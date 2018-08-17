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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/16  107/08/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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未來資產阿波羅基金                                               12.30000   11.96000   0.34000    2.84281
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.76000   19.24000   0.52000    2.70270
野村ｅ科技基金                                                   22.36000   21.83000   0.53000    2.42785
野村高科技基金                                                   11.53000   11.27000   0.26000    2.30701
統一台灣動力基金                                                 17.70000   17.31000   0.39000    2.25303
第一金店頭市場基金                                                9.69000    9.48000   0.21000    2.21519
第一金小型精選基金                                               38.58000   37.77000   0.81000    2.14456
復華數位經濟基金                                                 57.82000   56.70000   1.12000    1.97531
復華中小精選基金                                                 74.66000   73.32000   1.34000    1.82761
復華傳家基金                                                     24.59140   24.16230   0.42910    1.77591
永豐高科技基金                                                   24.09000   23.67000   0.42000    1.77440
第一金創新趨勢基金                                               24.70000   24.30000   0.40000    1.64609
永豐趨勢平衡基金                                                 46.52000   45.79000   0.73000    1.59423
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.29000    9.15000   0.14000    1.53005
元大多多基金                                                     19.47000   19.18000   0.29000    1.51199
元大新主流基金                                                   27.14000   26.75000   0.39000    1.45794
元大績效基金                                                     56.20000   55.41000   0.79000    1.42574
統一奔騰基金                                                     61.21000   60.36000   0.85000    1.40822
統一黑馬基金                                                     61.37000   60.52000   0.85000    1.40449
統一龍馬基金                                                     71.14000   70.17000   0.97000    1.38236
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.71110   10.56560   0.14550    1.37711
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.71310   10.56770   0.14540    1.37589
永豐領航科技基金                                                 40.15000   39.63000   0.52000    1.31214
復華復華基金                                                     20.95000   20.68000   0.27000    1.30561
元大印尼指數基金                                                  8.37400    8.26800   0.10600    1.28205
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.36550   19.12220   0.24330    1.27234
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.64010   19.39660   0.24350    1.25537
台新主流基金                                                     23.79000   23.50000   0.29000    1.23404
復華高成長基金                                                   66.93000   66.12000   0.81000    1.22505
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