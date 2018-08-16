中國7月樓市環比漲幅創近兩年新高

雖然中美貿易戰升溫，但現階段尚未對中國的失業率和GDP做成重大沖擊，中央維隱的量寬信號及棚改的尾聲，再疊加上人民幣眨值都另人們再次投入房市。

7月70個大中城市房價指數同環比漲幅均擴大，環比更是創下近兩年新高，超過九成的城市出現房價上漲。住建部已經強調對樓市調控不力的城市堅決問責。從三四線城市接棒上升，三四線城市的棚改等政策帶來的高峰期依然存在。

中國房市已經到了泡沫階段，央行貨幣政策委員會委員樊綱指年青人可能要六個錢包才可以買樓。六個錢包買房的意思就是丈夫的父母、祖父母、外祖父母，加上你妻子的父母、祖父母、外祖父母一共是六個錢包。其實就是房價和購買力已經嚴重脫節。

人民幣眨值下，以美元計價投資回報已經下滑中。再加上過去中國人喜歡用融資來增加投資回報，現在美聯儲的加息和縮表使資金成本上升，貿易戰的不確定因素也礙了企業投資的意慾。出口也有可能隨著貿易戰加碼已上升。

中央短期為了金融穩定，除了增加流動性外，就只有減稅這方法。隨著流動性增加，及樓市，股市這兩個蓄水池漸漸受效，人民幣有很大機會眨值。預期美元兌人民幣年內升破7。並有機會挑戰7.6。

光大新鴻基

外匯策略師

任曉平

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