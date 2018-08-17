【大行報告】京東金融：警惕消費下滑

京東金融首席經濟學家沈建光發表報告指出，在上半年去杠杆政策持續深入的背景下，7 月中國經濟延續了二季度以來的下滑態勢。消費方面，7 月社會消費品零售總額增長乏力，特別是家電消費幾乎零增長；固定資產投資持續回落，基建投資是拖累投資下滑的主要原因。得益於今年三四線城市房地產銷售的火爆，房地產投資、銷售資料表現良好，在低迷的中國經濟資料中一枝獨秀。

7 月貿易資料好於預期。雖然中美貿易戰第一輪 340 億美元商品加征關稅已在 7 月 6 日實施，但考慮到貿易訂單大多是數月前簽訂的，且出口廠商也存在“搶運”心態，因此當前資料並未反映貿易戰的衝擊。然而，考慮發達經濟體 PMI 集體回落以及中美關稅不斷加碼的情況，未來中國出口形勢將面臨很大挑戰。

內憂外困之下，中國宏觀政策出現明顯轉向。7 月 31 日政治局會議提出“六穩”，即強調“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”。報告認為，“六穩”提法背後折射出決策層對於中國經濟的六個“不穩”的擔心。特別是 7 月調查失業率上升了 0.3 個百分點，反映了經濟下行對就業市場的壓力。

預計未來中國宏觀政策會進一步調整，如放鬆貨幣政策，從去杠杆向保經濟轉變，銀行間利率水準大幅下行，流動性壓力緩解。加大加快基建投資的審批，扭轉基建下滑對經濟的拖累。然而，基建不如減稅，在中國經濟週期越來越短的背景下，稅改作為供給側結構性改革的重要一環，有助於為中國經濟釋放改革紅利，並幫助中國走出經濟週期越來越短的怪圈。

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