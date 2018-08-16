中國信託搶先進駐金融科技創新園區 主攻點數支付等三大API 

中信金 (2891-TW) 今(16)日宣布，率先進駐由金管會指導、金融總會所設立的國內第一個聚焦金融科技產業生態的共創空間「金融科技創新園區 FinTech Space」，將在園區參與「數位沙盒」與「企業實驗室」兩項合作，主攻點數支付等三大 API(應用程式介面)。

中信金表示，將開放多項創新支付服務 API(應用程式介面)，首波開放國內銀行信用卡市場擁有最多點數的中信紅利點數支付、國內唯一且首家完成商轉的區塊鏈撥款以及 Each(電子化圈存扣款) 支付等三大創新 API 應用。

中信金表示，中信卡紅利點數兌換 API 已與國內最大超商業者 7-ELEVEN、最大電信業者中華電信等商戶串接，用戶可於合作商家轉換、折抵點數，新創業者透過點數支付模式能創造更多元的收入機會。

而區塊鏈撥款部分，中信金表示，具有確保交易正確、減少交易詐欺、提升匯款效率等特性，中信金今 (2018) 年 1 月已率先聯手 KKFARM(科科農場)的音樂發行平臺完成國內首例商轉，以區塊鏈自動分帳系統，提供金流分潤機制的服務，未來如數位版權、電子票券、虛擬禮物等預計運用區塊鏈的業者可望加入使用。

中信金表示，eACH 支付則提供跨行存款帳戶扣款與扣款支付結果查詢的方便服務，中國信託商業銀行企業用戶及一般民眾透過中國信託 ATM，可隨時電子化授權完成指定業者的扣款授權約定，並依據授權約定內容，經由 eACH 進行服務或商品費用的扣款，大幅縮短臨櫃辦理所需花費的時間，不僅 24 小時全年無休，更減少紙本授權書使用成本，加速授權帳戶約定扣款時間，避免因扣款時效不夠即時而造成客戶權益損失。

中信金控在園區的「企業實驗室」亦將定期開設「新創工作坊」，與園區內的新創團隊共同研發如 AI 人工智慧、區塊鏈等新技術應用，介紹中國信託各類 API 的服務內容，與新創團隊進行互動討論或雙向協作，提升開發品質與效率，加速創新應用服務的執行。

金融科技創新園區地點位於台北市南海路 1 號的仰德大樓 13 樓，中信金為第一家進駐的金融業者，初期估可容納 30 家新創業者，且前半年給予免租金優惠。