【運達投顧】彈真的彈假的?

美股昨天似乎有補跌的壓力，但台股今天開低後出量留出下影線亞股也同樣都出現下影線，危機是否可以暫緩研判的重點在哪？分析如下：

1. 昨天美股也受土耳其貨幣危機影響而出現大跌不過終場都留出下影線，以位階來看漲多的美股守穩在季線之上維持高檔震盪，歐股這波受影響程度較大跌破所有均線回測前低 6 月份的低點不過仍有守，亞洲股市這波受到波及也都跌破所有均線，南韓股市更創波段低點，就國際股市的結構來看除了美股還在多方趨勢外其它股市都走空，接下來在結構上要注意美股是否受拖累也開始回檔，美股短線的強弱就以季線為準，若季線失守國際股市要止穩的時間則會拖長。

2. 週一說明土耳其事件的觀盤指標在歐元，昨天歐元再創波段低點也使得美元成為資金避風港而再創新高，不過歐元創低後出現下影線美元創高則出現上影線，以此來看歐元已經有低接的買盤，由於里拉已經連續兩天跌深反彈，雖然土耳其與美國之間的糾紛尚未落幕，可是里拉止穩對歐元多少都有點激勵，人民幣昨天貶值創低點來到 6.93 離 7 已經不遠，這一波人民幣受歐元貶值影響賣壓仍重也拖累亞洲匯率，可見歐元是目前匯率及股市的關鍵，今天歐元已經出現跌深的反彈雖然空間還不大，可是亞洲匯率也沒有再出現大貶人民幣反而也出現升值，這也使得今天亞股開低後也都出現下影線的原因，因此歐元若能不再破近期低點跌深的歐股與亞股仍有跌深反彈的機會，若可搭配美股站穩季線，歐亞股市未來的區間則有先擴底的機會。

3. 本週台股受土耳其事件影響出現大跌，但週一三大跌沒有出現下影線的原因是下跌量縮可見低接的買盤還沒有進場，沒有進場的原因也跟融資的減肥程度有關，上櫃市場昨天融資再減 4.7 億元來到 669 億元，與今年 2 月低點 668.9 可說上櫃市場融資已經來到低檔區籌碼面已經趨於穩定，但是上市市場昨天融資只有小減 9 億元，台股若要止跌目前還必須經過籌碼的清洗，所以指數在反覆測底的過程中還會發生洗融資的動作，但上櫃市場的籌碼趨於穩定個股反彈的空間會優先於指數的反彈，今天開低後反彈成交量成交量還不到 1400 億元，可見反彈的架構尚未完整，所以台股只能先以區間看待。

4. 就個股來看今天跌深的被動元件出現反彈如：華新科國巨大毅，弱勢股可以止跌對指數的反彈有利，但這個族群融資仍高所以以修正乖離看待，指數的關鍵在權值股如鴻海台積電的走勢將影響到台灣 50 的強弱，台灣 50 近期守穩季線加上今天也出量可見權值股撐盤力道仍在，只要台灣 50 守穩季線台股有反覆區間打底的機會，但個股則要留意跌深且籌碼穩定者才有波段的攻勢，近期可留意跌深後會有大股東護盤的方向如股價破淨值者。

※運達投顧 蕭春源分析師

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