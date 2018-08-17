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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/16  107/08/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53840   10.53720   0.00120    0.01139
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88480    9.89510  -0.01030   -0.10409
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.88670    9.89490  -0.00820   -0.08287
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84010    9.84130  -0.00120   -0.01219
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.83990    9.84110  -0.00120   -0.01219
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19600    9.19920  -0.00320   -0.03479
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.46070    9.46390  -0.00320   -0.03381
中國信託台灣活力基金                                               14.77000   14.67000   0.10000    0.68166
中國信託台灣優勢基金                                               17.46000   17.36000   0.10000    0.57604
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.31000    9.49000  -0.18000   -1.89673
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.93000   10.12000  -0.19000   -1.87747
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89160    9.88470   0.00690    0.06980
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25620    9.24960   0.00660    0.07135
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25350   10.25680  -0.00330   -0.03217
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.56200    9.56500  -0.00300   -0.03136
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.40810   10.55600  -0.14790   -1.40110
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.06370    9.19250  -0.12880   -1.40114
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.99430   11.05620  -0.06190   -0.55987
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.89480    9.95050  -0.05570   -0.55977
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
中國信託智能運動基金-美元                                          10.58000   10.71000  -0.13000   -1.21382
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.58000    9.70000  -0.12000   -1.23711
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98490   10.98480   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.49150    9.48650   0.00500    0.05271
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.13900    9.17240  -0.03340   -0.36414
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61630    9.61600   0.00030    0.00312
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.25410    9.29260  -0.03850   -0.41431
中國信託精穩基金                                                   18.45610   18.51210  -0.05600   -0.30250
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.09000   11.16000  -0.07000   -0.62724
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.61000   11.70000  -0.09000   -0.76923
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
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元大2001基金                                                       62.78000   62.38000   0.40000    0.64123
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.41110   39.20310   0.20800    0.53057
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.71000   18.19000  -0.48000   -2.63881
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39610   11.39520   0.00090    0.00790
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.41300   10.46640  -0.05340   -0.51020
元大上證50基金                                                     27.20000   27.24000  -0.04000   -0.14684
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.53000   11.84000  -0.31000   -2.61824
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.18000   10.51000  -0.33000   -3.13987
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.43000   13.54000  -0.11000   -0.81241
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.45300   12.64300  -0.19000   -1.50281
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.82100   17.05000  -0.22900   -1.34311
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.39400   10.58600  -0.19200   -1.81372
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.90600   10.14100  -0.23500   -2.31733
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    3.01000  -0.06000   -1.99336
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.06000   13.39000  -0.33000   -2.46453
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.84450   45.93990  -0.09540   -0.20766
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.54040   10.51380   0.02660    0.25300
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.76060    9.73600   0.02460    0.25267
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60880    9.63450  -0.02570   -0.26675
元大巴西指數基金                                                    5.49100    5.63700  -0.14600   -2.59003
元大巴菲特基金                                                     28.63000   28.60000   0.03000    0.10490
元大日經225基金                                                    27.90000   27.89000   0.01000    0.03586
元大台商收成基金                                                   24.33000   24.25000   0.08000    0.32990
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.34000   38.33000   0.01000    0.02609
元大台灣中型100基金                                                33.24000   33.33000  -0.09000   -0.27003
元大台灣加權股價指數基金                                           25.29600   25.34200  -0.04600   -0.18152
元大台灣卓越50基金                                                 83.55000   83.82000  -0.27000   -0.32212
元大台灣金融基金                                                   17.89000   17.99000  -0.10000   -0.55586
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.62000   31.76000  -0.14000   -0.44081
元大台灣高股息基金                                                 27.08000   27.15000  -0.07000   -0.25783
元大台灣電子科技基金                                               36.14000   36.18000  -0.04000   -0.11056
元大全球ETF成長組合基金                                            10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.65000   14.78000  -0.13000   -0.87957
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.52000   13.43000   0.09000    0.67014
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57000   12.56500   0.00500    0.03979
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.64000    8.75000  -0.11000   -1.25714
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.67000  -0.09000   -1.34933
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.36000    8.42000  -0.06000   -0.71259
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.55000    6.60000  -0.05000   -0.75758
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.44300    9.55600  -0.11300   -1.18250
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.28000   13.45000  -0.17000   -1.26394
元大全球農業商機基金                                               17.29000   17.46000  -0.17000   -0.97365
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
元大印尼指數基金                                                    8.37400    8.26800   0.10600    1.28205
元大多多基金                                                       19.47000   19.18000   0.29000    1.51199
元大多福基金                                                       55.50000   55.20000   0.30000    0.54348
元大亞太成長基金                                                    9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.55940    8.56010  -0.00070   -0.00818
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.04840    7.04900  -0.00060   -0.00851
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.53400    9.53300   0.00100    0.01049
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.11400   10.11500  -0.00100   -0.00989
元大卓越基金                                                       48.64000   48.53000   0.11000    0.22666
元大店頭基金                                                        9.09000    9.00000   0.09000    1.00000
元大泛歐成長基金                                                    9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26180   10.26130   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60020    9.60370  -0.00350   -0.03644
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.77750   31.69540   0.08210    0.25903
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.56640   38.21600   0.35040    0.91689
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.98070   19.09560  -0.11490   -0.60171
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.36550   19.12220   0.24330    1.27234
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.03730   38.81680   0.22050    0.56805
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.11160   20.11150   0.00010    0.00050
元大高科技基金                                                     19.97000   19.77000   0.20000    1.01163
元大得利貨幣市場基金                                               16.25190   16.25170   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98070   11.98060   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
元大華夏中小基金                                                    7.23000    7.47000  -0.24000   -3.21285
元大新中國基金-人民幣                                               9.56000    9.83000  -0.27000   -2.74669
元大新中國基金-美元                                                 8.87300    9.19100  -0.31800   -3.45991
元大新中國基金-新台幣                                               8.84000    9.14000  -0.30000   -3.28228
元大新主流基金                                                     27.14000   26.75000   0.39000    1.45794
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29600    9.32800  -0.03200   -0.34305
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.40110   10.33260   0.06850    0.66295
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.54290    9.54510  -0.00220   -0.02305
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.25310   10.23870   0.01440    0.14064
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.92870    8.91610   0.01260    0.14132
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84350    9.84070   0.00280    0.02845
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.44470    9.44190   0.00280    0.02966
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.00110    9.98170   0.01940    0.19436
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59990    9.58120   0.01870    0.19517
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.59610    9.59150   0.00460    0.04796
元大新興亞洲基金                                                   11.28000   11.41000  -0.13000   -1.13935
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.98750    9.00710  -0.01960   -0.21761
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.76410    8.78320  -0.01910   -0.21746
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24150    9.24630  -0.00480   -0.05191
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01120    9.01590  -0.00470   -0.05213
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09980   15.09960   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.20000   38.83000   0.37000    0.95287
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.12000    9.48000  -0.36000   -3.79747
元大實質多重資產基金-美元                                           8.31100    8.69500  -0.38400   -4.41633
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.77000    9.16000  -0.39000   -4.25764
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.25000   16.33000  -0.08000   -0.48990
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.73000   12.61000   0.12000    0.95163
元大摩臺基金                                                       38.70000   38.83000  -0.13000   -0.33479
元大標普500基金                                                    26.16000   26.31000  -0.15000   -0.57013
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.11000   34.57000  -0.46000   -1.33063
元大標智滬深300基金                                                15.52000   15.75000  -0.23000   -1.46032
元大歐洲50基金                                                     24.07000   24.46000  -0.39000   -1.59444
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51560    9.47730   0.03830    0.40412
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17870   10.17830   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       56.20000   55.41000   0.79000    1.42574
元大韓國KOSPI200基金                                               21.68000   21.90000  -0.22000   -1.00457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.29000   15.26000   0.03000    0.19659
日盛上選基金                                                       34.57000   34.25000   0.32000    0.93431
日盛小而美基金                                                     18.61000   18.52000   0.09000    0.48596
日盛中國內需動力基金                                                9.42000    9.71000  -0.29000   -2.98661
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.67750   11.66390   0.01360    0.11660
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78260    9.81620  -0.03360   -0.34229
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64380   11.64730  -0.00350   -0.03005
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.74880    9.79630  -0.04750   -0.48488
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.60180   10.59400   0.00780    0.07363
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.86090    8.89520  -0.03430   -0.38560
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.38000   10.68000  -0.30000   -2.80899
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.82000   10.15000  -0.33000   -3.25123
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.15000   10.48000  -0.33000   -3.14885
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
日盛日盛基金                                                       13.80000   13.70000   0.10000    0.72993
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.58000   10.68000  -0.10000   -0.93633
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.10680   10.11860  -0.01180   -0.11662
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48070    9.49180  -0.01110   -0.11694
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.95180    9.95570  -0.00390   -0.03917
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.33740    9.34100  -0.00360   -0.03854
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.43340    2.42920   0.00420    0.17290
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.68850    1.69430  -0.00580   -0.34232
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36550    0.36570  -0.00020   -0.05469
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25440    0.25590  -0.00150   -0.58617
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.17480   12.17300   0.00180    0.01479
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33700    8.37850  -0.04150   -0.49532
日盛亞洲機會基金                                                    6.85000    6.98000  -0.13000   -1.86246
日盛首選基金                                                       17.39000   17.31000   0.08000    0.46216
日盛高科技基金                                                     18.72000   18.50000   0.22000    1.18919
日盛貨幣市場基金                                                   14.76780   14.76760   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.24000   39.93000   0.31000    0.77636
日盛精選五虎基金                                                   37.86000   37.66000   0.20000    0.53107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48290   13.48270   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.65000   31.34000   0.31000    0.98915
台新MSCI中國基金                                                   19.76000   20.26000  -0.50000   -2.46792
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        18.01000   18.01000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.04000   22.04000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15940   14.15920   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53890   10.48740   0.05150    0.49107
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49520   10.51560  -0.02040   -0.19400
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08820   10.09120  -0.00300   -0.02973
台新中國通基金                                                     44.28000   43.95000   0.33000    0.75085
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46810    0.48430  -0.01620   -3.34503
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.42300   14.89600  -0.47300   -3.17535
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33740    0.34960  -0.01220   -3.48970
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.41000   10.77000  -0.36000   -3.34262
台新主流基金                                                       23.79000   23.50000   0.29000    1.23404
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.34000   20.15000   0.19000    0.94293
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66340    0.65830   0.00510    0.77472
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.15000   15.07000   0.08000    0.53086
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49280    0.49130   0.00150    0.30531
台新台灣中小基金                                                   34.71000   34.49000   0.22000    0.63787
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.01260    9.92660   0.08600    0.86636
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.20560    9.19390   0.01170    0.12726
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.30740   10.26000   0.04740    0.46199
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
台新亞美短期債券基金                                               10.89330   10.90890  -0.01560   -0.14300
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.58260    8.61730  -0.03470   -0.40268
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28390    0.28560  -0.00170   -0.59524
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.92670   11.91510   0.01160    0.09736
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38910    0.38940  -0.00030   -0.07704
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08950   11.08940   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.81000   29.79720   0.01280    0.04296
台新智慧生活基金-美元                                              10.30960   10.42110  -0.11150   -1.06994
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28880    8.33310  -0.04430   -0.53161
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47860    8.50980  -0.03120   -0.36664
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91090    8.91380  -0.00290   -0.03253
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.12280    9.11060   0.01220    0.13391
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.29100   10.28020   0.01080    0.10506
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32900    0.32920  -0.00020   -0.06075
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67410    7.70140  -0.02730   -0.35448
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25820    0.25960  -0.00140   -0.53929
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.44000  -0.11000   -2.02206
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.99000   20.96000   0.03000    0.14313
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.52500   10.69100  -0.16600   -1.55271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.76000   19.24000   0.52000    2.70270
未來資產全球大消費基金                                             15.28000   15.51000  -0.23000   -1.48291
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.83410   11.82740   0.00670    0.05665
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55700    9.55160   0.00540    0.05654
未來資產亞洲新富基金                                               20.04000   20.38000  -0.34000   -1.66830
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56450   12.56430   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.30000   11.96000   0.34000    2.84281
未來資產新興市場債券基金A                                           8.70080    8.70010   0.00070    0.00805
未來資產新興市場債券基金B                                           6.61500    6.61450   0.00050    0.00756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09240   11.09150   0.00090    0.00811
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83140    9.85490  -0.02350   -0.23846
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.35210    9.34950   0.00260    0.02781
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59500   10.59200   0.00300    0.02832
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87960    7.90400  -0.02440   -0.30870
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.98910    9.01680  -0.02770   -0.30720
永豐中小基金                                                       54.06000   53.50000   0.56000    1.04673
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78270    1.77930   0.00340    0.19109
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34700    2.34250   0.00450    0.19210
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07130    8.07580  -0.00450   -0.05572
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31020   10.31600  -0.00580   -0.05622
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.72000    4.84000  -0.12000   -2.47934
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.10000   21.68000  -0.58000   -2.67528
永豐主流品牌基金                                                   17.90000   18.29000  -0.39000   -2.13231
永豐永豐基金                                                       36.30000   36.01000   0.29000    0.80533
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.83010    9.88210  -0.05200   -0.52620
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.82840    9.88070  -0.05230   -0.52931
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.79110    9.84170  -0.05060   -0.51414
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.79080    9.84140  -0.05060   -0.51415
永豐亞洲民生消費基金                                               11.09000   11.25000  -0.16000   -1.42222
永豐南非幣2021保本基金                                             12.86540   12.88750  -0.02210   -0.17148
永豐高科技基金                                                     24.09000   23.67000   0.42000    1.77440
永豐貨幣市場基金                                                   13.88080   13.88070   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12840    2.12080   0.00760    0.35836
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50750    2.49860   0.00890    0.35620
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76440    7.75570   0.00870    0.11218
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37990   10.36830   0.01160    0.11188
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05530    7.05840  -0.00310   -0.04392
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.82030   10.82500  -0.00470   -0.04342
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.28000    7.41000  -0.13000   -1.75439
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.77000   17.05000  -0.28000   -1.64223
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.19000   55.31000  -0.12000   -0.21696
永豐領航科技基金                                                   40.15000   39.63000   0.52000    1.31214
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.88000   10.09000  -0.21000   -2.08127
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.87000   10.02000  -0.15000   -1.49701
永豐趨勢平衡基金                                                   46.52000   45.79000   0.73000    1.59423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56240   11.56140   0.00100    0.00865
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.45880    9.45990  -0.00110   -0.01163
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71150    9.71260  -0.00110   -0.01133
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47570    9.47300   0.00270    0.02850
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64810    9.64470   0.00340    0.03525
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48080    9.48110  -0.00030   -0.00316
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86290    9.86320  -0.00030   -0.00304
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45640    9.45430   0.00210    0.02221
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70570    9.70350   0.00220    0.02267
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.68000   10.87000  -0.19000   -1.74793
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.34000    9.56000  -0.22000   -2.30126
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.96000   10.21000  -0.25000   -2.44858
兆豐國際中小基金                                                   15.94000   15.96000  -0.02000   -0.12531
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.74000   14.08000  -0.34000   -2.41477
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.06000   18.60000  -0.54000   -2.90323
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.90000   18.46000  -0.56000   -3.03359
兆豐國際生命科學基金                                               16.33000   16.50000  -0.17000   -1.03030
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.30330   10.36100  -0.05770   -0.55690
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.51280   10.58280  -0.07000   -0.66145
兆豐國際全球基金                                                   31.29000   31.70000  -0.41000   -1.29338
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26700   10.26640   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.05620   10.05990  -0.00370   -0.03678
兆豐國際國民基金                                                   22.47000   22.49000  -0.02000   -0.08893
兆豐國際第一基金                                                   13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.01900   10.00390   0.01510    0.15094
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97650    7.96440   0.01210    0.15193
兆豐國際萬全基金                                                   20.59000   20.60000  -0.01000   -0.04854
兆豐國際電子基金                                                   25.39000   25.24000   0.15000    0.59429
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.19000   22.27000  -0.08000   -0.35923
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.54000   16.55000  -0.01000   -0.06042
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.11000   33.37000  -0.26000   -0.77914
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50080   12.50060   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14890   11.14590   0.00300    0.02692
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.97090   11.97800  -0.00710   -0.05928
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.73410   10.74110  -0.00700   -0.06517
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.49990   11.50730  -0.00740   -0.06431
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15300    8.15080   0.00220    0.02699
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47410    9.47890  -0.00480   -0.05064
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01820    9.02410  -0.00590   -0.06538
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.94890    8.95500  -0.00610   -0.06812
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29220    9.29830  -0.00610   -0.06560
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.45000   10.53000  -0.08000   -0.75973
合庫全球新興市場基金                                                8.91000    9.05000  -0.14000   -1.54696
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
合庫貨幣市場基金                                                   10.12840   10.12830   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.34670    9.35790  -0.01120   -0.11968
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.62680    9.63330  -0.00650   -0.06747
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94800    9.94840  -0.00040   -0.00402
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.34830   11.35560  -0.00730   -0.06429
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.29340   13.28550   0.00790    0.05946
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.68870    8.69980  -0.01110   -0.12759
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37050    9.37680  -0.00630   -0.06719
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82210    7.82240  -0.00030   -0.00384
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69130    8.69640  -0.00510   -0.05864
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.91380    9.91200   0.00180    0.01816
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.19000   10.28000  -0.09000   -0.87549
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97190   10.97080   0.00110    0.01003
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83680    9.87810  -0.04130   -0.41810
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.69840    9.72300  -0.02460   -0.25301
安聯中國東協基金                                                   15.14000   15.32000  -0.18000   -1.17493
安聯中國策略基金                                                   13.44000   13.85000  -0.41000   -2.96029
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.48000   13.81000  -0.33000   -2.38957
安聯中華新思路基金-美元                                            12.47000   12.83000  -0.36000   -2.80592
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.72000   12.03000  -0.31000   -2.57689
安聯台灣大壩基金                                                   28.14000   27.99000   0.15000    0.53591
安聯台灣科技基金                                                   46.45000   46.11000   0.34000    0.73737
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48990   12.48970   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.02000   30.78000   0.24000    0.77973
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13820   10.12910   0.00910    0.08984
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08080   15.06860   0.01220    0.08096
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65790    9.65000   0.00790    0.08187
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.34000   11.44000  -0.10000   -0.87413
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.63000   11.71000  -0.08000   -0.68318
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36070   12.33680   0.02390    0.19373
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14330   10.13480   0.00850    0.08387
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24670   12.23700   0.00970    0.07927
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51500    9.50640   0.00860    0.09047
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.35890    9.35100   0.00790    0.08448
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03520    9.02800   0.00720    0.07975
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.35000   11.43000  -0.08000   -0.69991
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.04170   12.03200   0.00970    0.08062
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.93090   10.93330  -0.00240   -0.02195
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.60540   10.60650  -0.00110   -0.01037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.91690    8.91680   0.00010    0.00112
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.69500    8.69690  -0.00190   -0.02185
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41050    8.41140  -0.00090   -0.01070
安聯全球人口趨勢基金                                               11.64000   11.72000  -0.08000   -0.68259
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.80000    9.95000  -0.15000   -1.50754
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.90000   37.40000  -0.50000   -1.33690
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.58000    8.82000  -0.24000   -2.72109
安聯全球計量平衡基金                                               12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03210   12.02650   0.00560    0.04656
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43050   10.42560   0.00490    0.04700
安聯全球新興市場基金                                               17.07000   17.33000  -0.26000   -1.50029
安聯全球農金趨勢基金                                                9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.09000    9.19000  -0.10000   -1.08814
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
安聯亞洲動態策略基金                                               22.55000   22.87000  -0.32000   -1.39921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05480   10.05270   0.00210    0.02089
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81100    9.80890   0.00210    0.02141
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.70220   83.67850   0.02370    0.02832
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.40040   12.41920  -0.01880   -0.15138
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.57950   65.60060  -0.02110   -0.03216
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64620    9.66080  -0.01460   -0.15113
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58190    2.57860   0.00330    0.12798
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.46700   10.47620  -0.00920   -0.08782
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20770    2.20000   0.00770    0.35000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.68540    8.69340  -0.00800   -0.09202
宏利台灣動力基金                                                   31.69000   31.39000   0.30000    0.95572
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07800   10.12270  -0.04470   -0.44158
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.89410    9.92250  -0.02840   -0.28622
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.93900    7.97420  -0.03520   -0.44142
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.92710    7.95290  -0.02580   -0.32441
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
宏利全球債券組合基金                                               13.04240   13.02580   0.01660    0.12744
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77460    2.77920  -0.00460   -0.16552
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.71570   11.72760  -0.01190   -0.10147
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.68770    8.69680  -0.00910   -0.10464
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.45460    2.44390   0.01070    0.43782
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.94120   10.93930   0.00190    0.01737
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.75130    3.81800  -0.06670   -1.74699
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.60650    0.61690  -0.01040   -1.68585
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.60000   17.89000  -0.29000   -1.62102
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.78290   11.79530  -0.01240   -0.10513
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.48170   10.49340  -0.01170   -0.11150
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.17860   10.18660  -0.00800   -0.07853
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.95070    8.96370  -0.01300   -0.14503
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54630    8.55580  -0.00950   -0.11104
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47720    8.48190  -0.00470   -0.05541
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.43790    8.46200  -0.02410   -0.28480
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72540    2.72410   0.00130    0.04772
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39540    0.39520   0.00020    0.05061
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.02750   12.01690   0.01060    0.08821
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90060    0.90060   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31230    7.30610   0.00620    0.08486
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01830    2.01770   0.00060    0.02974
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29040    0.29030   0.00010    0.03445
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96380    8.95630   0.00750    0.08374
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32680    0.32670   0.00010    0.03061
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64020   13.64000   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.61000  -0.06000   -2.29885
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.62000   11.88000  -0.26000   -2.18855
宏利臺灣股息收益基金                                               27.73000   27.59000   0.14000    0.50743
宏利澳幣保本基金                                                   12.07370   12.07410  -0.00040   -0.00331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.35590   10.29060   0.06530    0.63456
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50150    9.50660  -0.00510   -0.05365
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93790    8.92790   0.01000    0.11201
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.63110   10.61920   0.01190    0.11206
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
貝萊德新台幣基金                                                   12.93280   12.93270   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.41000   26.50000  -0.09000   -0.33962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20040   11.20650  -0.00610   -0.05443
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76320    9.82260  -0.05940   -0.60473
保德信大中華基金-人民幣                                             9.56000    9.72000  -0.16000   -1.64609
保德信大中華基金-美元                                               9.33000    9.56000  -0.23000   -2.40586
保德信大中華基金-新台幣                                            27.78000   28.44000  -0.66000   -2.32068
保德信中小型股基金                                                 45.63000   45.17000   0.46000    1.01838
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.13000    9.32000  -0.19000   -2.03863
保德信中國中小基金-美元                                             8.70000    8.95000  -0.25000   -2.79330
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.40000    8.63000  -0.23000   -2.66512
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.08930    9.21000  -0.12070   -1.31053
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.16860    9.28070  -0.11210   -1.20788
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.22700    9.34280  -0.11580   -1.23946
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.93580   10.06050  -0.12470   -1.23950
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.50000    8.78000  -0.28000   -3.18907
保德信中國品牌基金-美元                                             8.52000    8.77000  -0.25000   -2.85063
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.21000    9.50000  -0.29000   -3.05263
保德信台商全方位基金                                               35.30000   35.26000   0.04000    0.11344
保德信全球中小基金                                                 29.87000   30.19000  -0.32000   -1.05995
保德信全球消費商機基金                                             18.28000   18.43000  -0.15000   -0.81389
保德信全球基礎建設基金                                             12.41000   12.52000  -0.11000   -0.87859
保德信全球資源基金                                                  7.89000    8.14000  -0.25000   -3.07125
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.97000   33.24000  -0.27000   -0.81227
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.75640    9.77110  -0.01470   -0.15044
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.53480   10.55040  -0.01560   -0.14786
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26830    9.26670   0.00160    0.01727
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99210    9.99030   0.00180    0.01802
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22330    8.22030   0.00300    0.03650
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.79920   10.79520   0.00400    0.03705
保德信亞太基金                                                     21.10000   21.32000  -0.22000   -1.03189
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.54990    8.56390  -0.01400   -0.16348
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.28190   11.30030  -0.01840   -0.16283
保德信店頭市場基金                                                 33.17000   32.99000   0.18000    0.54562
保德信拉丁美洲基金                                                  6.64000    6.78000  -0.14000   -2.06490
保德信金平衡基金                                                   30.02000   30.09000  -0.07000   -0.23264
保德信金滿意基金                                                   42.49000   42.56000  -0.07000   -0.16447
保德信科技島基金                                                   26.09000   26.17000  -0.08000   -0.30569
保德信高成長基金                                                   92.80000   93.00000  -0.20000   -0.21505
保德信第一基金                                                     26.12000   26.07000   0.05000    0.19179
保德信貨幣市場基金                                                 15.76640   15.76620   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.49670   10.55740  -0.06070   -0.57495
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.67780   10.72180  -0.04400   -0.41038
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.74580   10.80060  -0.05480   -0.50738
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.23520   10.27040  -0.03520   -0.34273
保德信新世紀基金                                                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.04990    8.03880   0.01110    0.13808
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82400   10.80910   0.01490    0.13785
保德信新興趨勢組合基金                                             10.74000   11.02000  -0.28000   -2.54083
保德信瑞騰基金                                                     15.54490   15.54460   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.19000   10.35000  -0.16000   -1.54589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68060    9.68770  -0.00710   -0.07329
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.90760    9.91480  -0.00720   -0.07262
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63670    9.64010  -0.00340   -0.03527
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74720    9.75020  -0.00300   -0.03077
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.82770    9.82760   0.00010    0.00102
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.81140    9.81260  -0.00120   -0.01223
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63980    9.64320  -0.00340   -0.03526
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.64270    9.64600  -0.00330   -0.03421
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94900    9.94510   0.00390    0.03922
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95320    9.97270  -0.01950   -0.19553
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02570    9.97150   0.05420    0.54355
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.81000    9.83210  -0.02210   -0.22477
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.81010    9.83210  -0.02200   -0.22376
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55320    9.55210   0.00110    0.01152
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37490    9.37700  -0.00210   -0.02240
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96070    1.95830   0.00240    0.12256
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66950    2.66640   0.00310    0.11626
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29330    0.29400  -0.00070   -0.23810
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43360    0.43450  -0.00090   -0.20713
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41050    8.42250  -0.01200   -0.14248
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.66890   11.68450  -0.01560   -0.13351
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.52140    9.51230   0.00910    0.09567
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.65350   11.64170   0.01180    0.10136
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.57910    8.59890  -0.01980   -0.23026
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.52120   10.54560  -0.02440   -0.23138
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00220   10.00140   0.00080    0.00800
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94170    9.93680   0.00490    0.04931
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.99680    9.99630   0.00050    0.00500
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.55190   10.55120   0.00070    0.00663
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.92130    9.91750   0.00380    0.03832
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70700    9.71710  -0.01010   -0.10394
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00780   10.01820  -0.01040   -0.10381
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70160    9.70730  -0.00570   -0.05872
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.89160    9.89900  -0.00740   -0.07476
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52190   10.48950   0.03240    0.30888
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14220    6.14830  -0.00610   -0.09921
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.54380   10.55430  -0.01050   -0.09949
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64820   11.64810   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.40000   19.26000   0.14000    0.72690
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4424.19000 4391.85000  32.34000    0.73636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.15990   10.27350  -0.11360   -1.10576
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.12500   11.26320  -0.13820   -1.22700
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.37610   10.50500  -0.12890   -1.22703
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.03800    9.13900  -0.10100   -1.10515
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.42550    9.54260  -0.11710   -1.22713
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23430    9.34900  -0.11470   -1.22687
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.35860   10.47440  -0.11580   -1.10555
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.86420   10.99910  -0.13490   -1.22646
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80250   10.93670  -0.13420   -1.22706
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.27000    6.35000  -0.08000   -1.25984
柏瑞巨人基金                                                       12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65280   13.65270   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.00000   16.13000  -0.13000   -0.80595
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.41880   13.42150  -0.00270   -0.02012
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76870   11.77990  -0.01120   -0.09508
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.36810   12.38110  -0.01300   -0.10500
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.85840    8.86020  -0.00180   -0.02032
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76210    6.76350  -0.00140   -0.02070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72100    8.72930  -0.00830   -0.09508
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45090    8.43740   0.01350    0.16000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69070   10.70190  -0.01120   -0.10465
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31810    8.31670   0.00140    0.01683
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.94320   11.95460  -0.01140   -0.09536
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.62500   11.62740  -0.00240   -0.02064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77100   11.75210   0.01890    0.16082
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.25890   11.27070  -0.01180   -0.10470
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96110    8.96290  -0.00180   -0.02008
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.74430    9.75350  -0.00920   -0.09433
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.65960    9.64410   0.01550    0.16072
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50820    9.51820  -0.01000   -0.10506
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40260    9.40100   0.00160    0.01702
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28840   10.28380   0.00460    0.04473
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12510   10.12840  -0.00330   -0.03258
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.00810   10.01160  -0.00350   -0.03496
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08820   10.09080  -0.00260   -0.02577
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.04210   10.03750   0.00460    0.04583
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.81580    9.81900  -0.00320   -0.03259
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.76490    9.76820  -0.00330   -0.03378
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.84560    9.84800  -0.00240   -0.02437
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26920   10.26460   0.00460    0.04481
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12500   10.12840  -0.00340   -0.03357
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.00810   10.01160  -0.00350   -0.03496
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08830   10.09090  -0.00260   -0.02577
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.04200   10.03750   0.00450    0.04483
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.81590    9.81920  -0.00330   -0.03361
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.76490    9.76830  -0.00340   -0.03481
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.84560    9.84810  -0.00250   -0.02539
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.71950   10.70220   0.01730    0.16165
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.88420   11.87240   0.01180    0.09939
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.28720   11.27760   0.00960    0.08512
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.09880    9.08410   0.01470    0.16182
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77670    9.76700   0.00970    0.09931
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63670    9.62850   0.00820    0.08516
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43080   10.41400   0.01680    0.16132
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.06550   11.05450   0.01100    0.09951
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90460   10.89530   0.00930    0.08536
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.09900    9.08430   0.01470    0.16182
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77710    9.76740   0.00970    0.09931
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63710    9.62890   0.00820    0.08516
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.85000   13.94000  -0.09000   -0.64562
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.73000   12.88000  -0.15000   -1.16460
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.93000   13.07000  -0.14000   -1.07116
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.15000    9.37000  -0.22000   -2.34792
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.46280   11.43450   0.02830    0.24750
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.51010    7.49150   0.01860    0.24828
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.35830   11.34700   0.01130    0.09959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00100   10.99610   0.00490    0.04456
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12640   10.12350   0.00290    0.02865
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32520    8.31690   0.00830    0.09980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34930    9.34520   0.00410    0.04387
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36940    9.36670   0.00270    0.02883
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58240   10.57770   0.00470    0.04443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97460    9.96470   0.00990    0.09935
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10990   10.10690   0.00300    0.02968
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68600    9.68160   0.00440    0.04545
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99530    8.98640   0.00890    0.09904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.87900    8.86640   0.01260    0.14211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.39340    9.39070   0.00270    0.02875
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.60780   11.60200   0.00580    0.04999
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.05490   11.05750  -0.00260   -0.02351
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.49760   10.50060  -0.00300   -0.02857
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.92080    6.91730   0.00350    0.05060
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63950    8.64150  -0.00200   -0.02314
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.22730    9.22990  -0.00260   -0.02817
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.97830    9.97320   0.00510    0.05114
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.51430   10.51730  -0.00300   -0.02852
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35010    9.35230  -0.00220   -0.02352
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.82550    8.82110   0.00440    0.04988
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42390    9.42660  -0.00270   -0.02864
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24910   11.23710   0.01200    0.10679
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80170   11.79540   0.00630    0.05341
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.82120   10.81750   0.00370    0.03420
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19810    9.18830   0.00980    0.10666
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71620    9.71110   0.00510    0.05252
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.70290    9.69950   0.00340    0.03505
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12370   11.11780   0.00590    0.05307
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03670   10.02600   0.01070    0.10672
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31100   10.30740   0.00360    0.03493
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56680    9.55660   0.01020    0.10673
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.35270    9.34270   0.01000    0.10704
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93720    9.93200   0.00520    0.05236
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.46370    9.46040   0.00330    0.03488
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.03000   18.18000  -0.15000   -0.82508
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.84000   17.04000  -0.20000   -1.17371
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86590   12.86490   0.00100    0.00777
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.64930   10.72250  -0.07320   -0.68268
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.57410   11.64540  -0.07130   -0.61226
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.13580   12.22320  -0.08740   -0.71503
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.07720   11.15350  -0.07630   -0.68409
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.68670    9.75330  -0.06660   -0.68285
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.22920   10.29220  -0.06300   -0.61211
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.10410   10.17690  -0.07280   -0.71535
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.09940   10.16900  -0.06960   -0.68443
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.82510    9.89270  -0.06760   -0.68333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.02740   10.08920  -0.06180   -0.61254
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.63620   11.72000  -0.08380   -0.71502
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.04120   10.11040  -0.06920   -0.68444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.92000   14.99000  -0.07000   -0.46698
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.28000   24.06000   0.22000    0.91438
國泰大中華基金                                                     20.24000   20.24000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金                                                       15.50000   15.57000  -0.07000   -0.44958
國泰中小成長基金                                                   43.49000   43.48000   0.01000    0.02300
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.04020    4.13840  -0.09820   -2.37290
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.95000   18.48000  -0.53000   -2.86797
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.67270    0.69370  -0.02100   -3.02725
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.63540    0.65530  -0.01990   -3.03678
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.22090    2.20930   0.01160    0.52505
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.66700    9.67150  -0.00450   -0.04653
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.20720    8.21100  -0.00380   -0.04628
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31530    0.31580  -0.00050   -0.15833
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49620   11.49520   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65090    1.66210  -0.01120   -0.67385
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.88410    9.93040  -0.04630   -0.46625
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32540    0.32740  -0.00200   -0.61087
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.24450    4.35730  -0.11280   -2.58876
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.85000   19.45000  -0.60000   -3.08483
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.60570    0.62610  -0.02040   -3.25827
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.15800    3.25330  -0.09530   -2.92933
國泰中港台基金台幣級別                                             14.03000   14.53000  -0.50000   -3.44116
國泰中港台基金美元級別                                              0.45630    0.47330  -0.01700   -3.59180
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.19000   27.20000  -0.01000   -0.03676
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.78000   12.75000   0.03000    0.23529
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.02000   35.10000  -0.08000   -0.22792
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38010   10.36910   0.01100    0.10608
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.38030   10.36930   0.01100    0.10608
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.38060   10.36970   0.01090    0.10511
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33610    0.33630  -0.00020   -0.05947
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33610    0.33630  -0.00020   -0.05947
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33610    0.33630  -0.00020   -0.05947
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41070   12.41050   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       27.54000   27.42000   0.12000    0.43764
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47700    2.47150   0.00550    0.22254
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35690    0.35850  -0.00160   -0.44630
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49540    0.49740  -0.00200   -0.40209
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.30000   13.40000  -0.10000   -0.74627
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45830    0.46250  -0.00420   -0.90811
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.70000    5.85000  -0.15000   -2.56410
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18190    0.18700  -0.00510   -2.72727
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40920    0.41180  -0.00260   -0.63137
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37000    0.37230  -0.00230   -0.61778
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43370    0.43650  -0.00280   -0.64147
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51110    0.51410  -0.00300   -0.58354
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.88000   20.81000   0.07000    0.33638
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.78000   21.89000  -0.11000   -0.50251
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49890    2.49820   0.00070    0.02802
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.14130   11.20070  -0.05940   -0.53032
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.01910   10.07260  -0.05350   -0.53114
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36090    0.36330  -0.00240   -0.66061
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32460    0.32670  -0.00210   -0.64279
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49790    0.50090  -0.00300   -0.59892
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.68000   11.76000  -0.08000   -0.68027
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39100    0.39440  -0.00340   -0.86207
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.61000   18.72000  -0.11000   -0.58761
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60320    0.60780  -0.00460   -0.75683
國泰科技生化基金                                                   35.04000   34.98000   0.06000    0.17153
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.95000   27.04000  -0.09000   -0.33284
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.83690   39.50140   0.33550    0.84934
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.42350   19.54210  -0.11860   -0.60689
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.64010   19.39660   0.24350    1.25537
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.34820   40.15460   0.19360    0.48214
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.14240   41.03300   0.10940    0.26661
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.32630   43.29480   0.03150    0.07276
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16750   12.16360   0.00390    0.03206
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.46200   12.45940   0.00260    0.02087
國泰紐幣保本基金                                                   12.41470   12.41480  -0.00010   -0.00081
國泰高科技基金                                                     12.94000   12.86000   0.08000    0.62208
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.55000   23.71000  -0.16000   -0.67482
國泰國泰基金台幣級別                                               23.55000   23.71000  -0.16000   -0.67482
國泰富時中國A50基金                                                17.48000   17.52000  -0.04000   -0.22831
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33520    0.33540  -0.00020   -0.05963
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47230    0.47220   0.00010    0.02118
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36690    0.36970  -0.00280   -0.75737
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51710    0.52060  -0.00350   -0.67230
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34520    0.34760  -0.00240   -0.69045
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48640    0.48940  -0.00300   -0.61300
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.54710   10.55750  -0.01040   -0.09851
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.57180    7.57930  -0.00750   -0.09895
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35600    0.35640  -0.00040   -0.11223
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25360    0.25390  -0.00030   -0.11816
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.24050    2.23960   0.00090    0.04019
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.91420    9.96170  -0.04750   -0.47683
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32030    0.32240  -0.00210   -0.65136
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.97470   40.01320  -0.03850   -0.09622
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.70000   18.87000  -0.17000   -0.90090
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.48000   11.70000  -0.22000   -1.88034
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37210    0.38010  -0.00800   -2.10471
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27040    2.25940   0.01100    0.48685
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.49610    1.48890   0.00720    0.48358
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33780  -0.00070   -0.20722
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36310    0.36380  -0.00070   -0.19241
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22440    0.22480  -0.00040   -0.17794
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.35640   10.37390  -0.01750   -0.16869
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.69660    6.70800  -0.01140   -0.16995
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.97000   13.98000  -0.01000   -0.07153
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.57000   35.52000   0.05000    0.14077
國泰價值卓越基金                                                   15.37000   15.29000   0.08000    0.52322
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.81000   11.00000  -0.19000   -1.72727
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.36840    0.37550  -0.00710   -1.89081
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.57660   38.63770  -0.06110   -0.15814
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.69000   20.94000  -0.25000   -1.19389
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.87000   19.25000  -0.38000   -1.97403
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.07000   19.31000  -0.24000   -1.24288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.66990    9.65840   0.01150    0.11907
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.26430    8.28340  -0.01910   -0.23058
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74820   10.73550   0.01270    0.11830
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29180    9.31320  -0.02140   -0.22978
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17920   11.17860   0.00060    0.00537
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75690    9.78250  -0.02560   -0.26169
第一金大中華基金                                                   27.74000   27.55000   0.19000    0.68966
第一金小型精選基金                                                 38.58000   37.77000   0.81000    2.14456
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.81000   13.10000  -0.29000   -2.21374
第一金中國世紀基金-美元                                             7.91720    8.14890  -0.23170   -2.84333
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.91800    8.14970  -0.23170   -2.84305
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.32000    9.57000  -0.25000   -2.61233
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.31000    9.57000  -0.26000   -2.71682
第一金中概平衡基金                                                 26.30000   26.11000   0.19000    0.72769
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24960   15.24940   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.83500  177.83300   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.92750   10.02550  -0.09800   -0.97751
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.92740   10.02550  -0.09810   -0.97850
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.07460   14.24590  -0.17130   -1.20245
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.07510   14.24650  -0.17140   -1.20310
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.52000   13.67000  -0.15000   -1.09729
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.53000   13.67000  -0.14000   -1.02414
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77220    9.79140  -0.01920   -0.19609
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77560    9.79480  -0.01920   -0.19602
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44940    9.45920  -0.00980   -0.10360
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47410    9.48400  -0.00990   -0.10439
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.24460   10.26510  -0.02050   -0.19971
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.91680    9.92710  -0.01030   -0.10376
第一金全球大趨勢基金                                               23.21000   23.45000  -0.24000   -1.02345
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.17950    8.15540   0.02410    0.29551
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.81660    5.79950   0.01710    0.29485
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.59960    9.60470  -0.00510   -0.05310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.60100    9.60580  -0.00480   -0.04997
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.96520    9.97060  -0.00540   -0.05416
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.96690    9.97190  -0.00500   -0.05014
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62640    8.62250   0.00390    0.04523
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.19510   10.19060   0.00450    0.04416
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68790    9.68290   0.00500    0.05164
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68730    9.68210   0.00520    0.05371
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.95840    7.95900  -0.00060   -0.00754
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84830    8.84290   0.00540    0.06107
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84870    8.84330   0.00540    0.06106
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.18290   11.17680   0.00610    0.05458
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.18380   11.17780   0.00600    0.05368
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.98590    9.98660  -0.00070   -0.00701
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80100   14.79200   0.00900    0.06084
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.72480   13.90660  -0.18180   -1.30729
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.74190   13.92380  -0.18190   -1.30640
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.96000   13.11000  -0.15000   -1.14416
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.98000   13.13000  -0.15000   -1.14242
第一金亞洲科技基金                                                 18.82000   19.06000  -0.24000   -1.25918
第一金亞洲新興市場基金                                             13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
第一金店頭市場基金                                                  9.69000    9.48000   0.21000    2.21519
第一金創新趨勢基金                                                 24.70000   24.30000   0.40000    1.64609
第一金電子基金                                                     34.90000   34.59000   0.31000    0.89621
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.21000   20.28000  -0.07000   -0.34517
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.32000   19.34000  -0.02000   -0.10341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.77000    9.01000  -0.24000   -2.66371
統一大中華中小基金(美元)                                            7.99000    8.23000  -0.24000   -2.91616
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.81000   12.15000  -0.34000   -2.79835
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
統一大滿貫基金-A類型                                               35.15000   34.82000   0.33000    0.94773
統一大滿貫基金-I類型                                               35.15000   34.82000   0.33000    0.94773
統一大龍印基金                                                     14.79000   15.06000  -0.27000   -1.79283
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.27000    9.53000  -0.26000   -2.72823
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.46000    8.71000  -0.25000   -2.87026
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.61000    9.88000  -0.27000   -2.73279
統一中小基金                                                       26.16000   25.95000   0.21000    0.80925
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93580    9.89730   0.03850    0.38899
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21870    9.21990  -0.00120   -0.01302
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95080    8.94460   0.00620    0.06932
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.80490   11.75920   0.04570    0.38863
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88040   10.88190  -0.00150   -0.01378
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55920   10.55190   0.00730    0.06918
統一台灣動力基金                                                   17.70000   17.31000   0.39000    2.25303
統一全天候基金-A類型                                              112.93000  112.24000   0.69000    0.61475
統一全天候基金-I類型                                              112.93000  112.24000   0.69000    0.61475
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.96890    9.04200  -0.07310   -0.80845
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.62160    8.72670  -0.10510   -1.20435
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.60500    8.69830  -0.09330   -1.07262
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.27730    9.35290  -0.07560   -0.80831
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.91790    9.02660  -0.10870   -1.20422
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.90080    8.99720  -0.09640   -1.07144
統一全球債券組合基金                                               11.92670   11.93230  -0.00560   -0.04693
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.82000   16.09000  -0.27000   -1.67806
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   15.12000  -0.30000   -1.98413
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.21000   14.48000  -0.27000   -1.86464
統一亞太基金                                                       25.52000   25.93000  -0.41000   -1.58118
統一亞洲大金磚基金                                                 12.51000   12.71000  -0.20000   -1.57356
統一奔騰基金                                                       61.21000   60.36000   0.85000    1.40822
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65800   16.65780   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.47000   10.68000  -0.21000   -1.96629
統一強漢基金(美元)                                                  9.39000    9.61000  -0.22000   -2.28928
統一強漢基金(新台幣)                                               24.70000   25.23000  -0.53000   -2.10067
統一統信基金                                                       32.12000   31.77000   0.35000    1.10167
統一黑馬基金                                                       61.37000   60.52000   0.85000    1.40449
統一新亞洲科技能源基金                                             18.39000   18.72000  -0.33000   -1.76282
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99480    7.99340   0.00140    0.01751
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15600   10.15430   0.00170    0.01674
統一經建基金                                                       47.70000   47.41000   0.29000    0.61169
統一龍馬基金                                                       71.14000   70.17000   0.97000    1.38236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.36000   21.83000   0.53000    2.42785
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.10000   47.53000   0.57000    1.19924
野村中國機會基金                                                   12.87000   13.18000  -0.31000   -2.35205
野村巴西基金                                                        5.26000    5.39000  -0.13000   -2.41187
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.05000   12.16000  -0.11000   -0.90461
野村台灣高股息基金                                                 23.63000   23.62000   0.01000    0.04234
野村台灣運籌基金                                                   36.86000   36.58000   0.28000    0.76545
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49690    9.48660   0.01030    0.10857
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41160    9.40930   0.00230    0.02444
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46730    9.46290   0.00440    0.04650
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70260    9.69210   0.01050    0.10834
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56800    9.56560   0.00240    0.02509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53640    9.53090   0.00550    0.05771
野村平衡基金                                                       19.20000   19.06000   0.14000    0.73452
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
野村全球生技醫療基金                                               17.66000   17.87000  -0.21000   -1.17515
野村全球品牌基金                                                   27.51000   28.11000  -0.60000   -2.13447
野村全球氣候變遷基金                                                8.43000    8.53000  -0.10000   -1.17233
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.02000   13.16000  -0.14000   -1.06383
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.11000   11.24000  -0.13000   -1.15658
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.46000   19.67000  -0.21000   -1.06762
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.21000   12.35000  -0.14000   -1.13360
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02550   10.02920  -0.00370   -0.03689
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44230   10.45080  -0.00850   -0.08133
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36790   10.36880  -0.00090   -0.00868
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.54540    9.56380  -0.01840   -0.19239
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29610    9.31390  -0.01780   -0.19111
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.90570    8.91540  -0.00970   -0.10880
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.23020   11.25190  -0.02170   -0.19286
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.71760   10.73820  -0.02060   -0.19184
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.32890   10.34030  -0.01140   -0.11025
野村成長基金                                                       29.24000   29.41000  -0.17000   -0.57803
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.79950    8.85840  -0.05890   -0.66491
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.79720    8.85860  -0.06140   -0.69311
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.98570    9.03580  -0.05010   -0.55446
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.27540    9.33720  -0.06180   -0.66187
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.17890    9.24300  -0.06410   -0.69350
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.37730    9.42950  -0.05220   -0.55358
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.56000    8.69000  -0.13000   -1.49597
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.26000   12.44000  -0.18000   -1.44695
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.42350    9.43120  -0.00770   -0.08164
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.46180    9.47780  -0.01600   -0.16882
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59950    9.60360  -0.00410   -0.04269
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.96070    9.97240  -0.01170   -0.11732
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.91840    9.93520  -0.01680   -0.16910
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.06890   10.07320  -0.00430   -0.04269
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.60080    8.58970   0.01110    0.12922
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16980    9.16260   0.00720    0.07858
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02680    9.02340   0.00340    0.03768
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.10250   13.08560   0.01690    0.12915
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.11290   12.10370   0.00920    0.07601
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.85700    9.85320   0.00380    0.03857
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.18050   10.19220  -0.01170   -0.11479
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.83610    9.84690  -0.01080   -0.10968
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.40900    9.41170  -0.00270   -0.02869
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23200   11.23530  -0.00330   -0.02937
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.10630   10.14730  -0.04100   -0.40405
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.12630   11.18130  -0.05500   -0.49189
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62530   10.67960  -0.05430   -0.50845
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.43270   10.47530  -0.04260   -0.40667
野村泰國基金                                                       40.88000   41.41000  -0.53000   -1.27988
野村高科技基金                                                     11.53000   11.27000   0.26000    2.30701
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12190   10.20090  -0.07900   -0.77444
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23600   10.32580  -0.08980   -0.86967
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.59260   10.61360  -0.02100   -0.19786
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.58610    9.67490  -0.08880   -0.91784
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.54230    9.61730  -0.07500   -0.77984
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.39500    9.47980  -0.08480   -0.89453
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.77790   11.88060  -0.10270   -0.86443
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.19610   13.19360   0.00250    0.01895
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.71050   10.80980  -0.09930   -0.91861
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.66820   10.75210  -0.08390   -0.78031
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.75450   10.85190  -0.09740   -0.89754
野村貨幣市場基金                                                   16.26530   16.26510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.93000   15.93000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.05240   10.05790  -0.00550   -0.05468
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87970    9.92420  -0.04450   -0.44840
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.93280    9.95680  -0.02400   -0.24104
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86170    9.85500   0.00670    0.06799
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80230    9.80060   0.00170    0.01735
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81190    9.80610   0.00580    0.05915
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.86170    9.85500   0.00670    0.06799
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80230    9.80060   0.00170    0.01735
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81190    9.80610   0.00580    0.05915
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.80190    9.81420  -0.01230   -0.12533
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.73380    9.75320  -0.01940   -0.19891
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74770    9.75860  -0.01090   -0.11170
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.80190    9.81420  -0.01230   -0.12533
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.73380    9.75320  -0.01940   -0.19891
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74770    9.75860  -0.01090   -0.11170
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.06480   10.06320   0.00160    0.01590
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92390    7.92270   0.00120    0.01515
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74570   11.74390   0.00180    0.01533
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.09000    7.22000  -0.13000   -1.80055
野村精選貨幣市場基金                                               12.07820   12.07820   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.19000   12.35000  -0.16000   -1.29555
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.28000   11.45000  -0.17000   -1.48472
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.87000   11.07000  -0.20000   -1.80668
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.73000    7.85000  -0.12000   -1.52866
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.95000   11.13000  -0.18000   -1.61725
野村積極成長基金                                                   12.34000   12.41000  -0.07000   -0.56406
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.23000    9.15000   0.08000    0.87432
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.65000   33.38000   0.27000    0.80887
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31500   10.31840  -0.00340   -0.03295
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60300    8.61050  -0.00750   -0.08710
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.92850    7.93720  -0.00870   -0.10961
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87270    7.87560  -0.00290   -0.03682
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.67520   11.68620  -0.01100   -0.09413
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.51140   10.52300  -0.01160   -0.11023
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.46990   10.47390  -0.00400   -0.03819
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.49000   10.61000  -0.12000   -1.13101
野村環球基金-人民幣計價                                            15.99000   16.20000  -0.21000   -1.29630
野村環球基金-美元計價                                              12.45000   12.62000  -0.17000   -1.34707
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.45000   17.65000  -0.20000   -1.13314
野村鴻利基金                                                       22.28000   22.09000   0.19000    0.86012
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85820   16.85810   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.99000   19.86000   0.13000    0.65458
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.16000    9.07000   0.09000    0.99228
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.68000   14.73000  -0.05000   -0.33944
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.12440   10.11170   0.01270    0.12560
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.28440   13.26780   0.01660    0.12511
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凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.42690    9.42150   0.00540    0.05732
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.40350    9.40120   0.00230    0.02446
凱基台商天下基金                                                   13.04000   13.18000  -0.14000   -1.06222
凱基台灣精五門基金                                                 20.46000   20.47000  -0.01000   -0.04885
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.79000    9.90000  -0.11000   -1.11111
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61120   10.71280  -0.10160   -0.94840
凱基亞太高股息基金                                                 12.57000   12.75000  -0.18000   -1.41176
凱基亞洲四金磚基金                                                 16.64000   16.99000  -0.35000   -2.06004
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.58000   13.68000  -0.10000   -0.73099
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.15500   12.33720  -0.18220   -1.47683
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.00000   12.16000  -0.16000   -1.31579
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54230   11.54210   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.03000   27.10000  -0.07000   -0.25830
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.46000   22.66000  -0.20000   -0.88261
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.72970   21.96250  -0.23280   -1.05999
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.15000   17.44000  -0.29000   -1.66284
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.35480   16.66230  -0.30750   -1.84548
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.47000    7.60000  -0.13000   -1.71053
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.77090   11.84970  -0.07880   -0.66500
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.62530   11.71980  -0.09450   -0.80633
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.09000   13.25000  -0.16000   -1.20755
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.80630   12.98740  -0.18110   -1.39443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.24000   36.04000  -0.80000   -2.21976
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.03000   31.35000  -0.32000   -1.02073
富邦上証180基金                                                    26.78000   26.86000  -0.08000   -0.29784
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18860    0.19440  -0.00580   -2.98354
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.82000    5.99000  -0.17000   -2.83806
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.09000    8.12000  -0.03000   -0.36946
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.57000   33.27000   0.30000    0.90171
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.24690   11.35140  -0.10450   -0.92059
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.35630   10.46840  -0.11210   -1.07084
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.90260   10.04080  -0.13820   -1.37638
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.82720    9.91850  -0.09130   -0.92050
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.97640    9.07350  -0.09710   -1.07015
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.59020    8.71010  -0.11990   -1.37656
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.26870   20.26420   0.00450    0.02221
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33450   11.33350   0.00100    0.00882
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.26950   10.32200  -0.05250   -0.50862
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92220   12.92290  -0.00070   -0.00542
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89840    1.89880  -0.00040   -0.02107
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41890    9.41940  -0.00050   -0.00531
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43190    1.43210  -0.00020   -0.01397
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77030   11.76350   0.00680    0.05781
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70720    1.71020  -0.00300   -0.17542
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.16240   10.15650   0.00590    0.05809
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49280    1.49540  -0.00260   -0.17387
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.04000   14.93000   0.11000    0.73677
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.90000   22.23000  -0.33000   -1.48448
富邦日本東証基金                                                   21.64000   21.76000  -0.12000   -0.55147
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.88000   44.05000  -0.17000   -0.38593
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.43000   48.28000   0.15000    0.31069
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.62000   51.79000  -0.17000   -0.32825
富邦台灣心基金                                                     22.36000   22.19000   0.17000    0.76611
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.18000   48.34000  -0.16000   -0.33099
富邦台灣科技指數基金                                               53.33000   53.78000  -0.45000   -0.83674
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.58740   41.35750   0.22990    0.55588
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.35210   41.38190  -0.02980   -0.07201
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29370    0.29320   0.00050    0.17053
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.55030    2.53260   0.01770    0.69889
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33840    0.33860  -0.00020   -0.05907
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50320   10.51430  -0.01110   -0.10557
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21250    2.19720   0.01530    0.69634
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32410    0.32430  -0.00020   -0.06167
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.05280    9.06240  -0.00960   -0.10593
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63880   15.63860   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.69900   39.68920   0.00980    0.02469
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.16140   39.94530   0.21610    0.54099
富邦長紅基金                                                       63.83000   63.45000   0.38000    0.59890
富邦科技基金                                                       24.58000   24.30000   0.28000    1.15226
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.63560   40.52460   0.11100    0.27391
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.38880   40.04100   0.34780    0.86861
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.60000   39.38920   0.21080    0.53517
富邦恒生國企ETF基金                                                19.75000   19.87000  -0.12000   -0.60393
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.30000   26.49000  -0.19000   -0.71725
富邦高成長基金                                                     24.49000   24.33000   0.16000    0.65762
富邦基金                                                           13.56000   13.50000   0.06000    0.44444
富邦基金I類型                                                      13.56000   13.50000   0.06000    0.44444
富邦深証100基金                                                     8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.06000   20.46000  -0.40000   -1.95503
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41250    0.41270  -0.00020   -0.04846
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.29680   12.31550  -0.01870   -0.15184
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.50810    9.52250  -0.01440   -0.15122
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30590    0.30610  -0.00020   -0.06534
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.84650    8.85990  -0.01340   -0.15124
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.67000   20.74000  -0.07000   -0.33751
富邦精準基金                                                       46.27000   45.95000   0.32000    0.69641
富邦精銳中小基金                                                   11.72000   11.60000   0.12000    1.03448
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.14000   19.13000   0.01000    0.05227
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.72000   21.84000  -0.12000   -0.54945
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.37000   15.35000   0.02000    0.13029
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.95000   19.90000   0.05000    0.25126
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.37130   10.37400  -0.00270   -0.02603
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.07510   10.16340  -0.08830   -0.86880
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.23690   10.30590  -0.06900   -0.66952
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.08900   10.09160  -0.00260   -0.02576
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.75680    9.84230  -0.08550   -0.86870
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89570    9.96240  -0.06670   -0.66952
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富達台灣成長基金                                                   30.40000   30.54000  -0.14000   -0.45842
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.72760    8.77440  -0.04680   -0.53337
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26300    9.25700   0.00600    0.06482
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.98490    8.99250  -0.00760   -0.08451
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.71530    9.76740  -0.05210   -0.53341
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.72600    9.71970   0.00630    0.06482
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.43600    9.44400  -0.00800   -0.08471
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.50800    9.51590  -0.00790   -0.08302
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.49360    8.51770  -0.02410   -0.28294
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.52460    9.49320   0.03140    0.33076
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.00200    8.98660   0.01540    0.17137
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.55160   10.58590  -0.03430   -0.32402
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.32070   10.28680   0.03390    0.32955
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.82920    9.81150   0.01770    0.18040
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.12660    9.10990   0.01670    0.18332
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.65890    9.64080   0.01810    0.18774
富達卓越領航全球組合基金                                           15.08000   15.24000  -0.16000   -1.04987
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.66880    8.69390  -0.02510   -0.28871
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.37610    9.34640   0.02970    0.31777
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.05850    9.04370   0.01480    0.16365
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.86680    9.89550  -0.02870   -0.29003
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.83220    9.80110   0.03110    0.31731
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.53440    9.51940   0.01500    0.15757
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.14900    9.13360   0.01540    0.16861
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.60500    9.58890   0.01610    0.16790
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.29000    9.51000  -0.22000   -2.31335
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.86000   10.16000  -0.30000   -2.95276
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.67000    8.92000  -0.25000   -2.80269
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.98000    8.15000  -0.17000   -2.08589
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.05000    9.30000  -0.25000   -2.68817
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.85000    9.08000  -0.23000   -2.53304
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.78110    9.73940   0.04170    0.42816
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.18410    9.17960   0.00450    0.04902
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.81120    8.79970   0.01150    0.13069
富蘭克林華美中華基金                                               12.10000   12.42000  -0.32000   -2.57649
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.04000   20.94000   0.10000    0.47755
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.39000   20.40000  -0.01000   -0.04902
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.82000   10.96000  -0.14000   -1.27737
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85440    7.85580  -0.00140   -0.01782
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.95920    8.96690  -0.00770   -0.08587
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.63250    9.64080  -0.00830   -0.08609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.19890    9.20050  -0.00160   -0.01739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.10170   11.11380  -0.01210   -0.10887
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.76970    8.77930  -0.00960   -0.10935
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.19690    9.20690  -0.01000   -0.10861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.26300   13.27240  -0.00940   -0.07082
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.28490   10.29220  -0.00730   -0.07093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.13830   10.14850  -0.01020   -0.10051
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68830    7.69610  -0.00780   -0.10135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.15890    9.16820  -0.00930   -0.10144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.74420   10.74540  -0.00120   -0.01117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60880    7.60970  -0.00090   -0.01183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.08320    9.08420  -0.00100   -0.01101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.43410   10.44560  -0.01150   -0.11009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.73480    7.74330  -0.00850   -0.10977
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17170    8.17630  -0.00460   -0.05626
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.15950    9.17100  -0.01150   -0.12540
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.92890    9.94140  -0.01250   -0.12574
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.57390   12.58110  -0.00720   -0.05723
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.68000    8.88000  -0.20000   -2.25225
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.92000    9.12000  -0.20000   -2.19298
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.29000    9.15000   0.14000    1.53005
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.08280   13.20400  -0.12120   -0.91790
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.59000    9.72000  -0.13000   -1.33745
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.82000    9.93000  -0.11000   -1.10775
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.36000    9.51000  -0.15000   -1.57729
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.58000    9.72000  -0.14000   -1.44033
富蘭克林華美第一富基金                                             40.41000   40.02000   0.39000    0.97451
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30240   10.30230   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.43000  -0.05000   -0.34650
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.23000   13.38000  -0.15000   -1.12108
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.36000   15.50000  -0.14000   -0.90323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.70710    7.83590  -0.12880   -1.64372
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.63450   10.78170  -0.14720   -1.36528
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.56370    9.57310  -0.00940   -0.09819
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.96540   10.97620  -0.01080   -0.09839
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85440    6.86100  -0.00660   -0.09620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01100    9.02540  -0.01440   -0.15955
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.08690   10.10310  -0.01620   -0.16035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.49490   10.50500  -0.01010   -0.09614
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.49000   20.47000   0.02000    0.09770
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62060   11.61980   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.34660   38.09130   0.25530    0.67023
復華大中華中小策略基金                                              8.66000    8.98000  -0.32000   -3.56347
復華中小精選基金                                                   74.66000   73.32000   1.34000    1.82761
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.93000    9.19000  -0.26000   -2.82916
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.88000    8.15000  -0.27000   -3.31288
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.11000   10.24000  -0.13000   -1.26953
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華台灣智能基金                                                   12.07000   12.03000   0.04000    0.33250
復華全方位基金                                                     31.07000   30.80000   0.27000    0.87662
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.30000   13.55000  -0.25000   -1.84502
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.88000   21.24000  -0.36000   -1.69492
復華全球平衡基金-美元                                               9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.28000   20.43000  -0.15000   -0.73421
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.37000   16.73000  -0.36000   -2.15182
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.74000   16.06000  -0.32000   -1.99253
復華全球原物料基金                                                  9.19000    9.45000  -0.26000   -2.75132
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.19000   13.43000  -0.24000   -1.78704
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48380   11.47460   0.00920    0.08018
復華全球債券基金                                                   13.49720   13.44740   0.04980    0.37033
復華全球債券組合基金                                               14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.72000   14.67000   0.05000    0.34083
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
復華有利貨幣市場基金                                               13.43500   13.43490   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.02000   12.19000  -0.17000   -1.39459
復華亞太成長基金                                                   14.66000   15.02000  -0.36000   -2.39680
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.55000    9.80000  -0.25000   -2.55102
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.11000   10.36000  -0.25000   -2.41313
復華東協世紀基金                                                   12.22000   12.26000  -0.04000   -0.32626
復華南非幣長期收益基金A                                            12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
復華南非幣長期收益基金B                                             8.01000    8.05000  -0.04000   -0.49689
復華南非幣短期收益基金A                                            13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
復華美國新星基金-美元                                              12.50000   12.78000  -0.28000   -2.19092
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.63000   12.89000  -0.26000   -2.01707
復華恒生基金                                                       20.32000   20.48000  -0.16000   -0.78125
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.46000   29.88000  -0.42000   -1.40562
復華神盾基金                                                       25.69930   25.44900   0.25030    0.98354
復華高成長基金                                                     66.93000   66.12000   0.81000    1.22505
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
復華貨幣市場基金                                                   14.39590   14.39570   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.60000   19.50000   0.10000    0.51282
復華富時台灣高股息低波動基金                                       51.77000   51.97000  -0.20000   -0.38484
復華復華基金                                                       20.95000   20.68000   0.27000    1.30561
復華華人世紀基金                                                   16.66000   17.07000  -0.41000   -2.40187
復華傳家二號基金                                                   30.49320   30.32920   0.16400    0.54073
復華傳家基金                                                       24.59140   24.16230   0.42910    1.77591
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.12000   14.14000  -0.02000   -0.14144
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.38000   19.33000   0.05000    0.25867
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.53000  -0.01000   -0.18083
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
復華滬深300 A股基金                                                19.94000   20.05000  -0.11000   -0.54863
復華數位經濟基金                                                   57.82000   56.70000   1.12000    1.97531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.74000   10.99000  -0.25000   -2.27480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.69300    9.68810   0.00490    0.05058
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.54030    9.53340   0.00690    0.07238
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.84610    9.84120   0.00490    0.04979
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.66150    9.65410   0.00740    0.07665
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.54030    9.53690   0.00340    0.03565
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04690   10.02670   0.02020    0.20146
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.50740    9.48690   0.02050    0.21609
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01300    9.97480   0.03820    0.38297
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.50650    9.48600   0.02050    0.21611
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01550    9.97740   0.03810    0.38186
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.94130    9.92430   0.01700    0.17130
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.71310   10.56770   0.14540    1.37589
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.79550    9.84040  -0.04490   -0.45628
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.94130    9.92430   0.01700    0.17130
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.71110   10.56560   0.14550    1.37711
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.79550    9.84040  -0.04490   -0.45628
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84450    9.87290  -0.02840   -0.28766
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.32460    9.31700   0.00760    0.08157
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.31800    8.36360  -0.04560   -0.54522
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29600    8.32770  -0.03170   -0.38066
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.59720   11.58780   0.00940    0.08112
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.36590   10.42280  -0.05690   -0.54592
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.45970   10.49970  -0.04000   -0.38096
景順主流基金                                                       17.89000   17.91000  -0.02000   -0.11167
景順台灣科技基金                                                   31.13000   31.11000   0.02000    0.06429
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
景順全球科技基金                                                   22.46000   22.70000  -0.24000   -1.05727
景順全球康健基金                                                   19.05000   19.11000  -0.06000   -0.31397
景順貨幣市場基金                                                   15.93590   15.93580   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.80000   32.83000  -0.03000   -0.09138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.58000   14.79000  -0.21000   -1.41988
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.63000   13.81000  -0.18000   -1.30340
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.04000   11.09000  -0.05000   -0.45086
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.07000   11.14000  -0.07000   -0.62837
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.70360    8.69240   0.01120    0.12885
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.91970    7.95320  -0.03350   -0.42121
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.14610   11.13120   0.01490    0.13386
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12020   10.16290  -0.04270   -0.42016
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.58000    7.73000  -0.15000   -1.94049
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.21000    7.42000  -0.21000   -2.83019
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.58000   10.86000  -0.28000   -2.57827
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28970    9.28960   0.00010    0.00108
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48390    9.46810   0.01580    0.16688
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.57220    9.57210   0.00010    0.00104
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.77470    9.75840   0.01630    0.16704
華南永昌永昌基金                                                   19.17000   19.21000  -0.04000   -0.20822
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.25970   14.26080  -0.00110   -0.00771
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
華南永昌全球精品基金                                               15.93000   16.17000  -0.24000   -1.48423
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.28000   11.44000  -0.16000   -1.39860
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.25000   11.40000  -0.15000   -1.31579
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.50000   13.70000  -0.20000   -1.45985
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.39000   13.57000  -0.18000   -1.32646
華南永昌物聯網精選基金                                             11.70000   11.84000  -0.14000   -1.18243
華南永昌策略報酬基金                                                9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20260   16.20240   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.13270   24.31220  -0.17950   -0.73831
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93610   11.93600   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18470   10.17900   0.00570    0.05600
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.99310   10.03950  -0.04640   -0.46217
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84130    9.83590   0.00540    0.05490
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.62390    9.66860  -0.04470   -0.46232
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00750   10.00300   0.00450    0.04499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.75980    9.80620  -0.04640   -0.47317
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76400    9.75960   0.00440    0.04508
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51610    9.56140  -0.04530   -0.47378
華頓中小型基金                                                     26.84000   26.72000   0.12000    0.44910
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.43760   11.66850  -0.23090   -1.97883
華頓台灣基金                                                       28.05000   27.75000   0.30000    1.08108
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51840   11.51830   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.23000   17.46000  -0.23000   -1.31730
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36220   13.36470  -0.00250   -0.01871
華頓全球高收益債券基金B                                             8.28300    8.28460  -0.00160   -0.01931
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.69000    5.86000  -0.17000   -2.90102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.56130    2.63560  -0.07430   -2.81909
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.37650   11.76100  -0.38450   -3.26928
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36870    0.38180  -0.01310   -3.43112
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.31060   11.41050  -0.09990   -0.87551
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.31410   10.39650  -0.08240   -0.79257
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.98770   10.12250  -0.13480   -1.33169
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.01590    9.13760  -0.12170   -1.33186
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.18680   10.34140  -0.15460   -1.49496
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.22620    9.36890  -0.14270   -1.52312
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.08000   11.29000  -0.21000   -1.86005
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.47000    9.70000  -0.23000   -2.37113
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.16000   10.41000  -0.25000   -2.40154
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.51270    2.50580   0.00690    0.27536
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07800    2.06670   0.01130    0.54677
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.67120   11.71300  -0.04180   -0.35687
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47470    9.50860  -0.03390   -0.35652
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36100    0.36230  -0.00130   -0.35882
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29850    0.29980  -0.00130   -0.43362
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.30000    3.37000  -0.07000   -2.07715
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.65000   15.05000  -0.40000   -2.65781
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.49000  -0.02000   -4.08163
匯豐台灣精典基金                                                   24.22000   24.32000  -0.10000   -0.41118
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.37000   12.51000  -0.14000   -1.11910
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.16000    8.32000  -0.16000   -1.92308
匯豐安富基金                                                       25.54000   25.61000  -0.07000   -0.27333
匯豐成功基金                                                       41.69000   41.91000  -0.22000   -0.52493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.61240    2.59860   0.01380    0.53106
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.38420    2.37010   0.01410    0.59491
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52480   11.52930  -0.00450   -0.03903
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89790    7.90230  -0.00440   -0.05568
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37670    0.37710  -0.00040   -0.10607
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33550    0.33590  -0.00040   -0.11908
匯豐金磚動力基金                                                   13.62000   13.91000  -0.29000   -2.08483
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97980   14.97970   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.58000    4.78000  -0.20000   -4.18410
匯豐新鑽動力基金                                                   10.70000   10.86000  -0.16000   -1.47330
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33520    5.36520  -0.03000   -0.55916
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93420    8.96430  -0.03010   -0.33578
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.08000   52.32000  -0.24000   -0.45872
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.08000   52.32000  -0.24000   -0.45872
匯豐龍騰電子基金                                                   36.27000   36.31000  -0.04000   -0.11016
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.15440   12.15000   0.00440    0.03621
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.09000   19.10000  -0.01000   -0.05236
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.90000   10.25000  -0.35000   -3.41463
新光中國成長基金(美元)                                              9.88000   10.27000  -0.39000   -3.79747
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.86000   10.23000  -0.37000   -3.61681
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44070   10.41590   0.02480    0.23810
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56280    9.56050   0.00230    0.02406
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.86740    9.85230   0.01510    0.15326
新光台灣富貴基金                                                   23.22000   23.26000  -0.04000   -0.17197
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.91000   12.11000  -0.20000   -1.65153
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.62000   11.80000  -0.18000   -1.52542
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.04430   10.03490   0.00940    0.09367
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.82350    9.80150   0.02200    0.22446
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.67690    9.66790   0.00900    0.09309
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.45360    9.43240   0.02120    0.22476
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44230   15.44220   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.97000    9.07000  -0.10000   -1.10254
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
新光亞洲精選基金-美金                                              21.89000   22.19000  -0.30000   -1.35196
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.20000   22.47000  -0.27000   -1.20160
新光兩岸優勢基金                                                   11.38000   11.76000  -0.38000   -3.23129
新光店頭基金                                                       25.82000   25.69000   0.13000    0.50603
新光南非幣保本基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
新光特選內需收益ETF基金                                            20.33000   20.37000  -0.04000   -0.19637
新光創新科技基金                                                   15.13000   15.10000   0.03000    0.19868
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.82890    9.83740  -0.00850   -0.08640
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.08020   10.07850   0.00170    0.01687
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.73060    9.73120  -0.00060   -0.00617
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30490    9.31300  -0.00810   -0.08698
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54980    9.54820   0.00160    0.01676
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21530    9.21600  -0.00070   -0.00760
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10500   10.10780  -0.00280   -0.02770
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78010    9.78210  -0.00200   -0.02045
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73780    9.73740   0.00040    0.00411
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00460   10.00410   0.00050    0.00500
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93710    9.94200  -0.00490   -0.04929
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.66990    9.67480  -0.00490   -0.05065
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65320    9.65560  -0.00240   -0.02486
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91990    9.92240  -0.00250   -0.02520
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.47000    7.56000  -0.09000   -1.19048
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82780    9.80580   0.02200    0.22436
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.39730    9.37590   0.02140    0.22824
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.73300    9.73860  -0.00560   -0.05750
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.35960    9.36500  -0.00540   -0.05766
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.44510    9.44570  -0.00060   -0.00635
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.88420    9.88510  -0.00090   -0.00910
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.84490   13.83980   0.00510    0.03685
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.50590    8.50280   0.00310    0.03646
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.97600   37.69020   0.28580    0.75829
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.86710   38.60420   0.26290    0.68101
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.00060   39.75390   0.24670    0.62057
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18650   11.18580   0.00070    0.00626
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91150    9.93780  -0.02630   -0.26465
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.36980   12.71160  -0.34180   -2.68888
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.19650    9.49220  -0.29570   -3.11519
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.52000    9.81000  -0.29000   -2.95617
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.44470   12.61960  -0.17490   -1.38594
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.93720   12.15830  -0.22110   -1.81851
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.22000   11.41000  -0.19000   -1.66521
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.50310   11.66480  -0.16170   -1.38622
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.06900   10.25540  -0.18640   -1.81758
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.49000    9.64000  -0.15000   -1.55602
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.98680   10.12710  -0.14030   -1.38539
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.77660    8.93910  -0.16250   -1.81786
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.28000    9.44000  -0.16000   -1.69492
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.60680    9.74180  -0.13500   -1.38578
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.72550    8.88710  -0.16160   -1.81837
群益中小型股基金                                                   47.04000   46.55000   0.49000    1.05263
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.79270    9.83720  -0.04450   -0.45236
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.04320    9.12420  -0.08100   -0.88775
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.48640    8.54830  -0.06190   -0.72412
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.62740    8.66660  -0.03920   -0.45231
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.96650    8.03790  -0.07140   -0.88829
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.47670    7.53120  -0.05450   -0.72366
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.99890   10.98590   0.01300    0.11833
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.64630   10.64070   0.00560    0.05263
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82070    9.82670  -0.00600   -0.06106
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.45970    8.68460  -0.22490   -2.58964
群益中國新機會基金N-美元                                            7.72660    7.96690  -0.24030   -3.01623
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.26000    8.50000  -0.24000   -2.82353
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.50250    7.70190  -0.19940   -2.58897
群益中國新機會基金-美元                                             8.26160    8.51860  -0.25700   -3.01693
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.89000    8.12000  -0.23000   -2.83251
群益平衡王基金                                                     19.20600   19.19130   0.01470    0.07660
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.95000    5.93000   0.02000    0.33727
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.11460   11.05470   0.05990    0.54185
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.55250   10.54190   0.01060    0.10055
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.96720    9.91350   0.05370    0.54169
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.46290    9.45340   0.00950    0.10049
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.08070   10.07130   0.00940    0.09333
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.87480    9.86690   0.00790    0.08007
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.42750    9.41870   0.00880    0.09343
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.33900    9.33150   0.00750    0.08037
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13910   10.12960   0.00950    0.09378
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.18450   10.17640   0.00810    0.07960
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.59360    9.58460   0.00900    0.09390
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.99210    9.98410   0.00800    0.08013
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14610   10.13000   0.01610    0.15893
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.34660    7.33490   0.01170    0.15951
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12960   10.13890  -0.00930   -0.09173
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.03360   10.04390  -0.01030   -0.10255
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19930   10.20340  -0.00410   -0.04018
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.01150   10.02070  -0.00920   -0.09181
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.93340    9.94350  -0.01010   -0.10157
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09740   10.10150  -0.00410   -0.04059
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12970   10.13900  -0.00930   -0.09173
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.03360   10.04390  -0.01030   -0.10255
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19930   10.20340  -0.00410   -0.04018
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.01150   10.02070  -0.00920   -0.09181
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.93330    9.94350  -0.01020   -0.10258
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09740   10.10150  -0.00410   -0.04059
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.32000  -0.07000   -0.61837
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.80740   15.93730  -0.12990   -0.81507
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.60000   15.70000  -0.10000   -0.63694
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
群益多重收益組合基金                                               13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
群益安家基金                                                       25.47330   25.28200   0.19130    0.75666
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08280   16.08260   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.72000   24.10000  -0.38000   -1.57676
群益亞太中小基金                                                   11.73000   11.99000  -0.26000   -2.16847
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.23000   16.39000  -0.16000   -0.97621
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.73670    9.72240   0.01430    0.14708
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.47780    7.46680   0.01100    0.14732
群益店頭市場基金                                                  102.24000  101.83000   0.41000    0.40263
群益東方盛世基金                                                    8.86000    8.95000  -0.09000   -1.00559
群益東協成長基金-人民幣                                            12.98630   13.04250  -0.05620   -0.43090
群益東協成長基金-美元                                              11.33810   11.43720  -0.09910   -0.86647
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.22000   11.30000  -0.08000   -0.70796
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.15400   11.22660  -0.07260   -0.64668
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.58710   10.65510  -0.06800   -0.63819
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.07410   10.13130  -0.05720   -0.56459
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.76350    9.82710  -0.06360   -0.64719
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.27040    9.33000  -0.05960   -0.63880
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.81910    8.86920  -0.05010   -0.56488
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.55470    9.61690  -0.06220   -0.64678
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.43540    9.49610  -0.06070   -0.63921
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.85230    9.90830  -0.05600   -0.56518
群益長安基金                                                       28.57000   28.44000   0.13000    0.45710
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.96270   10.06820  -0.10550   -1.04785
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.07100   15.23020  -0.15920   -1.04529
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.56000   14.69000  -0.13000   -0.88496
群益真善美基金                                                     17.00380   16.99900   0.00480    0.02824
群益馬拉松基金                                                    122.70000  122.41000   0.29000    0.23691
群益深証中小板基金                                                 12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
群益創新科技基金                                                   32.23000   32.08000   0.15000    0.46758
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.16380    9.38430  -0.22050   -2.34967
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.38880    8.62840  -0.23960   -2.77688
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.75000    8.98000  -0.23000   -2.56125
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.97930   10.21940  -0.24010   -2.34945
群益華夏盛世基金-美元                                               9.24990    9.51410  -0.26420   -2.77693
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.26000   15.67000  -0.41000   -2.61646
群益奧斯卡基金                                                     27.15000   27.11000   0.04000    0.14755
群益新興金鑽基金-美元                                              11.34330   11.60710  -0.26380   -2.27275
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.67000    8.85000  -0.18000   -2.03390
群益葛萊美基金                                                     23.44000   23.37000   0.07000    0.29953
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.55000   20.36000   0.19000    0.93320
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.76280   11.74890   0.01390    0.11831
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.20330   11.21730  -0.01400   -0.12481
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.14740   11.15610  -0.00870   -0.07798
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57420    8.56410   0.01010    0.11793
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04490    9.05620  -0.01130   -0.12478
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.67070    8.67740  -0.00670   -0.07721
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.04840   10.06100  -0.01260   -0.12524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
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德信大發基金                                                       29.19000   29.00000   0.19000    0.65517
德信中國精選成長基金                                               10.64000   10.89000  -0.25000   -2.29568
德信台灣主流中小基金                                               18.92000   18.71000   0.21000    1.12239
德信新興股票組合基金                                               10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93190   11.93170   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.80030   10.78610   0.01420    0.13165
德信數位時代基金                                                   27.90000   27.97000  -0.07000   -0.25027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66040   11.66020   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.82000   15.87000  -0.05000   -0.31506
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.67000   19.14000  -0.47000   -2.45559
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.62290   10.52520   0.09770    0.92825
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.20050   15.06150   0.13900    0.92288
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.21060    8.17790   0.03270    0.39986
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.06640   11.04060   0.02580    0.23368
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.37760   11.35100   0.02660    0.23434
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.16380   13.11140   0.05240    0.39965
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.71000   18.05000  -0.34000   -1.88366
摩根中小基金                                                       23.36000   23.38000  -0.02000   -0.08554
摩根中國A股基金                                                    12.70000   13.13000  -0.43000   -3.27494
摩根中國A股基金(美元)                                               9.97000   10.32000  -0.35000   -3.39147
摩根中國亮點基金                                                   12.55000   12.93000  -0.38000   -2.93890
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.78610   10.97640  -0.19030   -1.73372
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.03140   12.18550  -0.15410   -1.26462
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13000    9.29920  -0.16920   -1.81951
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.10480   12.31820  -0.21340   -1.73240
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.98420   14.16340  -0.17920   -1.26523
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.24000   20.29000  -0.05000   -0.24643
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.24000   20.29000  -0.05000   -0.24643
摩根台灣增長基金                                                   51.05000   51.14000  -0.09000   -0.17599
摩根平衡基金                                                       28.36000   28.47000  -0.11000   -0.38637
摩根全球α基金                                                     19.21000   19.47000  -0.26000   -1.33539
摩根全球平衡基金                                                   14.96730   15.08760  -0.12030   -0.79734
摩根全球發現基金                                                   12.56000   12.72000  -0.16000   -1.25786
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.68180    9.70770  -0.02590   -0.26680
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68550   10.69130  -0.00580   -0.05425
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05390   10.08210  -0.02820   -0.27970
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.35930   11.38940  -0.03010   -0.26428
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.95960    9.98740  -0.02780   -0.27835
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.53300   10.58180  -0.04880   -0.46117
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.47220   13.53450  -0.06230   -0.46031
摩根亞洲基金                                                       55.24000   55.88000  -0.64000   -1.14531
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.47920    8.47840   0.00080    0.00944
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87900    9.86880   0.01020    0.10336
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.72460    8.72780  -0.00320   -0.03666
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.29680   12.29560   0.00120    0.00976
摩根東方內需機會基金                                               17.50000   17.70000  -0.20000   -1.12994
摩根東方科技基金                                                   32.96000   33.36000  -0.40000   -1.19904
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.46000    9.55000  -0.09000   -0.94241
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.39000   11.48000  -0.09000   -0.78397
摩根金龍收成基金                                                   20.70000   21.28000  -0.58000   -2.72556
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07740   15.07730   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.39000   14.47000  -0.08000   -0.55287
摩根新金磚五國基金                                                 10.91000   11.23000  -0.32000   -2.84951
摩根新絲路基金                                                      9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
摩根新興35基金                                                     12.85000   13.08000  -0.23000   -1.75841
摩根新興日本基金                                                   24.42000   24.47000  -0.05000   -0.20433
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.22430    7.22540  -0.00110   -0.01522
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46690    9.44630   0.02060    0.21807
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.18890    9.18600   0.00290    0.03157
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.38870   10.38380   0.00490    0.04719
摩根新興科技基金                                                   55.49000   55.65000  -0.16000   -0.28751
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33490    8.33070   0.00420    0.05042
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56240   10.55710   0.00530    0.05020
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.41260    8.49090  -0.07830   -0.92216
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.13610    9.22420  -0.08810   -0.95510
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.58030    8.67080  -0.09050   -1.04373
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.64940    9.73900  -0.08960   -0.92001
摩根龍揚基金                                                       30.93000   31.79000  -0.86000   -2.70525
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31730    9.32560  -0.00830   -0.08900
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24650   11.25650  -0.01000   -0.08884
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.71000   24.61000   0.10000    0.40634
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79810   11.79960  -0.00150   -0.01271
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04500   11.04970  -0.00470   -0.04254
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.05170   10.04490   0.00680    0.06770
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.30830   10.30960  -0.00130   -0.01261
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70080    9.70490  -0.00410   -0.04225
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82270    8.81670   0.00600    0.06805
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.15830   10.25950  -0.10120   -0.98640
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.22470   10.30950  -0.08480   -0.82254
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62870    9.67800  -0.04930   -0.50940
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.78320    9.81700  -0.03380   -0.34430
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.41440    9.46250  -0.04810   -0.50832
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.56500    9.59810  -0.03310   -0.34486
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.17670   11.25980  -0.08310   -0.73802
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.96810   11.04630  -0.07820   -0.70793
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.14520   10.20330  -0.05810   -0.56942
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.62820   10.70720  -0.07900   -0.73782
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.41360   10.48780  -0.07420   -0.70749
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.63520    9.69030  -0.05510   -0.56861
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.26070   23.20520   0.05550    0.23917
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.59560    9.67670  -0.08110   -0.83810
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.91500    9.98230  -0.06730   -0.67419
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.59560    9.67670  -0.08110   -0.83810
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.91500    9.98230  -0.06730   -0.67419
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16190   13.16180   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.10320   16.08480   0.01840    0.11439
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.51190   12.64950  -0.13760   -1.08779
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.05560   12.20840  -0.15280   -1.25160
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.57940   11.72620  -0.14680   -1.25190
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79650   11.79020   0.00630    0.05343
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08900   11.07620   0.01280    0.11556
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57060   10.56500   0.00560    0.05301
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.67350    8.66350   0.01000    0.11543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.74000   36.81000  -0.07000   -0.19017
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.52000  -0.02000   -0.12887
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   11.17000  -0.12000   -1.07431
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.27000    9.37000  -0.10000   -1.06724
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.75000   11.90000  -0.15000   -1.26050
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.19000   15.33000  -0.14000   -0.91324
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.16000   15.30000  -0.14000   -0.91503
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博貨幣市場基金                                                   14.99530   14.99520   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41440   10.40760   0.00680    0.06534
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.67600   13.67750  -0.00150   -0.01097
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53510    7.53020   0.00490    0.06507
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                   22.80000   22.57000   0.23000    1.01905
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.48000   11.76000  -0.28000   -2.38095
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.96000   12.30000  -0.34000   -2.76423
瀚亞巴西基金                                                        4.51000    4.62000  -0.11000   -2.38095
瀚亞外銷基金                                                       43.46000   43.15000   0.31000    0.71842
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61500   10.63340  -0.01840   -0.17304
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.28880   10.30410  -0.01530   -0.14848
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.21280   12.22410  -0.01130   -0.09244
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11930   10.13840  -0.01910   -0.18839
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.49820    7.51060  -0.01240   -0.16510
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98550    7.99740  -0.01190   -0.14880
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09720    8.10470  -0.00750   -0.09254
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13820    7.15160  -0.01340   -0.18737
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.85330    8.86150  -0.00820   -0.09254
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.22510    9.24020  -0.01510   -0.16342
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33530    9.34920  -0.01390   -0.14868
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.22810    9.23670  -0.00860   -0.09311
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.00000   12.07000  -0.07000   -0.57995
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.85000   14.99000  -0.14000   -0.93396
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.82230   11.86870  -0.04640   -0.39094
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.37850   13.41890  -0.04040   -0.30107
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.76620   10.83490  -0.06870   -0.63406
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.57570   10.62970  -0.05400   -0.50801
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.75920   11.80400  -0.04480   -0.37953
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.14790    9.18440  -0.03650   -0.39741
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.82590    9.87780  -0.05190   -0.52542
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.97120    9.02840  -0.05720   -0.63356
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80240    8.84730  -0.04490   -0.50750
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.20490    9.23950  -0.03460   -0.37448
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.47000   14.51370  -0.04370   -0.30109
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.90180   10.90010   0.00170    0.01560
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.65680   10.70340  -0.04660   -0.43538
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64810   12.68630  -0.03820   -0.30111
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.36000   11.55000  -0.19000   -1.64502
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.17000   20.80000  -0.63000   -3.02885
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56110   13.56090   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.11000   27.41000  -0.30000   -1.09449
瀚亞高科技基金                                                     59.57000   59.10000   0.47000    0.79526
瀚亞理財通基金                                                     27.60000   27.49000   0.11000    0.40015
瀚亞菁華基金                                                       23.75000   23.59000   0.16000    0.67825
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.91110   12.96390  -0.05280   -0.40728
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.10610    9.14340  -0.03730   -0.40794
瀚亞電通網基金                                                     15.34000   15.21000   0.13000    0.85470
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67650   13.66470   0.01180    0.08635
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.48470   10.46120   0.02350    0.22464
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89630    9.89880  -0.00250   -0.02526
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49160   11.48170   0.00990    0.08622
瀚亞歐洲基金                                                       11.35000   11.54000  -0.19000   -1.64645
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