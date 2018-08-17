【華冠投顧】08/17（五）跌深反彈股壓垮大盤漲勢!!!

◆盤勢分析

焦點個股：4953 緯軟、2368 金像電、6121 新普、3323 加百裕、2456 奇力新

中美兩國為了解決貿易爭端，準備重新上談判桌，道瓊指數大漲 396 點。台股今日早盤果然大漲 73 點，氣勢如虹；奈何被跌深反彈股 MLCC、矽晶圓、MOSFET…… 等的雙重賣壓影響（短線搶短獲利賣壓 + 跌深套牢層層賣壓）而開高走低。接近收盤時，MLCC、矽晶圓、MOSFET…… 等眾多跌深族群開始急殺，迅速壓縮大盤漲勢。收盤僅上漲 7 點，收 10690.96 點，失守年線，且日 K 收黑，留近 55 點的上影線，成交量縮至 1,266 億。OTC 亦同，合計上漲家數 733 家，下跌家數 649 家。

被動元件早盤持續反彈，但 2327 國巨、2456 奇力新、2492 華新科、3090 日電貿、2478 大毅、3026 禾伸堂、8163 達方、5317 凱美等都開高走低殺尾盤；MOSFET 中的 3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎；矽晶圓中的 3532 台勝科、3016 嘉晶、6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶等也多開高走低…… 另外光碟片 2349 錸德則是持續跌深反彈……

老師昨天分享型態較好的「腳踏車及電動機車鋰電池族群」，今日持續強勢上漲創高，3323 加百裕、6121 新普創波段新高。生技部分的血糖機大廠 4736 泰博、電競卡 2425 承啟也創波段高。4953 緯軟、2368 金像電⊕也繼續創新高！！

最後祝大家七夕情人節快樂，週末愉快，下週操作順利……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。