買點，希望投資人不要在這邊看壞，每一次的高低點筆者不是都幫大家抓出來？祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師