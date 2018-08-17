[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/16 107/08/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產阿波羅基金 12.30000 11.96000 0.34000 2.84281 未來資產台灣新趨勢基金 19.76000 19.24000 0.52000 2.70270 野村ｅ科技基金 22.36000 21.83000 0.53000 2.42785 野村高科技基金 11.53000 11.27000 0.26000 2.30701 統一台灣動力基金 17.70000 17.31000 0.39000 2.25303 第一金店頭市場基金 9.69000 9.48000 0.21000 2.21519 第一金小型精選基金 38.58000 37.77000 0.81000 2.14456 復華數位經濟基金 57.82000 56.70000 1.12000 1.97531 復華中小精選基金 74.66000 73.32000 1.34000 1.82761 復華傳家基金 24.59140 24.16230 0.42910 1.77591 永豐高科技基金 24.09000 23.67000 0.42000 1.77440 第一金創新趨勢基金 24.70000 24.30000 0.40000 1.64609 永豐趨勢平衡基金 46.52000 45.79000 0.73000 1.59423 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.29000 9.15000 0.14000 1.53005 元大多多基金 19.47000 19.18000 0.29000 1.51199 元大新主流基金 27.14000 26.75000 0.39000 1.45794 元大績效基金 56.20000 55.41000 0.79000 1.42574 統一奔騰基金 61.21000 60.36000 0.85000 1.40822 統一黑馬基金 61.37000 60.52000 0.85000 1.40449 統一龍馬基金 71.14000 70.17000 0.97000 1.38236 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.71110 10.56560 0.14550 1.37711 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.71310 10.56770 0.14540 1.37589 永豐領航科技基金 40.15000 39.63000 0.52000 1.31214 復華復華基金 20.95000 20.68000 0.27000 1.30561 元大印尼指數基金 8.37400 8.26800 0.10600 1.28205 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.36550 19.12220 0.24330 1.27234 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64010 19.39660 0.24350 1.25537 台新主流基金 23.79000 23.50000 0.29000 1.23404 復華高成長基金 66.93000 66.12000 0.81000 1.22505 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------