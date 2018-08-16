【富蘭克林】無畏新興市場波動 多空策略展現抗跌及逆勢上漲表現

中美貿易戰尚未平息，美國宣布進一步對俄羅斯及土耳其實施制裁及加徵關稅行動，使地緣政治緊張情勢加溫，新興市場貨幣表現承壓，美元指數升破 96 關卡。短期金融市場波動仍大，擔心匯市波動者可增持以美國投資為主，並藉由對沖策略降低系統性風險影響的多空策略基金，作為核心的資產配置。

根據最新一期瑞士信貸在 5-6 月對另類資產的調查顯示，有 92% 的投資人願意增加或持有對沖策略基金的配置，主要是因為看到今年市場波動性增加及市場分散度提高，將有利對沖策略的發揮。Preqin 七月的研究也顯示出相同的趨勢，2017 年美國對沖基金資產增長近 8％，達到 2.57 兆美元，其中美國對沖策略基金在過去 18 個月出現谷底翻身，績效和環境 (資金流入) 都出現顯著的改善，其中 HFRI 全球對沖基金綜合指數在 2017 年上漲 8.59%，創下 2013 年來單年最佳表現。

為何現今的金融環境推升市場對對沖策略基金的配置意願及績效，富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示儘管近期市場波動加大，但它反映市場行為已回復正常化。過往寬鬆貨幣導致市場價格扭曲、波動度受抑制及對企業基本面的重視下降，被動投資在這環境中蓬勃發展。但隨著流動性消退及市場波動度加大，市場表現分散下主動管理將重新獲得重視，多空策略可利用多空操作降低對市場敏感度及提高超額報酬。

近期新興市場資產因受地緣政治及貿易糾紛表現承壓，統計自 2016 年來，新興市場貨幣歷經四次的週貶幅超過 2%，相對而言，對沖策略基金受新興市場貨幣影響低，平均這四次的對沖策略基金週變動接近 0%，並曾有兩次出現逆勢上漲的表現。

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