[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/16 107/08/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53840 10.53720 0.00120 0.01139 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88480 9.89510 -0.01030 -0.10409 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88670 9.89490 -0.00820 -0.08287 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84010 9.84130 -0.00120 -0.01219 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83990 9.84110 -0.00120 -0.01219 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19600 9.19920 -0.00320 -0.03479 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46070 9.46390 -0.00320 -0.03381 中國信託台灣活力基金 14.77000 14.67000 0.10000 0.68166 中國信託台灣優勢基金 17.46000 17.36000 0.10000 0.57604 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.31000 9.49000 -0.18000 -1.89673 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.93000 10.12000 -0.19000 -1.87747 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89160 9.88470 0.00690 0.06980 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25620 9.24960 0.00660 0.07135 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25350 10.25680 -0.00330 -0.03217 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56200 9.56500 -0.00300 -0.03136 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40810 10.55600 -0.14790 -1.40110 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06370 9.19250 -0.12880 -1.40114 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.99430 11.05620 -0.06190 -0.55987 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89480 9.95050 -0.05570 -0.55977 中國信託智能運動基金-台幣 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 中國信託智能運動基金-美元 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98490 10.98480 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49150 9.48650 0.00500 0.05271 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13900 9.17240 -0.03340 -0.36414 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61630 9.61600 0.00030 0.00312 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25410 9.29260 -0.03850 -0.41431 中國信託精穩基金 18.45610 18.51210 -0.05600 -0.30250 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.61000 11.70000 -0.09000 -0.76923 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 62.78000 62.38000 0.40000 0.64123 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.41110 39.20310 0.20800 0.53057 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.71000 18.19000 -0.48000 -2.63881 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39610 11.39520 0.00090 0.00790 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41300 10.46640 -0.05340 -0.51020 元大上證50基金 27.20000 27.24000 -0.04000 -0.14684 元大大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.84000 -0.31000 -2.61824 元大大中華TMT基金-新台幣 10.18000 10.51000 -0.33000 -3.13987 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241 元大大中華價值指數基金-美元 12.45300 12.64300 -0.19000 -1.50281 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.82100 17.05000 -0.22900 -1.34311 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.39400 10.58600 -0.19200 -1.81372 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.90600 10.14100 -0.23500 -2.31733 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 3.01000 -0.06000 -1.99336 元大中國平衡基金-新台幣 13.06000 13.39000 -0.33000 -2.46453 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.84450 45.93990 -0.09540 -0.20766 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54040 10.51380 0.02660 0.25300 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.76060 9.73600 0.02460 0.25267 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60880 9.63450 -0.02570 -0.26675 元大巴西指數基金 5.49100 5.63700 -0.14600 -2.59003 元大巴菲特基金 28.63000 28.60000 0.03000 0.10490 元大日經225基金 27.90000 27.89000 0.01000 0.03586 元大台商收成基金 24.33000 24.25000 0.08000 0.32990 元大台灣50單日反向1倍基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 元大台灣50單日正向2倍基金 38.34000 38.33000 0.01000 0.02609 元大台灣中型100基金 33.24000 33.33000 -0.09000 -0.27003 元大台灣加權股價指數基金 25.29600 25.34200 -0.04600 -0.18152 元大台灣卓越50基金 83.55000 83.82000 -0.27000 -0.32212 元大台灣金融基金 17.89000 17.99000 -0.10000 -0.55586 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.62000 31.76000 -0.14000 -0.44081 元大台灣高股息基金 27.08000 27.15000 -0.07000 -0.25783 元大台灣電子科技基金 36.14000 36.18000 -0.04000 -0.11056 元大全球ETF成長組合基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 元大全球ETF穩健組合基金 14.65000 14.78000 -0.13000 -0.87957 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.52000 13.43000 0.09000 0.67014 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57000 12.56500 0.00500 0.03979 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.75000 -0.11000 -1.25714 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.67000 -0.09000 -1.34933 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758 元大全球股票入息基金-美元配息 9.44300 9.55600 -0.11300 -1.18250 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 元大全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.45000 -0.17000 -1.26394 元大全球農業商機基金 17.29000 17.46000 -0.17000 -0.97365 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大印尼指數基金 8.37400 8.26800 0.10600 1.28205 元大多多基金 19.47000 19.18000 0.29000 1.51199 元大多福基金 55.50000 55.20000 0.30000 0.54348 元大亞太成長基金 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55940 8.56010 -0.00070 -0.00818 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04840 7.04900 -0.00060 -0.00851 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.53400 9.53300 0.00100 0.01049 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.11400 10.11500 -0.00100 -0.00989 元大卓越基金 48.64000 48.53000 0.11000 0.22666 元大店頭基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 元大泛歐成長基金 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26180 10.26130 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60020 9.60370 -0.00350 -0.03644 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.77750 31.69540 0.08210 0.25903 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.56640 38.21600 0.35040 0.91689 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.98070 19.09560 -0.11490 -0.60171 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36550 19.12220 0.24330 1.27234 元大美國政府7至10年期債券基金 39.03730 38.81680 0.22050 0.56805 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.11160 20.11150 0.00010 0.00050 元大高科技基金 19.97000 19.77000 0.20000 1.01163 元大得利貨幣市場基金 16.25190 16.25170 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98070 11.98060 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 元大華夏中小基金 7.23000 7.47000 -0.24000 -3.21285 元大新中國基金-人民幣 9.56000 9.83000 -0.27000 -2.74669 元大新中國基金-美元 8.87300 9.19100 -0.31800 -3.45991 元大新中國基金-新台幣 8.84000 9.14000 -0.30000 -3.28228 元大新主流基金 27.14000 26.75000 0.39000 1.45794 元大新東協平衡基金-美元 9.29600 9.32800 -0.03200 -0.34305 元大新東協平衡基金-新台幣 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.40110 10.33260 0.06850 0.66295 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.54290 9.54510 -0.00220 -0.02305 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25310 10.23870 0.01440 0.14064 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.92870 8.91610 0.01260 0.14132 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84350 9.84070 0.00280 0.02845 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44470 9.44190 0.00280 0.02966 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.00110 9.98170 0.01940 0.19436 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59990 9.58120 0.01870 0.19517 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59610 9.59150 0.00460 0.04796 元大新興亞洲基金 11.28000 11.41000 -0.13000 -1.13935 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.98750 9.00710 -0.01960 -0.21761 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.76410 8.78320 -0.01910 -0.21746 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24150 9.24630 -0.00480 -0.05191 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01120 9.01590 -0.00470 -0.05213 元大萬泰貨幣市場基金 15.09980 15.09960 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.20000 38.83000 0.37000 0.95287 元大實質多重資產基金-人民幣 9.12000 9.48000 -0.36000 -3.79747 元大實質多重資產基金-美元 8.31100 8.69500 -0.38400 -4.41633 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 9.16000 -0.39000 -4.25764 元大滬深300單日反向1倍基金 16.25000 16.33000 -0.08000 -0.48990 元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 元大摩臺基金 38.70000 38.83000 -0.13000 -0.33479 元大標普500基金 26.16000 26.31000 -0.15000 -0.57013 元大標普500單日反向1倍基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 元大標普500單日正向2倍基金 34.11000 34.57000 -0.46000 -1.33063 元大標智滬深300基金 15.52000 15.75000 -0.23000 -1.46032 元大歐洲50基金 24.07000 24.46000 -0.39000 -1.59444 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51560 9.47730 0.03830 0.40412 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17870 10.17830 0.00040 0.00393 元大績效基金 56.20000 55.41000 0.79000 1.42574 元大韓國KOSPI200基金 21.68000 21.90000 -0.22000 -1.00457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659 日盛上選基金 34.57000 34.25000 0.32000 0.93431 日盛小而美基金 18.61000 18.52000 0.09000 0.48596 日盛中國內需動力基金 9.42000 9.71000 -0.29000 -2.98661 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67750 11.66390 0.01360 0.11660 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78260 9.81620 -0.03360 -0.34229 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64380 11.64730 -0.00350 -0.03005 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.74880 9.79630 -0.04750 -0.48488 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60180 10.59400 0.00780 0.07363 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86090 8.89520 -0.03430 -0.38560 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.38000 10.68000 -0.30000 -2.80899 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.82000 10.15000 -0.33000 -3.25123 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.15000 10.48000 -0.33000 -3.14885 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 日盛日盛基金 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.10680 10.11860 -0.01180 -0.11662 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48070 9.49180 -0.01110 -0.11694 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95180 9.95570 -0.00390 -0.03917 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33740 9.34100 -0.00360 -0.03854 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43340 2.42920 0.00420 0.17290 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68850 1.69430 -0.00580 -0.34232 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36550 0.36570 -0.00020 -0.05469 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25440 0.25590 -0.00150 -0.58617 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17480 12.17300 0.00180 0.01479 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33700 8.37850 -0.04150 -0.49532 日盛亞洲機會基金 6.85000 6.98000 -0.13000 -1.86246 日盛首選基金 17.39000 17.31000 0.08000 0.46216 日盛高科技基金 18.72000 18.50000 0.22000 1.18919 日盛貨幣市場基金 14.76780 14.76760 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.24000 39.93000 0.31000 0.77636 日盛精選五虎基金 37.86000 37.66000 0.20000 0.53107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48290 13.48270 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.65000 31.34000 0.31000 0.98915 台新MSCI中國基金 19.76000 20.26000 -0.50000 -2.46792 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.01000 18.01000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.04000 22.04000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.15940 14.15920 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53890 10.48740 0.05150 0.49107 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49520 10.51560 -0.02040 -0.19400 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08820 10.09120 -0.00300 -0.02973 台新中國通基金 44.28000 43.95000 0.33000 0.75085 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46810 0.48430 -0.01620 -3.34503 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.42300 14.89600 -0.47300 -3.17535 台新中國精選中小基金-美元 0.33740 0.34960 -0.01220 -3.48970 台新中國精選中小基金-新台幣 10.41000 10.77000 -0.36000 -3.34262 台新主流基金 23.79000 23.50000 0.29000 1.23404 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.34000 20.15000 0.19000 0.94293 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66340 0.65830 0.00510 0.77472 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49280 0.49130 0.00150 0.30531 台新台灣中小基金 34.71000 34.49000 0.22000 0.63787 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01260 9.92660 0.08600 0.86636 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.20560 9.19390 0.01170 0.12726 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30740 10.26000 0.04740 0.46199 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 台新亞美短期債券基金 10.89330 10.90890 -0.01560 -0.14300 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58260 8.61730 -0.03470 -0.40268 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28560 -0.00170 -0.59524 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.92670 11.91510 0.01160 0.09736 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38910 0.38940 -0.00030 -0.07704 台新真吉利貨幣市場基金 11.08950 11.08940 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.81000 29.79720 0.01280 0.04296 台新智慧生活基金-美元 10.30960 10.42110 -0.11150 -1.06994 台新智慧生活基金-新台幣 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28880 8.33310 -0.04430 -0.53161 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47860 8.50980 -0.03120 -0.36664 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91090 8.91380 -0.00290 -0.03253 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.12280 9.11060 0.01220 0.13391 台新新興市場債券基金(A類型) 10.29100 10.28020 0.01080 0.10506 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32900 0.32920 -0.00020 -0.06075 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67410 7.70140 -0.02730 -0.35448 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25820 0.25960 -0.00140 -0.53929 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.44000 -0.11000 -2.02206 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.99000 20.96000 0.03000 0.14313 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52500 10.69100 -0.16600 -1.55271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.76000 19.24000 0.52000 2.70270 未來資產全球大消費基金 15.28000 15.51000 -0.23000 -1.48291 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83410 11.82740 0.00670 0.05665 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55700 9.55160 0.00540 0.05654 未來資產亞洲新富基金 20.04000 20.38000 -0.34000 -1.66830 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56450 12.56430 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.30000 11.96000 0.34000 2.84281 未來資產新興市場債券基金A 8.70080 8.70010 0.00070 0.00805 未來資產新興市場債券基金B 6.61500 6.61450 0.00050 0.00756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09240 11.09150 0.00090 0.00811 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83140 9.85490 -0.02350 -0.23846 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35210 9.34950 0.00260 0.02781 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59500 10.59200 0.00300 0.02832 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87960 7.90400 -0.02440 -0.30870 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.98910 9.01680 -0.02770 -0.30720 永豐中小基金 54.06000 53.50000 0.56000 1.04673 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78270 1.77930 0.00340 0.19109 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34700 2.34250 0.00450 0.19210 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07130 8.07580 -0.00450 -0.05572 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31020 10.31600 -0.00580 -0.05622 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.72000 4.84000 -0.12000 -2.47934 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.10000 21.68000 -0.58000 -2.67528 永豐主流品牌基金 17.90000 18.29000 -0.39000 -2.13231 永豐永豐基金 36.30000 36.01000 0.29000 0.80533 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.83010 9.88210 -0.05200 -0.52620 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.82840 9.88070 -0.05230 -0.52931 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.79110 9.84170 -0.05060 -0.51414 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.79080 9.84140 -0.05060 -0.51415 永豐亞洲民生消費基金 11.09000 11.25000 -0.16000 -1.42222 永豐南非幣2021保本基金 12.86540 12.88750 -0.02210 -0.17148 永豐高科技基金 24.09000 23.67000 0.42000 1.77440 永豐貨幣市場基金 13.88080 13.88070 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12840 2.12080 0.00760 0.35836 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50750 2.49860 0.00890 0.35620 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76440 7.75570 0.00870 0.11218 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37990 10.36830 0.01160 0.11188 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05530 7.05840 -0.00310 -0.04392 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82030 10.82500 -0.00470 -0.04342 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.28000 7.41000 -0.13000 -1.75439 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.77000 17.05000 -0.28000 -1.64223 永豐臺灣加權ETF基金 55.19000 55.31000 -0.12000 -0.21696 永豐領航科技基金 40.15000 39.63000 0.52000 1.31214 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.88000 10.09000 -0.21000 -2.08127 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.87000 10.02000 -0.15000 -1.49701 永豐趨勢平衡基金 46.52000 45.79000 0.73000 1.59423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56240 11.56140 0.00100 0.00865 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45880 9.45990 -0.00110 -0.01163 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71150 9.71260 -0.00110 -0.01133 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47570 9.47300 0.00270 0.02850 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64810 9.64470 0.00340 0.03525 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48080 9.48110 -0.00030 -0.00316 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86290 9.86320 -0.00030 -0.00304 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45640 9.45430 0.00210 0.02221 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70570 9.70350 0.00220 0.02267 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.68000 10.87000 -0.19000 -1.74793 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.34000 9.56000 -0.22000 -2.30126 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 10.21000 -0.25000 -2.44858 兆豐國際中小基金 15.94000 15.96000 -0.02000 -0.12531 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.74000 14.08000 -0.34000 -2.41477 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.06000 18.60000 -0.54000 -2.90323 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.90000 18.46000 -0.56000 -3.03359 兆豐國際生命科學基金 16.33000 16.50000 -0.17000 -1.03030 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30330 10.36100 -0.05770 -0.55690 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.51280 10.58280 -0.07000 -0.66145 兆豐國際全球基金 31.29000 31.70000 -0.41000 -1.29338 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26700 10.26640 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05620 10.05990 -0.00370 -0.03678 兆豐國際國民基金 22.47000 22.49000 -0.02000 -0.08893 兆豐國際第一基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01900 10.00390 0.01510 0.15094 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97650 7.96440 0.01210 0.15193 兆豐國際萬全基金 20.59000 20.60000 -0.01000 -0.04854 兆豐國際電子基金 25.39000 25.24000 0.15000 0.59429 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.19000 22.27000 -0.08000 -0.35923 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042 兆豐國際豐台灣基金 33.11000 33.37000 -0.26000 -0.77914 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50080 12.50060 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14890 11.14590 0.00300 0.02692 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97090 11.97800 -0.00710 -0.05928 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73410 10.74110 -0.00700 -0.06517 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49990 11.50730 -0.00740 -0.06431 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15300 8.15080 0.00220 0.02699 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47410 9.47890 -0.00480 -0.05064 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01820 9.02410 -0.00590 -0.06538 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94890 8.95500 -0.00610 -0.06812 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29220 9.29830 -0.00610 -0.06560 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973 合庫全球新興市場基金 8.91000 9.05000 -0.14000 -1.54696 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 合庫貨幣市場基金 10.12840 10.12830 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.34670 9.35790 -0.01120 -0.11968 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.62680 9.63330 -0.00650 -0.06747 合庫新興多重收益基金A類型 9.94800 9.94840 -0.00040 -0.00402 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.34830 11.35560 -0.00730 -0.06429 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.29340 13.28550 0.00790 0.05946 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68870 8.69980 -0.01110 -0.12759 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37050 9.37680 -0.00630 -0.06719 合庫新興多重收益基金B類型 7.82210 7.82240 -0.00030 -0.00384 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69130 8.69640 -0.00510 -0.05864 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91380 9.91200 0.00180 0.01816 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97190 10.97080 0.00110 0.01003 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83680 9.87810 -0.04130 -0.41810 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69840 9.72300 -0.02460 -0.25301 安聯中國東協基金 15.14000 15.32000 -0.18000 -1.17493 安聯中國策略基金 13.44000 13.85000 -0.41000 -2.96029 安聯中華新思路基金-人民幣 13.48000 13.81000 -0.33000 -2.38957 安聯中華新思路基金-美元 12.47000 12.83000 -0.36000 -2.80592 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.72000 12.03000 -0.31000 -2.57689 安聯台灣大壩基金 28.14000 27.99000 0.15000 0.53591 安聯台灣科技基金 46.45000 46.11000 0.34000 0.73737 安聯台灣貨幣市場基金 12.48990 12.48970 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.02000 30.78000 0.24000 0.77973 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13820 10.12910 0.00910 0.08984 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08080 15.06860 0.01220 0.08096 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65790 9.65000 0.00790 0.08187 安聯四季成長組合基金-美元 11.34000 11.44000 -0.10000 -0.87413 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36070 12.33680 0.02390 0.19373 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14330 10.13480 0.00850 0.08387 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24670 12.23700 0.00970 0.07927 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51500 9.50640 0.00860 0.09047 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35890 9.35100 0.00790 0.08448 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03520 9.02800 0.00720 0.07975 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04170 12.03200 0.00970 0.08062 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93090 10.93330 -0.00240 -0.02195 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60540 10.60650 -0.00110 -0.01037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91690 8.91680 0.00010 0.00112 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69500 8.69690 -0.00190 -0.02185 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41050 8.41140 -0.00090 -0.01070 安聯全球人口趨勢基金 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.80000 9.95000 -0.15000 -1.50754 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.90000 37.40000 -0.50000 -1.33690 安聯全球油礦金趨勢基金 8.58000 8.82000 -0.24000 -2.72109 安聯全球計量平衡基金 12.84000 12.87000 -0.03000 -0.23310 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03210 12.02650 0.00560 0.04656 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43050 10.42560 0.00490 0.04700 安聯全球新興市場基金 17.07000 17.33000 -0.26000 -1.50029 安聯全球農金趨勢基金 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 安聯亞洲動態策略基金 22.55000 22.87000 -0.32000 -1.39921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05480 10.05270 0.00210 0.02089 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81100 9.80890 0.00210 0.02141 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.70220 83.67850 0.02370 0.02832 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.40040 12.41920 -0.01880 -0.15138 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57950 65.60060 -0.02110 -0.03216 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64620 9.66080 -0.01460 -0.15113 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58190 2.57860 0.00330 0.12798 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46700 10.47620 -0.00920 -0.08782 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20770 2.20000 0.00770 0.35000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.68540 8.69340 -0.00800 -0.09202 宏利台灣動力基金 31.69000 31.39000 0.30000 0.95572 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07800 10.12270 -0.04470 -0.44158 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89410 9.92250 -0.02840 -0.28622 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.93900 7.97420 -0.03520 -0.44142 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.92710 7.95290 -0.02580 -0.32441 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 宏利全球債券組合基金 13.04240 13.02580 0.01660 0.12744 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77460 2.77920 -0.00460 -0.16552 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71570 11.72760 -0.01190 -0.10147 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68770 8.69680 -0.00910 -0.10464 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45460 2.44390 0.01070 0.43782 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94120 10.93930 0.00190 0.01737 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75130 3.81800 -0.06670 -1.74699 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60650 0.61690 -0.01040 -1.68585 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.60000 17.89000 -0.29000 -1.62102 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78290 11.79530 -0.01240 -0.10513 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.48170 10.49340 -0.01170 -0.11150 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17860 10.18660 -0.00800 -0.07853 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95070 8.96370 -0.01300 -0.14503 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54630 8.55580 -0.00950 -0.11104 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47720 8.48190 -0.00470 -0.05541 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.43790 8.46200 -0.02410 -0.28480 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72540 2.72410 0.00130 0.04772 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39540 0.39520 0.00020 0.05061 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.02750 12.01690 0.01060 0.08821 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90060 0.90060 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31230 7.30610 0.00620 0.08486 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01830 2.01770 0.00060 0.02974 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29040 0.29030 0.00010 0.03445 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96380 8.95630 0.00750 0.08374 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32680 0.32670 0.00010 0.03061 宏利萬利貨幣市場基金 13.64020 13.64000 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.61000 -0.06000 -2.29885 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.62000 11.88000 -0.26000 -2.18855 宏利臺灣股息收益基金 27.73000 27.59000 0.14000 0.50743 宏利澳幣保本基金 12.07370 12.07410 -0.00040 -0.00331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.35590 10.29060 0.06530 0.63456 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50150 9.50660 -0.00510 -0.05365 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93790 8.92790 0.01000 0.11201 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.63110 10.61920 0.01190 0.11206 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 貝萊德新台幣基金 12.93280 12.93270 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.41000 26.50000 -0.09000 -0.33962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20040 11.20650 -0.00610 -0.05443 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76320 9.82260 -0.05940 -0.60473 保德信大中華基金-人民幣 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609 保德信大中華基金-美元 9.33000 9.56000 -0.23000 -2.40586 保德信大中華基金-新台幣 27.78000 28.44000 -0.66000 -2.32068 保德信中小型股基金 45.63000 45.17000 0.46000 1.01838 保德信中國中小基金-人民幣 9.13000 9.32000 -0.19000 -2.03863 保德信中國中小基金-美元 8.70000 8.95000 -0.25000 -2.79330 保德信中國中小基金-新臺幣 8.40000 8.63000 -0.23000 -2.66512 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.08930 9.21000 -0.12070 -1.31053 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.16860 9.28070 -0.11210 -1.20788 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22700 9.34280 -0.11580 -1.23946 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.93580 10.06050 -0.12470 -1.23950 保德信中國品牌基金-人民幣 8.50000 8.78000 -0.28000 -3.18907 保德信中國品牌基金-美元 8.52000 8.77000 -0.25000 -2.85063 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.21000 9.50000 -0.29000 -3.05263 保德信台商全方位基金 35.30000 35.26000 0.04000 0.11344 保德信全球中小基金 29.87000 30.19000 -0.32000 -1.05995 保德信全球消費商機基金 18.28000 18.43000 -0.15000 -0.81389 保德信全球基礎建設基金 12.41000 12.52000 -0.11000 -0.87859 保德信全球資源基金 7.89000 8.14000 -0.25000 -3.07125 保德信全球醫療生化基金-美元 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.97000 33.24000 -0.27000 -0.81227 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75640 9.77110 -0.01470 -0.15044 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53480 10.55040 -0.01560 -0.14786 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26830 9.26670 0.00160 0.01727 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99210 9.99030 0.00180 0.01802 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22330 8.22030 0.00300 0.03650 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79920 10.79520 0.00400 0.03705 保德信亞太基金 21.10000 21.32000 -0.22000 -1.03189 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54990 8.56390 -0.01400 -0.16348 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.28190 11.30030 -0.01840 -0.16283 保德信店頭市場基金 33.17000 32.99000 0.18000 0.54562 保德信拉丁美洲基金 6.64000 6.78000 -0.14000 -2.06490 保德信金平衡基金 30.02000 30.09000 -0.07000 -0.23264 保德信金滿意基金 42.49000 42.56000 -0.07000 -0.16447 保德信科技島基金 26.09000 26.17000 -0.08000 -0.30569 保德信高成長基金 92.80000 93.00000 -0.20000 -0.21505 保德信第一基金 26.12000 26.07000 0.05000 0.19179 保德信貨幣市場基金 15.76640 15.76620 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.49670 10.55740 -0.06070 -0.57495 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.67780 10.72180 -0.04400 -0.41038 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74580 10.80060 -0.05480 -0.50738 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.23520 10.27040 -0.03520 -0.34273 保德信新世紀基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04990 8.03880 0.01110 0.13808 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82400 10.80910 0.01490 0.13785 保德信新興趨勢組合基金 10.74000 11.02000 -0.28000 -2.54083 保德信瑞騰基金 15.54490 15.54460 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.19000 10.35000 -0.16000 -1.54589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68060 9.68770 -0.00710 -0.07329 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90760 9.91480 -0.00720 -0.07262 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63670 9.64010 -0.00340 -0.03527 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74720 9.75020 -0.00300 -0.03077 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82770 9.82760 0.00010 0.00102 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81140 9.81260 -0.00120 -0.01223 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63980 9.64320 -0.00340 -0.03526 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.64270 9.64600 -0.00330 -0.03421 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94900 9.94510 0.00390 0.03922 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95320 9.97270 -0.01950 -0.19553 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02570 9.97150 0.05420 0.54355 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81000 9.83210 -0.02210 -0.22477 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.81010 9.83210 -0.02200 -0.22376 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55320 9.55210 0.00110 0.01152 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37490 9.37700 -0.00210 -0.02240 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96070 1.95830 0.00240 0.12256 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66950 2.66640 0.00310 0.11626 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29330 0.29400 -0.00070 -0.23810 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43360 0.43450 -0.00090 -0.20713 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41050 8.42250 -0.01200 -0.14248 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66890 11.68450 -0.01560 -0.13351 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52140 9.51230 0.00910 0.09567 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65350 11.64170 0.01180 0.10136 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.57910 8.59890 -0.01980 -0.23026 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52120 10.54560 -0.02440 -0.23138 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00220 10.00140 0.00080 0.00800 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94170 9.93680 0.00490 0.04931 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99680 9.99630 0.00050 0.00500 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.55190 10.55120 0.00070 0.00663 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92130 9.91750 0.00380 0.03832 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70700 9.71710 -0.01010 -0.10394 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00780 10.01820 -0.01040 -0.10381 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70160 9.70730 -0.00570 -0.05872 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89160 9.89900 -0.00740 -0.07476 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52190 10.48950 0.03240 0.30888 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14220 6.14830 -0.00610 -0.09921 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.54380 10.55430 -0.01050 -0.09949 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64820 11.64810 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.40000 19.26000 0.14000 0.72690 施羅德樂活中小基金-I類型 4424.19000 4391.85000 32.34000 0.73636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.15990 10.27350 -0.11360 -1.10576 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.12500 11.26320 -0.13820 -1.22700 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.37610 10.50500 -0.12890 -1.22703 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03800 9.13900 -0.10100 -1.10515 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.42550 9.54260 -0.11710 -1.22713 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23430 9.34900 -0.11470 -1.22687 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35860 10.47440 -0.11580 -1.10555 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.86420 10.99910 -0.13490 -1.22646 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80250 10.93670 -0.13420 -1.22706 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.35000 -0.08000 -1.25984 柏瑞巨人基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65280 13.65270 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.00000 16.13000 -0.13000 -0.80595 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.41880 13.42150 -0.00270 -0.02012 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76870 11.77990 -0.01120 -0.09508 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.36810 12.38110 -0.01300 -0.10500 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.85840 8.86020 -0.00180 -0.02032 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76210 6.76350 -0.00140 -0.02070 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72100 8.72930 -0.00830 -0.09508 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45090 8.43740 0.01350 0.16000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69070 10.70190 -0.01120 -0.10465 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31810 8.31670 0.00140 0.01683 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.94320 11.95460 -0.01140 -0.09536 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.62500 11.62740 -0.00240 -0.02064 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77100 11.75210 0.01890 0.16082 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25890 11.27070 -0.01180 -0.10470 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96110 8.96290 -0.00180 -0.02008 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74430 9.75350 -0.00920 -0.09433 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.65960 9.64410 0.01550 0.16072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50820 9.51820 -0.01000 -0.10506 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40260 9.40100 0.00160 0.01702 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28840 10.28380 0.00460 0.04473 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12510 10.12840 -0.00330 -0.03258 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00810 10.01160 -0.00350 -0.03496 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08820 10.09080 -0.00260 -0.02577 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04210 10.03750 0.00460 0.04583 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81580 9.81900 -0.00320 -0.03259 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.76490 9.76820 -0.00330 -0.03378 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84560 9.84800 -0.00240 -0.02437 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26920 10.26460 0.00460 0.04481 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12500 10.12840 -0.00340 -0.03357 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.00810 10.01160 -0.00350 -0.03496 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08830 10.09090 -0.00260 -0.02577 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04200 10.03750 0.00450 0.04483 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81590 9.81920 -0.00330 -0.03361 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.76490 9.76830 -0.00340 -0.03481 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84560 9.84810 -0.00250 -0.02539 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71950 10.70220 0.01730 0.16165 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88420 11.87240 0.01180 0.09939 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28720 11.27760 0.00960 0.08512 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09880 9.08410 0.01470 0.16182 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77670 9.76700 0.00970 0.09931 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.63670 9.62850 0.00820 0.08516 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43080 10.41400 0.01680 0.16132 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06550 11.05450 0.01100 0.09951 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90460 10.89530 0.00930 0.08536 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09900 9.08430 0.01470 0.16182 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77710 9.76740 0.00970 0.09931 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.63710 9.62890 0.00820 0.08516 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.88000 -0.15000 -1.16460 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.93000 13.07000 -0.14000 -1.07116 柏瑞拉丁美洲基金 9.15000 9.37000 -0.22000 -2.34792 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46280 11.43450 0.02830 0.24750 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51010 7.49150 0.01860 0.24828 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.35830 11.34700 0.01130 0.09959 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00100 10.99610 0.00490 0.04456 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12640 10.12350 0.00290 0.02865 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32520 8.31690 0.00830 0.09980 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34930 9.34520 0.00410 0.04387 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36940 9.36670 0.00270 0.02883 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58240 10.57770 0.00470 0.04443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97460 9.96470 0.00990 0.09935 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10990 10.10690 0.00300 0.02968 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68600 9.68160 0.00440 0.04545 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99530 8.98640 0.00890 0.09904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87900 8.86640 0.01260 0.14211 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.39340 9.39070 0.00270 0.02875 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.60780 11.60200 0.00580 0.04999 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05490 11.05750 -0.00260 -0.02351 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.49760 10.50060 -0.00300 -0.02857 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.92080 6.91730 0.00350 0.05060 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63950 8.64150 -0.00200 -0.02314 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22730 9.22990 -0.00260 -0.02817 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.97830 9.97320 0.00510 0.05114 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51430 10.51730 -0.00300 -0.02852 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35010 9.35230 -0.00220 -0.02352 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.82550 8.82110 0.00440 0.04988 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.42390 9.42660 -0.00270 -0.02864 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24910 11.23710 0.01200 0.10679 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80170 11.79540 0.00630 0.05341 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82120 10.81750 0.00370 0.03420 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19810 9.18830 0.00980 0.10666 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71620 9.71110 0.00510 0.05252 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70290 9.69950 0.00340 0.03505 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12370 11.11780 0.00590 0.05307 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03670 10.02600 0.01070 0.10672 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31100 10.30740 0.00360 0.03493 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56680 9.55660 0.01020 0.10673 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35270 9.34270 0.01000 0.10704 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93720 9.93200 0.00520 0.05236 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46370 9.46040 0.00330 0.03488 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.03000 18.18000 -0.15000 -0.82508 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.84000 17.04000 -0.20000 -1.17371 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86590 12.86490 0.00100 0.00777 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.64930 10.72250 -0.07320 -0.68268 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57410 11.64540 -0.07130 -0.61226 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.13580 12.22320 -0.08740 -0.71503 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.07720 11.15350 -0.07630 -0.68409 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.68670 9.75330 -0.06660 -0.68285 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22920 10.29220 -0.06300 -0.61211 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.10410 10.17690 -0.07280 -0.71535 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09940 10.16900 -0.06960 -0.68443 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.82510 9.89270 -0.06760 -0.68333 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02740 10.08920 -0.06180 -0.61254 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.63620 11.72000 -0.08380 -0.71502 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.04120 10.11040 -0.06920 -0.68444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.92000 14.99000 -0.07000 -0.46698 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.28000 24.06000 0.22000 0.91438 國泰大中華基金 20.24000 20.24000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金 15.50000 15.57000 -0.07000 -0.44958 國泰中小成長基金 43.49000 43.48000 0.01000 0.02300 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.04020 4.13840 -0.09820 -2.37290 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.95000 18.48000 -0.53000 -2.86797 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67270 0.69370 -0.02100 -3.02725 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63540 0.65530 -0.01990 -3.03678 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22090 2.20930 0.01160 0.52505 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66700 9.67150 -0.00450 -0.04653 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20720 8.21100 -0.00380 -0.04628 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31530 0.31580 -0.00050 -0.15833 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49620 11.49520 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65090 1.66210 -0.01120 -0.67385 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.88410 9.93040 -0.04630 -0.46625 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32540 0.32740 -0.00200 -0.61087 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.24450 4.35730 -0.11280 -2.58876 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.85000 19.45000 -0.60000 -3.08483 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60570 0.62610 -0.02040 -3.25827 國泰中港台基金人民幣級別 3.15800 3.25330 -0.09530 -2.92933 國泰中港台基金台幣級別 14.03000 14.53000 -0.50000 -3.44116 國泰中港台基金美元級別 0.45630 0.47330 -0.01700 -3.59180 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.19000 27.20000 -0.01000 -0.03676 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.02000 35.10000 -0.08000 -0.22792 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38010 10.36910 0.01100 0.10608 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.38030 10.36930 0.01100 0.10608 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.38060 10.36970 0.01090 0.10511 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33610 0.33630 -0.00020 -0.05947 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33610 0.33630 -0.00020 -0.05947 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33610 0.33630 -0.00020 -0.05947 國泰台灣貨幣市場基金 12.41070 12.41050 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 27.54000 27.42000 0.12000 0.43764 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47700 2.47150 0.00550 0.22254 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35690 0.35850 -0.00160 -0.44630 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49540 0.49740 -0.00200 -0.40209 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.30000 13.40000 -0.10000 -0.74627 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45830 0.46250 -0.00420 -0.90811 國泰全球資源基金台幣級別 5.70000 5.85000 -0.15000 -2.56410 國泰全球資源基金美元級別 0.18190 0.18700 -0.00510 -2.72727 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40920 0.41180 -0.00260 -0.63137 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37000 0.37230 -0.00230 -0.61778 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43370 0.43650 -0.00280 -0.64147 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51110 0.51410 -0.00300 -0.58354 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.78000 21.89000 -0.11000 -0.50251 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49890 2.49820 0.00070 0.02802 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.14130 11.20070 -0.05940 -0.53032 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.01910 10.07260 -0.05350 -0.53114 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36090 0.36330 -0.00240 -0.66061 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32460 0.32670 -0.00210 -0.64279 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49790 0.50090 -0.00300 -0.59892 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39100 0.39440 -0.00340 -0.86207 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.61000 18.72000 -0.11000 -0.58761 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60320 0.60780 -0.00460 -0.75683 國泰科技生化基金 35.04000 34.98000 0.06000 0.17153 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.95000 27.04000 -0.09000 -0.33284 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.83690 39.50140 0.33550 0.84934 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.42350 19.54210 -0.11860 -0.60689 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64010 19.39660 0.24350 1.25537 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.34820 40.15460 0.19360 0.48214 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.14240 41.03300 0.10940 0.26661 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32630 43.29480 0.03150 0.07276 國泰紐幣2021保本基金 12.16750 12.16360 0.00390 0.03206 國泰紐幣八年期保本基金 12.46200 12.45940 0.00260 0.02087 國泰紐幣保本基金 12.41470 12.41480 -0.00010 -0.00081 國泰高科技基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 國泰國泰基金台幣I級別 23.55000 23.71000 -0.16000 -0.67482 國泰國泰基金台幣級別 23.55000 23.71000 -0.16000 -0.67482 國泰富時中國A50基金 17.48000 17.52000 -0.04000 -0.22831 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47230 0.47220 0.00010 0.02118 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36690 0.36970 -0.00280 -0.75737 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51710 0.52060 -0.00350 -0.67230 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34520 0.34760 -0.00240 -0.69045 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48640 0.48940 -0.00300 -0.61300 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54710 10.55750 -0.01040 -0.09851 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.57180 7.57930 -0.00750 -0.09895 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35600 0.35640 -0.00040 -0.11223 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25360 0.25390 -0.00030 -0.11816 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24050 2.23960 0.00090 0.04019 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.91420 9.96170 -0.04750 -0.47683 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32030 0.32240 -0.00210 -0.65136 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.97470 40.01320 -0.03850 -0.09622 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.70000 18.87000 -0.17000 -0.90090 國泰新興市場基金台幣級別 11.48000 11.70000 -0.22000 -1.88034 國泰新興市場基金美元級別 0.37210 0.38010 -0.00800 -2.10471 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27040 2.25940 0.01100 0.48685 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49610 1.48890 0.00720 0.48358 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33780 -0.00070 -0.20722 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36310 0.36380 -0.00070 -0.19241 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22480 -0.00040 -0.17794 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35640 10.37390 -0.01750 -0.16869 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.69660 6.70800 -0.01140 -0.16995 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.57000 35.52000 0.05000 0.14077 國泰價值卓越基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.81000 11.00000 -0.19000 -1.72727 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36840 0.37550 -0.00710 -1.89081 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.57660 38.63770 -0.06110 -0.15814 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.69000 20.94000 -0.25000 -1.19389 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.87000 19.25000 -0.38000 -1.97403 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.07000 19.31000 -0.24000 -1.24288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66990 9.65840 0.01150 0.11907 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.26430 8.28340 -0.01910 -0.23058 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74820 10.73550 0.01270 0.11830 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29180 9.31320 -0.02140 -0.22978 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17920 11.17860 0.00060 0.00537 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75690 9.78250 -0.02560 -0.26169 第一金大中華基金 27.74000 27.55000 0.19000 0.68966 第一金小型精選基金 38.58000 37.77000 0.81000 2.14456 第一金中國世紀基金-人民幣 12.81000 13.10000 -0.29000 -2.21374 第一金中國世紀基金-美元 7.91720 8.14890 -0.23170 -2.84333 第一金中國世紀基金-美元-N 7.91800 8.14970 -0.23170 -2.84305 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.32000 9.57000 -0.25000 -2.61233 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.31000 9.57000 -0.26000 -2.71682 第一金中概平衡基金 26.30000 26.11000 0.19000 0.72769 第一金台灣貨幣市場基金 15.24960 15.24940 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.83500 177.83300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.92750 10.02550 -0.09800 -0.97751 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.92740 10.02550 -0.09810 -0.97850 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.07460 14.24590 -0.17130 -1.20245 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.07510 14.24650 -0.17140 -1.20310 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.52000 13.67000 -0.15000 -1.09729 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.53000 13.67000 -0.14000 -1.02414 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.77220 9.79140 -0.01920 -0.19609 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77560 9.79480 -0.01920 -0.19602 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44940 9.45920 -0.00980 -0.10360 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47410 9.48400 -0.00990 -0.10439 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24460 10.26510 -0.02050 -0.19971 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91680 9.92710 -0.01030 -0.10376 第一金全球大趨勢基金 23.21000 23.45000 -0.24000 -1.02345 第一金全球不動產證券化基金A 8.17950 8.15540 0.02410 0.29551 第一金全球不動產證券化基金B 5.81660 5.79950 0.01710 0.29485 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.59960 9.60470 -0.00510 -0.05310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60100 9.60580 -0.00480 -0.04997 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.96520 9.97060 -0.00540 -0.05416 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.96690 9.97190 -0.00500 -0.05014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62640 8.62250 0.00390 0.04523 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19510 10.19060 0.00450 0.04416 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68790 9.68290 0.00500 0.05164 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68730 9.68210 0.00520 0.05371 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95840 7.95900 -0.00060 -0.00754 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84830 8.84290 0.00540 0.06107 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84870 8.84330 0.00540 0.06106 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18290 11.17680 0.00610 0.05458 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18380 11.17780 0.00600 0.05368 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98590 9.98660 -0.00070 -0.00701 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80100 14.79200 0.00900 0.06084 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.72480 13.90660 -0.18180 -1.30729 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.74190 13.92380 -0.18190 -1.30640 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.96000 13.11000 -0.15000 -1.14416 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.98000 13.13000 -0.15000 -1.14242 第一金亞洲科技基金 18.82000 19.06000 -0.24000 -1.25918 第一金亞洲新興市場基金 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 第一金店頭市場基金 9.69000 9.48000 0.21000 2.21519 第一金創新趨勢基金 24.70000 24.30000 0.40000 1.64609 第一金電子基金 34.90000 34.59000 0.31000 0.89621 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.21000 20.28000 -0.07000 -0.34517 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.77000 9.01000 -0.24000 -2.66371 統一大中華中小基金(美元) 7.99000 8.23000 -0.24000 -2.91616 統一大中華中小基金(新台幣) 11.81000 12.15000 -0.34000 -2.79835 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 統一大東協高股息基金(美元) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 統一大滿貫基金-A類型 35.15000 34.82000 0.33000 0.94773 統一大滿貫基金-I類型 35.15000 34.82000 0.33000 0.94773 統一大龍印基金 14.79000 15.06000 -0.27000 -1.79283 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.27000 9.53000 -0.26000 -2.72823 統一大龍騰中國基金(美元) 8.46000 8.71000 -0.25000 -2.87026 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.61000 9.88000 -0.27000 -2.73279 統一中小基金 26.16000 25.95000 0.21000 0.80925 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93580 9.89730 0.03850 0.38899 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21870 9.21990 -0.00120 -0.01302 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95080 8.94460 0.00620 0.06932 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.80490 11.75920 0.04570 0.38863 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88040 10.88190 -0.00150 -0.01378 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55920 10.55190 0.00730 0.06918 統一台灣動力基金 17.70000 17.31000 0.39000 2.25303 統一全天候基金-A類型 112.93000 112.24000 0.69000 0.61475 統一全天候基金-I類型 112.93000 112.24000 0.69000 0.61475 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.96890 9.04200 -0.07310 -0.80845 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.62160 8.72670 -0.10510 -1.20435 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.60500 8.69830 -0.09330 -1.07262 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.27730 9.35290 -0.07560 -0.80831 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.91790 9.02660 -0.10870 -1.20422 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.90080 8.99720 -0.09640 -1.07144 統一全球債券組合基金 11.92670 11.93230 -0.00560 -0.04693 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 16.09000 -0.27000 -1.67806 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 15.12000 -0.30000 -1.98413 統一全球新科技基金(新台幣) 14.21000 14.48000 -0.27000 -1.86464 統一亞太基金 25.52000 25.93000 -0.41000 -1.58118 統一亞洲大金磚基金 12.51000 12.71000 -0.20000 -1.57356 統一奔騰基金 61.21000 60.36000 0.85000 1.40822 統一強棒貨幣市場基金 16.65800 16.65780 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.47000 10.68000 -0.21000 -1.96629 統一強漢基金(美元) 9.39000 9.61000 -0.22000 -2.28928 統一強漢基金(新台幣) 24.70000 25.23000 -0.53000 -2.10067 統一統信基金 32.12000 31.77000 0.35000 1.10167 統一黑馬基金 61.37000 60.52000 0.85000 1.40449 統一新亞洲科技能源基金 18.39000 18.72000 -0.33000 -1.76282 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99480 7.99340 0.00140 0.01751 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15600 10.15430 0.00170 0.01674 統一經建基金 47.70000 47.41000 0.29000 0.61169 統一龍馬基金 71.14000 70.17000 0.97000 1.38236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.36000 21.83000 0.53000 2.42785 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.10000 47.53000 0.57000 1.19924 野村中國機會基金 12.87000 13.18000 -0.31000 -2.35205 野村巴西基金 5.26000 5.39000 -0.13000 -2.41187 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.05000 12.16000 -0.11000 -0.90461 野村台灣高股息基金 23.63000 23.62000 0.01000 0.04234 野村台灣運籌基金 36.86000 36.58000 0.28000 0.76545 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49690 9.48660 0.01030 0.10857 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41160 9.40930 0.00230 0.02444 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46730 9.46290 0.00440 0.04650 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70260 9.69210 0.01050 0.10834 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56800 9.56560 0.00240 0.02509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53640 9.53090 0.00550 0.05771 野村平衡基金 19.20000 19.06000 0.14000 0.73452 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 野村全球生技醫療基金 17.66000 17.87000 -0.21000 -1.17515 野村全球品牌基金 27.51000 28.11000 -0.60000 -2.13447 野村全球氣候變遷基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 13.16000 -0.14000 -1.06383 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.46000 19.67000 -0.21000 -1.06762 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.35000 -0.14000 -1.13360 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02550 10.02920 -0.00370 -0.03689 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44230 10.45080 -0.00850 -0.08133 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36790 10.36880 -0.00090 -0.00868 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54540 9.56380 -0.01840 -0.19239 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29610 9.31390 -0.01780 -0.19111 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.90570 8.91540 -0.00970 -0.10880 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23020 11.25190 -0.02170 -0.19286 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.71760 10.73820 -0.02060 -0.19184 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32890 10.34030 -0.01140 -0.11025 野村成長基金 29.24000 29.41000 -0.17000 -0.57803 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.79950 8.85840 -0.05890 -0.66491 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.79720 8.85860 -0.06140 -0.69311 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.98570 9.03580 -0.05010 -0.55446 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.27540 9.33720 -0.06180 -0.66187 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17890 9.24300 -0.06410 -0.69350 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.37730 9.42950 -0.05220 -0.55358 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.26000 12.44000 -0.18000 -1.44695 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42350 9.43120 -0.00770 -0.08164 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.46180 9.47780 -0.01600 -0.16882 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59950 9.60360 -0.00410 -0.04269 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.96070 9.97240 -0.01170 -0.11732 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.91840 9.93520 -0.01680 -0.16910 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06890 10.07320 -0.00430 -0.04269 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60080 8.58970 0.01110 0.12922 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16980 9.16260 0.00720 0.07858 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02680 9.02340 0.00340 0.03768 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10250 13.08560 0.01690 0.12915 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11290 12.10370 0.00920 0.07601 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.85700 9.85320 0.00380 0.03857 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18050 10.19220 -0.01170 -0.11479 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.83610 9.84690 -0.01080 -0.10968 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40900 9.41170 -0.00270 -0.02869 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23200 11.23530 -0.00330 -0.02937 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.10630 10.14730 -0.04100 -0.40405 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.12630 11.18130 -0.05500 -0.49189 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62530 10.67960 -0.05430 -0.50845 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43270 10.47530 -0.04260 -0.40667 野村泰國基金 40.88000 41.41000 -0.53000 -1.27988 野村高科技基金 11.53000 11.27000 0.26000 2.30701 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12190 10.20090 -0.07900 -0.77444 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23600 10.32580 -0.08980 -0.86967 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59260 10.61360 -0.02100 -0.19786 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.58610 9.67490 -0.08880 -0.91784 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54230 9.61730 -0.07500 -0.77984 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.39500 9.47980 -0.08480 -0.89453 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.77790 11.88060 -0.10270 -0.86443 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.19610 13.19360 0.00250 0.01895 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.71050 10.80980 -0.09930 -0.91861 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.66820 10.75210 -0.08390 -0.78031 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.75450 10.85190 -0.09740 -0.89754 野村貨幣市場基金 16.26530 16.26510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05240 10.05790 -0.00550 -0.05468 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87970 9.92420 -0.04450 -0.44840 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93280 9.95680 -0.02400 -0.24104 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86170 9.85500 0.00670 0.06799 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80230 9.80060 0.00170 0.01735 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81190 9.80610 0.00580 0.05915 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.86170 9.85500 0.00670 0.06799 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80230 9.80060 0.00170 0.01735 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81190 9.80610 0.00580 0.05915 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.80190 9.81420 -0.01230 -0.12533 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73380 9.75320 -0.01940 -0.19891 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74770 9.75860 -0.01090 -0.11170 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.80190 9.81420 -0.01230 -0.12533 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73380 9.75320 -0.01940 -0.19891 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74770 9.75860 -0.01090 -0.11170 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06480 10.06320 0.00160 0.01590 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92390 7.92270 0.00120 0.01515 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74570 11.74390 0.00180 0.01533 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.09000 7.22000 -0.13000 -1.80055 野村精選貨幣市場基金 12.07820 12.07820 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.19000 12.35000 -0.16000 -1.29555 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.28000 11.45000 -0.17000 -1.48472 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.87000 11.07000 -0.20000 -1.80668 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.85000 -0.12000 -1.52866 野村歐洲高股息基金累積型 10.95000 11.13000 -0.18000 -1.61725 野村積極成長基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.65000 33.38000 0.27000 0.80887 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31500 10.31840 -0.00340 -0.03295 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60300 8.61050 -0.00750 -0.08710 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92850 7.93720 -0.00870 -0.10961 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87270 7.87560 -0.00290 -0.03682 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.67520 11.68620 -0.01100 -0.09413 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51140 10.52300 -0.01160 -0.11023 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46990 10.47390 -0.00400 -0.03819 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.49000 10.61000 -0.12000 -1.13101 野村環球基金-人民幣計價 15.99000 16.20000 -0.21000 -1.29630 野村環球基金-美元計價 12.45000 12.62000 -0.17000 -1.34707 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.45000 17.65000 -0.20000 -1.13314 野村鴻利基金 22.28000 22.09000 0.19000 0.86012 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85820 16.85810 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.99000 19.86000 0.13000 0.65458 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.68000 14.73000 -0.05000 -0.33944 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12440 10.11170 0.01270 0.12560 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28440 13.26780 0.01660 0.12511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.42690 9.42150 0.00540 0.05732 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.40350 9.40120 0.00230 0.02446 凱基台商天下基金 13.04000 13.18000 -0.14000 -1.06222 凱基台灣精五門基金 20.46000 20.47000 -0.01000 -0.04885 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61120 10.71280 -0.10160 -0.94840 凱基亞太高股息基金 12.57000 12.75000 -0.18000 -1.41176 凱基亞洲四金磚基金 16.64000 16.99000 -0.35000 -2.06004 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.15500 12.33720 -0.18220 -1.47683 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.00000 12.16000 -0.16000 -1.31579 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54230 11.54210 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.46000 22.66000 -0.20000 -0.88261 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.72970 21.96250 -0.23280 -1.05999 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.44000 -0.29000 -1.66284 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.35480 16.66230 -0.30750 -1.84548 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.47000 7.60000 -0.13000 -1.71053 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.77090 11.84970 -0.07880 -0.66500 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.62530 11.71980 -0.09450 -0.80633 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 13.25000 -0.16000 -1.20755 凱基護城河基金-美元計價B 12.80630 12.98740 -0.18110 -1.39443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.24000 36.04000 -0.80000 -2.21976 富邦NASDAQ-100基金 31.03000 31.35000 -0.32000 -1.02073 富邦上証180基金 26.78000 26.86000 -0.08000 -0.29784 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18860 0.19440 -0.00580 -2.98354 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.82000 5.99000 -0.17000 -2.83806 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.57000 33.27000 0.30000 0.90171 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.24690 11.35140 -0.10450 -0.92059 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.35630 10.46840 -0.11210 -1.07084 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.90260 10.04080 -0.13820 -1.37638 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.82720 9.91850 -0.09130 -0.92050 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.97640 9.07350 -0.09710 -1.07015 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.59020 8.71010 -0.11990 -1.37656 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.26870 20.26420 0.00450 0.02221 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33450 11.33350 0.00100 0.00882 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26950 10.32200 -0.05250 -0.50862 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92220 12.92290 -0.00070 -0.00542 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89840 1.89880 -0.00040 -0.02107 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41890 9.41940 -0.00050 -0.00531 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43190 1.43210 -0.00020 -0.01397 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77030 11.76350 0.00680 0.05781 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70720 1.71020 -0.00300 -0.17542 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16240 10.15650 0.00590 0.05809 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49280 1.49540 -0.00260 -0.17387 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.04000 14.93000 0.11000 0.73677 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.90000 22.23000 -0.33000 -1.48448 富邦日本東証基金 21.64000 21.76000 -0.12000 -0.55147 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.88000 44.05000 -0.17000 -0.38593 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.43000 48.28000 0.15000 0.31069 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.62000 51.79000 -0.17000 -0.32825 富邦台灣心基金 22.36000 22.19000 0.17000 0.76611 富邦台灣釆吉50基金 48.18000 48.34000 -0.16000 -0.33099 富邦台灣科技指數基金 53.33000 53.78000 -0.45000 -0.83674 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.58740 41.35750 0.22990 0.55588 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35210 41.38190 -0.02980 -0.07201 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29370 0.29320 0.00050 0.17053 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55030 2.53260 0.01770 0.69889 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33840 0.33860 -0.00020 -0.05907 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50320 10.51430 -0.01110 -0.10557 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21250 2.19720 0.01530 0.69634 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32410 0.32430 -0.00020 -0.06167 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.05280 9.06240 -0.00960 -0.10593 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63880 15.63860 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.69900 39.68920 0.00980 0.02469 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.16140 39.94530 0.21610 0.54099 富邦長紅基金 63.83000 63.45000 0.38000 0.59890 富邦科技基金 24.58000 24.30000 0.28000 1.15226 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.63560 40.52460 0.11100 0.27391 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.38880 40.04100 0.34780 0.86861 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.60000 39.38920 0.21080 0.53517 富邦恒生國企ETF基金 19.75000 19.87000 -0.12000 -0.60393 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.30000 26.49000 -0.19000 -0.71725 富邦高成長基金 24.49000 24.33000 0.16000 0.65762 富邦基金 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 富邦基金I類型 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 富邦深証100基金 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 富邦富時歐洲ETF基金 20.06000 20.46000 -0.40000 -1.95503 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41250 0.41270 -0.00020 -0.04846 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29680 12.31550 -0.01870 -0.15184 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.50810 9.52250 -0.01440 -0.15122 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30590 0.30610 -0.00020 -0.06534 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84650 8.85990 -0.01340 -0.15124 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.67000 20.74000 -0.07000 -0.33751 富邦精準基金 46.27000 45.95000 0.32000 0.69641 富邦精銳中小基金 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.14000 19.13000 0.01000 0.05227 富邦臺灣公司治理100基金 21.72000 21.84000 -0.12000 -0.54945 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.90000 0.05000 0.25126 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37130 10.37400 -0.00270 -0.02603 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.07510 10.16340 -0.08830 -0.86880 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23690 10.30590 -0.06900 -0.66952 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08900 10.09160 -0.00260 -0.02576 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.75680 9.84230 -0.08550 -0.86870 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89570 9.96240 -0.06670 -0.66952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.40000 30.54000 -0.14000 -0.45842 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72760 8.77440 -0.04680 -0.53337 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26300 9.25700 0.00600 0.06482 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98490 8.99250 -0.00760 -0.08451 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71530 9.76740 -0.05210 -0.53341 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72600 9.71970 0.00630 0.06482 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43600 9.44400 -0.00800 -0.08471 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50800 9.51590 -0.00790 -0.08302 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49360 8.51770 -0.02410 -0.28294 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52460 9.49320 0.03140 0.33076 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00200 8.98660 0.01540 0.17137 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55160 10.58590 -0.03430 -0.32402 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32070 10.28680 0.03390 0.32955 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82920 9.81150 0.01770 0.18040 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12660 9.10990 0.01670 0.18332 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65890 9.64080 0.01810 0.18774 富達卓越領航全球組合基金 15.08000 15.24000 -0.16000 -1.04987 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66880 8.69390 -0.02510 -0.28871 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37610 9.34640 0.02970 0.31777 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05850 9.04370 0.01480 0.16365 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.86680 9.89550 -0.02870 -0.29003 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83220 9.80110 0.03110 0.31731 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53440 9.51940 0.01500 0.15757 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14900 9.13360 0.01540 0.16861 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60500 9.58890 0.01610 0.16790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.29000 9.51000 -0.22000 -2.31335 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.86000 10.16000 -0.30000 -2.95276 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.67000 8.92000 -0.25000 -2.80269 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.98000 8.15000 -0.17000 -2.08589 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.05000 9.30000 -0.25000 -2.68817 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.85000 9.08000 -0.23000 -2.53304 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.78110 9.73940 0.04170 0.42816 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.18410 9.17960 0.00450 0.04902 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81120 8.79970 0.01150 0.13069 富蘭克林華美中華基金 12.10000 12.42000 -0.32000 -2.57649 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.04000 20.94000 0.10000 0.47755 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.39000 20.40000 -0.01000 -0.04902 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85440 7.85580 -0.00140 -0.01782 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95920 8.96690 -0.00770 -0.08587 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.63250 9.64080 -0.00830 -0.08609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.19890 9.20050 -0.00160 -0.01739 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10170 11.11380 -0.01210 -0.10887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76970 8.77930 -0.00960 -0.10935 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19690 9.20690 -0.01000 -0.10861 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.26300 13.27240 -0.00940 -0.07082 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28490 10.29220 -0.00730 -0.07093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13830 10.14850 -0.01020 -0.10051 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68830 7.69610 -0.00780 -0.10135 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.15890 9.16820 -0.00930 -0.10144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74420 10.74540 -0.00120 -0.01117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60880 7.60970 -0.00090 -0.01183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08320 9.08420 -0.00100 -0.01101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43410 10.44560 -0.01150 -0.11009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73480 7.74330 -0.00850 -0.10977 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17170 8.17630 -0.00460 -0.05626 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.15950 9.17100 -0.01150 -0.12540 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92890 9.94140 -0.01250 -0.12574 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.57390 12.58110 -0.00720 -0.05723 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.68000 8.88000 -0.20000 -2.25225 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.92000 9.12000 -0.20000 -2.19298 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.29000 9.15000 0.14000 1.53005 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.08280 13.20400 -0.12120 -0.91790 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.59000 9.72000 -0.13000 -1.33745 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 富蘭克林華美第一富基金 40.41000 40.02000 0.39000 0.97451 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30240 10.30230 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.50000 -0.14000 -0.90323 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70710 7.83590 -0.12880 -1.64372 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.63450 10.78170 -0.14720 -1.36528 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.56370 9.57310 -0.00940 -0.09819 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96540 10.97620 -0.01080 -0.09839 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85440 6.86100 -0.00660 -0.09620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01100 9.02540 -0.01440 -0.15955 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.08690 10.10310 -0.01620 -0.16035 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49490 10.50500 -0.01010 -0.09614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.49000 20.47000 0.02000 0.09770 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華人民幣貨幣市場基金 11.62060 11.61980 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.34660 38.09130 0.25530 0.67023 復華大中華中小策略基金 8.66000 8.98000 -0.32000 -3.56347 復華中小精選基金 74.66000 73.32000 1.34000 1.82761 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.93000 9.19000 -0.26000 -2.82916 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.88000 8.15000 -0.27000 -3.31288 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.11000 10.24000 -0.13000 -1.26953 復華六年到期新興市場債券基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華台灣智能基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250 復華全方位基金 31.07000 30.80000 0.27000 0.87662 復華全球大趨勢基金-美元 13.30000 13.55000 -0.25000 -1.84502 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.88000 21.24000 -0.36000 -1.69492 復華全球平衡基金-美元 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 復華全球平衡基金-新臺幣 20.28000 20.43000 -0.15000 -0.73421 復華全球物聯網科技基金-美元 16.37000 16.73000 -0.36000 -2.15182 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.74000 16.06000 -0.32000 -1.99253 復華全球原物料基金 9.19000 9.45000 -0.26000 -2.75132 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.43000 -0.24000 -1.78704 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48380 11.47460 0.00920 0.08018 復華全球債券基金 13.49720 13.44740 0.04980 0.37033 復華全球債券組合基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華有利貨幣市場基金 13.43500 13.43490 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.02000 12.19000 -0.17000 -1.39459 復華亞太成長基金 14.66000 15.02000 -0.36000 -2.39680 復華亞太神龍科技基金-美元 9.55000 9.80000 -0.25000 -2.55102 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.11000 10.36000 -0.25000 -2.41313 復華東協世紀基金 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626 復華南非幣長期收益基金A 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 8.05000 -0.04000 -0.49689 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 復華美國新星基金-美元 12.50000 12.78000 -0.28000 -2.19092 復華美國新星基金-新臺幣 12.63000 12.89000 -0.26000 -2.01707 復華恒生基金 20.32000 20.48000 -0.16000 -0.78125 復華恒生單日反向一倍基金 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 復華恒生單日正向二倍基金 29.46000 29.88000 -0.42000 -1.40562 復華神盾基金 25.69930 25.44900 0.25030 0.98354 復華高成長基金 66.93000 66.12000 0.81000 1.22505 復華高益策略組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 復華貨幣市場基金 14.39590 14.39570 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.60000 19.50000 0.10000 0.51282 復華富時台灣高股息低波動基金 51.77000 51.97000 -0.20000 -0.38484 復華復華基金 20.95000 20.68000 0.27000 1.30561 復華華人世紀基金 16.66000 17.07000 -0.41000 -2.40187 復華傳家二號基金 30.49320 30.32920 0.16400 0.54073 復華傳家基金 24.59140 24.16230 0.42910 1.77591 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.38000 19.33000 0.05000 0.25867 復華新興市場高收益債券基金A 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 復華滬深300 A股基金 19.94000 20.05000 -0.11000 -0.54863 復華數位經濟基金 57.82000 56.70000 1.12000 1.97531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.74000 10.99000 -0.25000 -2.27480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.69300 9.68810 0.00490 0.05058 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54030 9.53340 0.00690 0.07238 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84610 9.84120 0.00490 0.04979 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66150 9.65410 0.00740 0.07665 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.54030 9.53690 0.00340 0.03565 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04690 10.02670 0.02020 0.20146 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50740 9.48690 0.02050 0.21609 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01300 9.97480 0.03820 0.38297 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.50650 9.48600 0.02050 0.21611 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01550 9.97740 0.03810 0.38186 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.94130 9.92430 0.01700 0.17130 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.71310 10.56770 0.14540 1.37589 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.79550 9.84040 -0.04490 -0.45628 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.94130 9.92430 0.01700 0.17130 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.71110 10.56560 0.14550 1.37711 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.79550 9.84040 -0.04490 -0.45628 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84450 9.87290 -0.02840 -0.28766 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32460 9.31700 0.00760 0.08157 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.31800 8.36360 -0.04560 -0.54522 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29600 8.32770 -0.03170 -0.38066 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.59720 11.58780 0.00940 0.08112 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.36590 10.42280 -0.05690 -0.54592 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45970 10.49970 -0.04000 -0.38096 景順主流基金 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167 景順台灣科技基金 31.13000 31.11000 0.02000 0.06429 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 景順全球科技基金 22.46000 22.70000 -0.24000 -1.05727 景順全球康健基金 19.05000 19.11000 -0.06000 -0.31397 景順貨幣市場基金 15.93590 15.93580 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.80000 32.83000 -0.03000 -0.09138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.58000 14.79000 -0.21000 -1.41988 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.63000 13.81000 -0.18000 -1.30340 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70360 8.69240 0.01120 0.12885 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.91970 7.95320 -0.03350 -0.42121 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14610 11.13120 0.01490 0.13386 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12020 10.16290 -0.04270 -0.42016 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.58000 7.73000 -0.15000 -1.94049 華南永昌中國A股基金(美元) 7.21000 7.42000 -0.21000 -2.83019 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.58000 10.86000 -0.28000 -2.57827 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28970 9.28960 0.00010 0.00108 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48390 9.46810 0.01580 0.16688 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57220 9.57210 0.00010 0.00104 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.77470 9.75840 0.01630 0.16704 華南永昌永昌基金 19.17000 19.21000 -0.04000 -0.20822 華南永昌全球亨利組合基金 14.25970 14.26080 -0.00110 -0.00771 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 華南永昌全球精品基金 15.93000 16.17000 -0.24000 -1.48423 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.28000 11.44000 -0.16000 -1.39860 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.25000 11.40000 -0.15000 -1.31579 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.50000 13.70000 -0.20000 -1.45985 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.39000 13.57000 -0.18000 -1.32646 華南永昌物聯網精選基金 11.70000 11.84000 -0.14000 -1.18243 華南永昌策略報酬基金 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20260 16.20240 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.13270 24.31220 -0.17950 -0.73831 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93610 11.93600 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18470 10.17900 0.00570 0.05600 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.99310 10.03950 -0.04640 -0.46217 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84130 9.83590 0.00540 0.05490 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62390 9.66860 -0.04470 -0.46232 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00750 10.00300 0.00450 0.04499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.75980 9.80620 -0.04640 -0.47317 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76400 9.75960 0.00440 0.04508 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51610 9.56140 -0.04530 -0.47378 華頓中小型基金 26.84000 26.72000 0.12000 0.44910 華頓中國多重機會平衡基金 11.43760 11.66850 -0.23090 -1.97883 華頓台灣基金 28.05000 27.75000 0.30000 1.08108 華頓平安貨幣市場基金 11.51840 11.51830 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.23000 17.46000 -0.23000 -1.31730 華頓全球高收益債券基金A 13.36220 13.36470 -0.00250 -0.01871 華頓全球高收益債券基金B 8.28300 8.28460 -0.00160 -0.01931 華頓全球黑鑽油源基金 5.69000 5.86000 -0.17000 -2.90102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.56130 2.63560 -0.07430 -2.81909 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.37650 11.76100 -0.38450 -3.26928 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36870 0.38180 -0.01310 -3.43112 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.31060 11.41050 -0.09990 -0.87551 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.31410 10.39650 -0.08240 -0.79257 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.98770 10.12250 -0.13480 -1.33169 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.01590 9.13760 -0.12170 -1.33186 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.18680 10.34140 -0.15460 -1.49496 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.22620 9.36890 -0.14270 -1.52312 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.08000 11.29000 -0.21000 -1.86005 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.70000 -0.23000 -2.37113 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.16000 10.41000 -0.25000 -2.40154 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51270 2.50580 0.00690 0.27536 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07800 2.06670 0.01130 0.54677 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.67120 11.71300 -0.04180 -0.35687 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47470 9.50860 -0.03390 -0.35652 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36100 0.36230 -0.00130 -0.35882 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29850 0.29980 -0.00130 -0.43362 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.30000 3.37000 -0.07000 -2.07715 匯豐中國動力基金(台幣) 14.65000 15.05000 -0.40000 -2.65781 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.49000 -0.02000 -4.08163 匯豐台灣精典基金 24.22000 24.32000 -0.10000 -0.41118 匯豐全球趨勢組合基金 12.37000 12.51000 -0.14000 -1.11910 匯豐全球關鍵資源基金 8.16000 8.32000 -0.16000 -1.92308 匯豐安富基金 25.54000 25.61000 -0.07000 -0.27333 匯豐成功基金 41.69000 41.91000 -0.22000 -0.52493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61240 2.59860 0.01380 0.53106 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38420 2.37010 0.01410 0.59491 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52480 11.52930 -0.00450 -0.03903 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89790 7.90230 -0.00440 -0.05568 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37670 0.37710 -0.00040 -0.10607 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33550 0.33590 -0.00040 -0.11908 匯豐金磚動力基金 13.62000 13.91000 -0.29000 -2.08483 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97980 14.97970 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.58000 4.78000 -0.20000 -4.18410 匯豐新鑽動力基金 10.70000 10.86000 -0.16000 -1.47330 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33520 5.36520 -0.03000 -0.55916 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93420 8.96430 -0.03010 -0.33578 匯豐龍鳳基金-A類型 52.08000 52.32000 -0.24000 -0.45872 匯豐龍鳳基金-I類型 52.08000 52.32000 -0.24000 -0.45872 匯豐龍騰電子基金 36.27000 36.31000 -0.04000 -0.11016 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15440 12.15000 0.00440 0.03621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236 新光中國成長基金(人民幣) 9.90000 10.25000 -0.35000 -3.41463 新光中國成長基金(美元) 9.88000 10.27000 -0.39000 -3.79747 新光中國成長基金(新臺幣) 9.86000 10.23000 -0.37000 -3.61681 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44070 10.41590 0.02480 0.23810 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56280 9.56050 0.00230 0.02406 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.86740 9.85230 0.01510 0.15326 新光台灣富貴基金 23.22000 23.26000 -0.04000 -0.17197 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 新光全球生技醫療基金(美元) 11.91000 12.11000 -0.20000 -1.65153 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.62000 11.80000 -0.18000 -1.52542 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04430 10.03490 0.00940 0.09367 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82350 9.80150 0.02200 0.22446 新光全球債券基金(B配息)美元 9.67690 9.66790 0.00900 0.09309 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45360 9.43240 0.02120 0.22476 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 新光吉星貨幣市場基金 15.44230 15.44220 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 新光多重資產基金(A累積)美元 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837 新光亞洲精選基金-美金 21.89000 22.19000 -0.30000 -1.35196 新光亞洲精選基金-新台幣 22.20000 22.47000 -0.27000 -1.20160 新光兩岸優勢基金 11.38000 11.76000 -0.38000 -3.23129 新光店頭基金 25.82000 25.69000 0.13000 0.50603 新光南非幣保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 新光特選內需收益ETF基金 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637 新光創新科技基金 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82890 9.83740 -0.00850 -0.08640 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08020 10.07850 0.00170 0.01687 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73060 9.73120 -0.00060 -0.00617 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30490 9.31300 -0.00810 -0.08698 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54980 9.54820 0.00160 0.01676 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21530 9.21600 -0.00070 -0.00760 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10500 10.10780 -0.00280 -0.02770 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78010 9.78210 -0.00200 -0.02045 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73780 9.73740 0.00040 0.00411 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00460 10.00410 0.00050 0.00500 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93710 9.94200 -0.00490 -0.04929 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66990 9.67480 -0.00490 -0.05065 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65320 9.65560 -0.00240 -0.02486 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91990 9.92240 -0.00250 -0.02520 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.56000 -0.09000 -1.19048 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82780 9.80580 0.02200 0.22436 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.39730 9.37590 0.02140 0.22824 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.73300 9.73860 -0.00560 -0.05750 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35960 9.36500 -0.00540 -0.05766 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44510 9.44570 -0.00060 -0.00635 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88420 9.88510 -0.00090 -0.00910 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84490 13.83980 0.00510 0.03685 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50590 8.50280 0.00310 0.03646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.97600 37.69020 0.28580 0.75829 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.86710 38.60420 0.26290 0.68101 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.00060 39.75390 0.24670 0.62057 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18650 11.18580 0.00070 0.00626 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91150 9.93780 -0.02630 -0.26465 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.36980 12.71160 -0.34180 -2.68888 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.19650 9.49220 -0.29570 -3.11519 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.52000 9.81000 -0.29000 -2.95617 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.44470 12.61960 -0.17490 -1.38594 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.93720 12.15830 -0.22110 -1.81851 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.22000 11.41000 -0.19000 -1.66521 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.50310 11.66480 -0.16170 -1.38622 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.06900 10.25540 -0.18640 -1.81758 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.64000 -0.15000 -1.55602 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.98680 10.12710 -0.14030 -1.38539 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.77660 8.93910 -0.16250 -1.81786 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.60680 9.74180 -0.13500 -1.38578 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.72550 8.88710 -0.16160 -1.81837 群益中小型股基金 47.04000 46.55000 0.49000 1.05263 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79270 9.83720 -0.04450 -0.45236 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.04320 9.12420 -0.08100 -0.88775 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.48640 8.54830 -0.06190 -0.72412 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.62740 8.66660 -0.03920 -0.45231 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.96650 8.03790 -0.07140 -0.88829 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.47670 7.53120 -0.05450 -0.72366 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99890 10.98590 0.01300 0.11833 群益中國高收益債券基金-美元 10.64630 10.64070 0.00560 0.05263 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82070 9.82670 -0.00600 -0.06106 群益中國新機會基金N-人民幣 8.45970 8.68460 -0.22490 -2.58964 群益中國新機會基金N-美元 7.72660 7.96690 -0.24030 -3.01623 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.26000 8.50000 -0.24000 -2.82353 群益中國新機會基金-人民幣 7.50250 7.70190 -0.19940 -2.58897 群益中國新機會基金-美元 8.26160 8.51860 -0.25700 -3.01693 群益中國新機會基金-新臺幣 7.89000 8.12000 -0.23000 -2.83251 群益平衡王基金 19.20600 19.19130 0.01470 0.07660 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.93000 0.02000 0.33727 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.11460 11.05470 0.05990 0.54185 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55250 10.54190 0.01060 0.10055 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96720 9.91350 0.05370 0.54169 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.46290 9.45340 0.00950 0.10049 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08070 10.07130 0.00940 0.09333 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87480 9.86690 0.00790 0.08007 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.42750 9.41870 0.00880 0.09343 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33900 9.33150 0.00750 0.08037 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13910 10.12960 0.00950 0.09378 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18450 10.17640 0.00810 0.07960 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.59360 9.58460 0.00900 0.09390 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.99210 9.98410 0.00800 0.08013 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14610 10.13000 0.01610 0.15893 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34660 7.33490 0.01170 0.15951 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12960 10.13890 -0.00930 -0.09173 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03360 10.04390 -0.01030 -0.10255 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19930 10.20340 -0.00410 -0.04018 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01150 10.02070 -0.00920 -0.09181 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93340 9.94350 -0.01010 -0.10157 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09740 10.10150 -0.00410 -0.04059 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12970 10.13900 -0.00930 -0.09173 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03360 10.04390 -0.01030 -0.10255 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19930 10.20340 -0.00410 -0.04018 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01150 10.02070 -0.00920 -0.09181 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93330 9.94350 -0.01020 -0.10258 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09740 10.10150 -0.00410 -0.04059 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837 群益全球關鍵生技基金-美元 15.80740 15.93730 -0.12990 -0.81507 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.70000 -0.10000 -0.63694 群益多利策略組合基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 群益安家基金 25.47330 25.28200 0.19130 0.75666 群益安穩貨幣市場基金 16.08280 16.08260 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.72000 24.10000 -0.38000 -1.57676 群益亞太中小基金 11.73000 11.99000 -0.26000 -2.16847 群益亞太新趨勢平衡基金 16.23000 16.39000 -0.16000 -0.97621 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.73670 9.72240 0.01430 0.14708 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47780 7.46680 0.01100 0.14732 群益店頭市場基金 102.24000 101.83000 0.41000 0.40263 群益東方盛世基金 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559 群益東協成長基金-人民幣 12.98630 13.04250 -0.05620 -0.43090 群益東協成長基金-美元 11.33810 11.43720 -0.09910 -0.86647 群益東協成長基金-新臺幣 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.15400 11.22660 -0.07260 -0.64668 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.58710 10.65510 -0.06800 -0.63819 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.07410 10.13130 -0.05720 -0.56459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76350 9.82710 -0.06360 -0.64719 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27040 9.33000 -0.05960 -0.63880 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.81910 8.86920 -0.05010 -0.56488 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55470 9.61690 -0.06220 -0.64678 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.43540 9.49610 -0.06070 -0.63921 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.85230 9.90830 -0.05600 -0.56518 群益長安基金 28.57000 28.44000 0.13000 0.45710 群益美國新創亮點基金N-美元 9.96270 10.06820 -0.10550 -1.04785 群益美國新創亮點基金-美元 15.07100 15.23020 -0.15920 -1.04529 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.56000 14.69000 -0.13000 -0.88496 群益真善美基金 17.00380 16.99900 0.00480 0.02824 群益馬拉松基金 122.70000 122.41000 0.29000 0.23691 群益深証中小板基金 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850 群益創新科技基金 32.23000 32.08000 0.15000 0.46758 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.16380 9.38430 -0.22050 -2.34967 群益華夏盛世基金N-美元 8.38880 8.62840 -0.23960 -2.77688 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.75000 8.98000 -0.23000 -2.56125 群益華夏盛世基金-人民幣 9.97930 10.21940 -0.24010 -2.34945 群益華夏盛世基金-美元 9.24990 9.51410 -0.26420 -2.77693 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.26000 15.67000 -0.41000 -2.61646 群益奧斯卡基金 27.15000 27.11000 0.04000 0.14755 群益新興金鑽基金-美元 11.34330 11.60710 -0.26380 -2.27275 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.85000 -0.18000 -2.03390 群益葛萊美基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953 群益道瓊美國地產ETF基金 20.55000 20.36000 0.19000 0.93320 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.76280 11.74890 0.01390 0.11831 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.20330 11.21730 -0.01400 -0.12481 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.14740 11.15610 -0.00870 -0.07798 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57420 8.56410 0.01010 0.11793 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04490 9.05620 -0.01130 -0.12478 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67070 8.67740 -0.00670 -0.07721 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.04840 10.06100 -0.01260 -0.12524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.19000 29.00000 0.19000 0.65517 德信中國精選成長基金 10.64000 10.89000 -0.25000 -2.29568 德信台灣主流中小基金 18.92000 18.71000 0.21000 1.12239 德信新興股票組合基金 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 德信萬保貨幣市場基金 11.93190 11.93170 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.80030 10.78610 0.01420 0.13165 德信數位時代基金 27.90000 27.97000 -0.07000 -0.25027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66040 11.66020 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.87000 -0.05000 -0.31506 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.67000 19.14000 -0.47000 -2.45559 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.62290 10.52520 0.09770 0.92825 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.20050 15.06150 0.13900 0.92288 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.21060 8.17790 0.03270 0.39986 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.06640 11.04060 0.02580 0.23368 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37760 11.35100 0.02660 0.23434 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.16380 13.11140 0.05240 0.39965 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.71000 18.05000 -0.34000 -1.88366 摩根中小基金 23.36000 23.38000 -0.02000 -0.08554 摩根中國A股基金 12.70000 13.13000 -0.43000 -3.27494 摩根中國A股基金(美元) 9.97000 10.32000 -0.35000 -3.39147 摩根中國亮點基金 12.55000 12.93000 -0.38000 -2.93890 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.78610 10.97640 -0.19030 -1.73372 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.03140 12.18550 -0.15410 -1.26462 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.13000 9.29920 -0.16920 -1.81951 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.10480 12.31820 -0.21340 -1.73240 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.98420 14.16340 -0.17920 -1.26523 摩根台灣金磚基金-累積型 20.24000 20.29000 -0.05000 -0.24643 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.24000 20.29000 -0.05000 -0.24643 摩根台灣增長基金 51.05000 51.14000 -0.09000 -0.17599 摩根平衡基金 28.36000 28.47000 -0.11000 -0.38637 摩根全球α基金 19.21000 19.47000 -0.26000 -1.33539 摩根全球平衡基金 14.96730 15.08760 -0.12030 -0.79734 摩根全球發現基金 12.56000 12.72000 -0.16000 -1.25786 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68180 9.70770 -0.02590 -0.26680 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68550 10.69130 -0.00580 -0.05425 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05390 10.08210 -0.02820 -0.27970 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35930 11.38940 -0.03010 -0.26428 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95960 9.98740 -0.02780 -0.27835 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53300 10.58180 -0.04880 -0.46117 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.47220 13.53450 -0.06230 -0.46031 摩根亞洲基金 55.24000 55.88000 -0.64000 -1.14531 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47920 8.47840 0.00080 0.00944 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87900 9.86880 0.01020 0.10336 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72460 8.72780 -0.00320 -0.03666 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29680 12.29560 0.00120 0.00976 摩根東方內需機會基金 17.50000 17.70000 -0.20000 -1.12994 摩根東方科技基金 32.96000 33.36000 -0.40000 -1.19904 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 摩根金龍收成基金 20.70000 21.28000 -0.58000 -2.72556 摩根第一貨幣市場基金 15.07740 15.07730 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.39000 14.47000 -0.08000 -0.55287 摩根新金磚五國基金 10.91000 11.23000 -0.32000 -2.84951 摩根新絲路基金 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 摩根新興35基金 12.85000 13.08000 -0.23000 -1.75841 摩根新興日本基金 24.42000 24.47000 -0.05000 -0.20433 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.22430 7.22540 -0.00110 -0.01522 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46690 9.44630 0.02060 0.21807 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.18890 9.18600 0.00290 0.03157 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.38870 10.38380 0.00490 0.04719 摩根新興科技基金 55.49000 55.65000 -0.16000 -0.28751 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33490 8.33070 0.00420 0.05042 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56240 10.55710 0.00530 0.05020 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.41260 8.49090 -0.07830 -0.92216 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.13610 9.22420 -0.08810 -0.95510 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.58030 8.67080 -0.09050 -1.04373 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.64940 9.73900 -0.08960 -0.92001 摩根龍揚基金 30.93000 31.79000 -0.86000 -2.70525 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 摩根環球股票收益基金-累積型 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31730 9.32560 -0.00830 -0.08900 摩根總收益組合基金-累積型 11.24650 11.25650 -0.01000 -0.08884 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.71000 24.61000 0.10000 0.40634 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79810 11.79960 -0.00150 -0.01271 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04500 11.04970 -0.00470 -0.04254 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05170 10.04490 0.00680 0.06770 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30830 10.30960 -0.00130 -0.01261 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70080 9.70490 -0.00410 -0.04225 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82270 8.81670 0.00600 0.06805 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.15830 10.25950 -0.10120 -0.98640 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.22470 10.30950 -0.08480 -0.82254 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62870 9.67800 -0.04930 -0.50940 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78320 9.81700 -0.03380 -0.34430 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.41440 9.46250 -0.04810 -0.50832 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56500 9.59810 -0.03310 -0.34486 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.17670 11.25980 -0.08310 -0.73802 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.96810 11.04630 -0.07820 -0.70793 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.14520 10.20330 -0.05810 -0.56942 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.62820 10.70720 -0.07900 -0.73782 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41360 10.48780 -0.07420 -0.70749 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.63520 9.69030 -0.05510 -0.56861 聯邦金鑽平衡基金 23.26070 23.20520 0.05550 0.23917 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.59560 9.67670 -0.08110 -0.83810 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.91500 9.98230 -0.06730 -0.67419 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.59560 9.67670 -0.08110 -0.83810 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.91500 9.98230 -0.06730 -0.67419 聯邦貨幣市場基金 13.16190 13.16180 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.10320 16.08480 0.01840 0.11439 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.51190 12.64950 -0.13760 -1.08779 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.05560 12.20840 -0.15280 -1.25160 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.57940 11.72620 -0.14680 -1.25190 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79650 11.79020 0.00630 0.05343 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08900 11.07620 0.01280 0.11556 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57060 10.56500 0.00560 0.05301 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67350 8.66350 0.01000 0.11543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.74000 36.81000 -0.07000 -0.19017 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.17000 -0.12000 -1.07431 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.75000 11.90000 -0.15000 -1.26050 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.19000 15.33000 -0.14000 -0.91324 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.16000 15.30000 -0.14000 -0.91503 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 聯博貨幣市場基金 14.99530 14.99520 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41440 10.40760 0.00680 0.06534 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.67600 13.67750 -0.00150 -0.01097 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53510 7.53020 0.00490 0.06507 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.80000 22.57000 0.23000 1.01905 瀚亞中國基金-人民幣 11.48000 11.76000 -0.28000 -2.38095 瀚亞中國基金-新台幣 11.96000 12.30000 -0.34000 -2.76423 瀚亞巴西基金 4.51000 4.62000 -0.11000 -2.38095 瀚亞外銷基金 43.46000 43.15000 0.31000 0.71842 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.61500 10.63340 -0.01840 -0.17304 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28880 10.30410 -0.01530 -0.14848 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21280 12.22410 -0.01130 -0.09244 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.11930 10.13840 -0.01910 -0.18839 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.49820 7.51060 -0.01240 -0.16510 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.98550 7.99740 -0.01190 -0.14880 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09720 8.10470 -0.00750 -0.09254 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13820 7.15160 -0.01340 -0.18737 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.85330 8.86150 -0.00820 -0.09254 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.22510 9.24020 -0.01510 -0.16342 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.33530 9.34920 -0.01390 -0.14868 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.22810 9.23670 -0.00860 -0.09311 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.00000 12.07000 -0.07000 -0.57995 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.85000 14.99000 -0.14000 -0.93396 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 瀚亞亞太基礎建設基金 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.82230 11.86870 -0.04640 -0.39094 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.37850 13.41890 -0.04040 -0.30107 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.76620 10.83490 -0.06870 -0.63406 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.57570 10.62970 -0.05400 -0.50801 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.75920 11.80400 -0.04480 -0.37953 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.14790 9.18440 -0.03650 -0.39741 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.82590 9.87780 -0.05190 -0.52542 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.97120 9.02840 -0.05720 -0.63356 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.80240 8.84730 -0.04490 -0.50750 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.20490 9.23950 -0.03460 -0.37448 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.47000 14.51370 -0.04370 -0.30109 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.90180 10.90010 0.00170 0.01560 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.65680 10.70340 -0.04660 -0.43538 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.64810 12.68630 -0.03820 -0.30111 瀚亞非洲基金-南非幣 11.36000 11.55000 -0.19000 -1.64502 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.17000 20.80000 -0.63000 -3.02885 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56110 13.56090 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.11000 27.41000 -0.30000 -1.09449 瀚亞高科技基金 59.57000 59.10000 0.47000 0.79526 瀚亞理財通基金 27.60000 27.49000 0.11000 0.40015 瀚亞菁華基金 23.75000 23.59000 0.16000 0.67825 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.91110 12.96390 -0.05280 -0.40728 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.10610 9.14340 -0.03730 -0.40794 瀚亞電通網基金 15.34000 15.21000 0.13000 0.85470 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67650 13.66470 0.01180 0.08635 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.48470 10.46120 0.02350 0.22464 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.89630 9.89880 -0.00250 -0.02526 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.49160 11.48170 0.00990 0.08622 瀚亞歐洲基金 11.35000 11.54000 -0.19000 -1.64645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------