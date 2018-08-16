中國央行限制人民幣通過自貿區FTU賬戶外流 收緊離岸流動性

路透上海8月16日 - 離岸人民幣兌美元即期近期大跌加劇市場不安情緒。兩位消息人士周四透露，中國央行上海總部今日通知，要求上海自貿區各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，以收緊離岸人民幣流動性，增加做空成本。受此提振，離岸CNH今日大幅反彈。

消息人士援引該通知稱，鑒於近期離岸人民幣價格波動較大，即日起，上海自貿區分賬核算單元（簡稱FTU）的三個凈流出公式暫不執行，各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，同時不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘認為，該舉措屬於監管層眾多工具裏的一種，近期離岸CNH一直偏弱，控制一下離岸CNH走勢，有利於穩定在岸預期，「感覺信號作用很強，squeeze一下離岸，增加做空成本，對做空的來講，是個警鐘。」

路透暫未聯絡到央行上海總部對上述消息予以置評。

根據央行上海總部此前印發的《中國（上海）自由貿易試驗區分賬核算業務實施細則（試行）》相關通知，自貿區FTU賬戶日常管理應滿足的三個條件包括：FTU清算賬戶日末余額≤該日清算收支凈收額的10%*宏觀審慎調節參數；FTU清算賬戶月內日終累計凈額≤10億元人民幣；FTU清算賬戶按月的日余額累計≤0。

其中宏觀審慎調節參數由央行上海總部制定，並可根據資金流動及風險審慎管理需要進行調整。

由於離岸人民幣並沒有真正的貨幣市場，機構主要通過掉期市場來獲得資金，通常隔夜掉期點隱含利率就是貨幣市場的利率。

路透終端顯示，離岸人民幣隔夜掉期隱含利率周四盤中一度大漲264個基點至3.570%，最新則報2.372%；一年期的掉期隱含利率則一度漲85個基點至3.990%，最新報3.660%。

本地時間14:56，離岸人民幣兌美元即期升0.76%至6.8945元；上一交易日則收報6.947元，盤中並一度觸及6.9585元，創2017年1月以來新低。在岸人民幣即期最新報6.902元，盤中一度大漲259點觸及6.879元；目前兩地價差倒掛75點。

海外無本金交割遠期外匯(NDF)市場上，人民幣/美元一年期品種最新報在6.9462/6.9722元，較上日升0.47%。

上海自貿區分賬核算單元是指上海市金融機構為開展上海自貿區投融資匯兌等創新業務，在其市一級機構內部建立的自由貿易專用賬務核算體系；FTU可通過自由貿易賬戶（FT賬戶）為區內主體及境外機構提供金融服務。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)