全球人壽愛的超熱血 義賣無毒米環境友善茶逾160萬元

以「因為愛 責任在」為品牌核心精神的全球人壽，為了持續推動友善環境、關懷弱勢，特別於今 (17) 日七夕情人節當天結合捐血及公益活動，義賣「我的一畝田」無毒米及「我的一畝茶」環境友善茶，並將義賣所得總額逾新台幣 160 萬元，全數捐助失依兒少，全球人壽邀請保戶、同仁們以實際行動作公益、熱情捐血，一次行動就能幫助失依兒少、環境友善小農及需要熱血救援的患者，放大愛創造永續價值，過一個充滿愛的情人節。

除了連續七年不間斷支持「我的一畝田」計畫，今年度全球人壽加碼推出全新公益計劃「我的一畝茶」，透過保證收購契作坪林地區環境友善茶「臺灣藍鵲茶」，支持坪林地區流域收復計劃，協助茶農種植環境友善茶葉，共同推動坪林成為生態村，兼具生態與商業價值，讓流入翡翠水庫的水源無污染，以「愛 + 責任」守護環境、守護藍鵲、守護臺灣，讓茶農無後顧之憂。

全球人壽副董事長林文惠日前親訪茶園，在被青山綠野圍繞的田畝間品嘗甘潤溫順的藍鵲茶，深受感動。她表示，這份責任是因為有愛，因為有愛才會有相對應的責任，愛護這塊土地，和我們做保險業的初衷是一致的，希望帶領大家回到初衷，回到我們最簡單的幸福。全球人壽也特地於 7 月中旬舉辦體驗志工日，由同仁擔任志工陪同忠義基金會的小朋友到認養的大石公茶園體驗採茶，並學習以古法方式炒茶、揉茶方式製成茶葉，小朋友們臉上整天都掛滿笑容。

而「我的一畝田」則是全球人壽連續七年不間斷的公益計劃，累計認養宜蘭、彰化、台南、花蓮共 35 畝無毒耕種農田，除了鼓勵農民無毒耕作、維持生計外，也能涵養地下水、防止地層下陷等好處，讓台灣土地環境得以永續發展，也能為平衡地球氣候變遷盡份心力。

這次義賣以「何止於米、相期以茶；七夕傳情，送愛忠義」為核心概念，包括「我的一畝田」無毒白米及黑秈米；以及「我的一畝茶」蜜香紅茶和文山包種，由於剛收成的米和茶都是無添加任何防腐劑，天然又健康，因此民眾相當踴躍參與搶購，義賣總金額逾新台幣 160 萬元，全球人壽將全數款項捐贈給「忠義基金會」，讓這份愛心幫助弱勢孩童能夠有一個安心無虞的成長環境。

此外，全球人壽也與台北捐血中心合作捐血活動，早鳥捐血者可獲得有機複方按摩油，吸引不少民眾熱情挽袖，捐血做愛心，營造情人節超有愛的熱情氛圍；全球人壽為鼓勵民眾直接助養忠義基金會的失依兒童，也提供超值限量好禮，獲得現場熱烈迴響。