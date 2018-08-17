華晶科順利填息 新品佈局及雙鏡頭出貨放量 今年業績可望優於去年

華晶科 (3059) 配發 0.5 元現金股利今天除息，參考價為 33.05 元，股價開高走揚，早盤順利完成填息。華晶科技上半年營收 57.92 億元，毛利率 11.34%，營業淨利 6754 萬元，營益率 1.17%，稅後淨利 8718 萬元，每股稅後盈餘 0.11 元，已超越去年全年獲利。



華晶科積極布局雙鏡頭、3D 感測、物聯網 (IoT)、AI 及醫療等新應用，成果逐步在第二季陸續顯現，第二季每股賺 0.21 元，正式轉虧為盈。



華晶科在陸系非蘋手機客戶訂單加持下，包括雙鏡頭模組、影像處理晶片及軟體等手機影像解決方案相關產品出貨持續增溫，今年 7 月營收來到 12.7 億元，月減 1.8%，年增達 51.11%；累計前 7 月營收 70.64 億元，年增 18.2%。



隨著新產品布局發酵及雙鏡頭單月出貨放量，華晶科下半年有機會展現成長力道，今年業績可望優於去年。