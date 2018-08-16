〈豪展法說〉訂單能見度追上去年總營收 今年營收可望雙位數成長

豪展醫療 (4735-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，豪展指出，下半年有望調漲產品價格，今年訂單金額已達去年總營收 11.3 億元；法人推估，今年受惠新品效應，年營收有望成長雙位數達 12 億元，每股純益則估達 2.6 元，低於去年 3.18 元。

豪展上半年毛利率及營益率受到匯率及原物料上漲影響，紛紛下滑，豪展認為，目前看來匯率因素穩定，加上工廠效率提升，產品調漲價格在下半年有望實現，訂單能見度已可達去年營收規模 11.3 億元，今年營收可望較去年成長。

董事長莊明輝認為，各項產品毛利有高有低，下半年各種客觀環境因素回歸正常，營益率有望重回雙位數水位，而血壓計市場規模約為測溫市場 5 至 7 倍，雖然現階段經濟規模不大，成本優勢不足，不過透過研發及積極開發中間客戶，有望擴大經濟規模，將成豪展營運第二隻大腳。

豪展指出，上半年營收來自美洲約 53%、歐洲約 33%，亞洲最大客戶為日本，中國大陸年底新品出貨後，未來布局自有品牌，力拚亞洲市場在未來幾年營業額能夠翻倍成長。

莊明輝表示，耕耘中國大陸市場已經多年，產品優勢在於獨特專利，未來不管是發展自有品牌，或是與國際品牌合作，有機會主打電商節慶行銷，擴大豪展在中國大陸的銷售額。

豪展旗下主力商品第二代非接觸額溫槍今年第 2 季上市，與吸鼻器、鯊魚夾式血壓計等新品都將在下半年陸續出貨，有望為營運增溫。

法人推估，受惠新品上市，以及下半年醫療產業旺季，預估今年豪展年營收可望交出雙位數成長，年營收有望達 12 億元以上，每股純益可望達 2.6 元以上，不過由於發展血壓計產品，初期市場規模不大，毛利率較低，今年毛利率恐仍維持 22 至 23% 水準，新品效應於 2019 年才會有顯著貢獻。