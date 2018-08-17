與喜力合作僅為一部分 華潤啤酒高端佈局的藍圖有多大？

華潤啤酒（00291-HK）今日公佈2018年中期業績，錄得營業額較去年同期提升11.35%至175.65億人民幣，股東應佔溢利增加28.9%至15.08億人民幣，派中期息每股人民幣0.09元。公司稱因今年上半年人工成本及包裝物價格上漲所致，公司期內平均銷售價格較去年同期上升13%。

資料來源：港交所

公司本月初公佈與喜力長期戰略合作安排達成共識，公司執行董事兼首席財務官黎寶聲稱，落實合作仍需要時間，有待進一步細節談判以及合規調查和反壟斷審批等程序。華潤啤酒此次聯手喜力，目的是在中國高端啤酒市場發展搶佔機遇，被問及雙方落實合作後，華潤啤酒高端化佈局是否已經完成。公司執行董事兼首席執行官侯孝海稱只是完成了一部分，表明公司在拉格啤酒領域的高檔品牌組合群已初步形成，但公司保留了自主發展其他品牌以及其他非拉格品類啤酒的合作空間。

侯孝海稱，中國內地市場仍然是最核心的市場，尋求內地市場發展仍是公司未來的第一要務，在此基礎上才是中國品牌的國際化。他又指，公司海外市場拓展仍在起步階段，且目前主要以東南亞、英國等地為主，並未真正走向全球，還在渠道拓展階段，但目前來看每年都能保持增長，發展勢頭不錯。他又指，公司未來會將「臉譜」系列和另一隻目前正在研發的品牌系列作為主打推向國際市場。

「臉譜」系列

瞄準年輕人市場 華潤啤酒形象也要升級改造

隨著國內消費升級和行業結構提升，從啤酒消費量來看，侯孝海認為未來消費市場會處於謹慎並無太大增長的情況，而是更關注品牌化和個性化消費，這將造成啤酒行業的價值規模會有所增加。他又指，新消費群體對觸媒習慣、喝酒動機以及品牌選擇偏好都與過去不同，公司重視年輕消費群體，產品形象也會與以往不同。

「勇闖天涯Super X」系列

公司今年推出了針對年輕群體的「勇闖天涯SuperX」和高端「匠心營造」兩個系列新品，侯孝海稱，明年還會推出2至3隻新產品，未來將形成一隻囊括4至5個中國高檔啤酒產品的主力軍。他又指，雪花品牌未來推出的高檔產品會和外國品牌在形象上有所區分。

在經歷了跑馬圈地快速擴張的階段後，目前啤酒供應端進入了淘汰落後產能，提升產能利用率的優化產能階段。華潤啤酒中期業績公告顯示，截止到今年6月底，公司目前有90家啤酒廠正在運營，較去年底公佈數字減少1間啤酒廠房，侯孝海稱未來還將見到這一數字持續減少，公司持續推進產能優化，集中生產高效發揮產能，同時淘汰掉效率低下的產能，同時公司也會保留可實現個性化發展需求的產能。

隨著啤酒行業市場的不斷發展，目前國內啤酒行業80%的份額都集中在前五大啤酒商，對於未來行業併購會否持續，侯孝海認為在很長一段時間內，併購已不是行業發展的主流，更多的併購可能出現在小型併購機會上，或者是大品牌之間的合資合作，這一方面未來可有很大想象空間。

作者：鄒舒惠

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