土耳其走出裏拉危機後將變得更為強大--財長

路透8月17日 - 土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)周四表示，土耳其走出匯率危機後將變得更為強大，強調該國銀行業穩健並暗示將安然渡過與美國的爭端。

在一場有數千位投資者和分析師參與的電話會議上，阿爾巴伊拉克表示土耳其完全理解並意識到來自國內的所有挑戰，但將近期應對的情況描述為市場異動。

當前安卡拉陷入了與華盛頓關系緊張的困境，阿爾巴伊拉克還淡化了美國總統特朗普將土耳其金屬產品關稅提高一倍的影響。華盛頓稍晚表示，準備對土耳其進一步實施經濟制裁。

阿爾巴伊拉克表示，許多國家都成為了美國類似貿易舉措的目標，土耳其將與德國、俄羅斯和中國等各方共同渡過這一時期。

他說，土耳其不打算向國際貨幣基金組織(IMF)尋求幫助或實施資本管制以阻止資金外流，來應對近期里拉TRYTOM=D3暴跌走勢。

在他講話前，裏拉上漲逾3%，盡管有跡象顯示美土分歧依然很大。

在阿爾巴伊拉克召開電話會議過程中，里拉持穩，但之後走疲，因美國財長努欽(Steven Mnuchin)稱，如果美國牧師Andrew Brunson不能獲釋，美國準備對土耳其實施更多制裁。

1740GMT，土耳其裏拉兌美元報5.85里拉，日內上漲逾1%。土耳其主權美元債券延續漲勢。

本周稍早，裏拉兌美元觸及紀錄低點7.24，今年下跌40%，因投資者擔心埃爾多安對貨幣政策的影響力以及美土爭端。

土耳其外交部長Mevlut Cavusoglu表示，土耳其不希望與美國的關系出現任何問題。

Cavusoglu周四晚間在安卡拉的記者會上稱，「我們與美國之間的問題將很容易解決，但不是以現在的方式。」

阿爾巴伊拉克表示，土耳其將果斷地對銀行業提供支持。他並稱，銀行業者有能力控制波動，目前存款未出現重大外流。

分析師對阿爾巴伊拉克的表態謹慎歡迎，讚賞他準備在明年將當前逾15%的通脹率壓低到個位數的雄心。但其岳父、土耳其總統埃爾多安反對加息的態度可能擾亂這種努力。

「他說的都對，但說起來容易，做起來難，」AXA Investment Managers的Sailesh Lad，「他說資本管控不在計劃之中，也永遠不會。我認為市場歡迎這樣的表態。」

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