【華冠投顧】「被動元件」啟動反彈 搶短首選會是誰?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、3090 日電貿、6153 嘉聯益

＜大盤分析＞

受到全球股市大跌衝擊，今日台股跳空開低，大盤低點下探近一年上升趨勢線附近（也是 7/6 昇楷提醒出現 "跌勢末段" 訊號的 K 線區），所幸早盤殺低同時見到期現貨同步爆出明顯低檔承接量，而後在被動元件帶頭、亞股全面彈升下，大盤收斂跌幅至 - 32 點，OTC 指數 - 0.19%。

今日大盤早盤殺低有量，但預估量在開低走高的過程中卻逐漸萎縮，呈現價量背離的走勢，但這並非壞事，代表破底停損賣壓在一早出籠之後，接下來就沒有更大的賣壓了，套用同樣的邏輯，明日若見量急縮，將持續有利於反彈。

＜操作策略＞

現階段對積極操作者而言具備「多空雙向」操作的獲利空間，由於台股多頭結構受到破壞且除權息高峰已過，作空的可行性及操作難度都降低，至於搶短則可著墨在部分「蘋概族群」、「PCB 族群」、「IC 設計族群」等相對強勢股，以及展開跌深反彈的「被動元件」。

＜PCB 族群＞

近日蘋概股是整個盤面中相對穩健的族群，當中又以 PCB 族群表現最為亮眼，包括《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》... 等，都維持高姿態逐步墊高的走勢，其漲勢也帶動整個 PCB 族群，不論軟、硬板都有買盤進駐。

PCB 族群裡頭，力守多方架構的個股還有《8046 南電》、《6108 競國》、《6153 嘉聯益》、《6269 台郡》、《5439 高技》... 等，在具備技術面優勢下，是當前盤面較佳的多方選擇。

＜被動元件族群＞

昨日提到被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》皆量縮不再破低，二線股當中亦有《2375 智寶》、《8043 蜜望實》、《2478 大毅》、《3090 日電貿》... 等逆勢走高，此外出現 KD 指標低檔黃金交叉的個股也不少，至於能否啟動跌深反彈就看籌碼是否朝良性發展。

昨日盤後數據顯示被動元件族群籌碼呈現融資減、法人買的正向發展，今日大盤一早重挫破底，被動元件族群又再次不破昨低甚至三巨頭還逆勢開高，已符合 "風險有限、獲利可期" 之搶短條件（最大風險就是破底停損，空間不大）。

被動元件族群具備短線反彈條件，但要扭轉中線籌碼劣勢並非一蹴可幾，搶反彈就像搶銀行，搶到手也要跑得掉才行，此外哪家銀行比較好搶也很重要，被動元件族群當中，哪些個股是搶短的首選？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。