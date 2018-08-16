MSCI明晟新興市場股指自1月以來跌幅已達20% 跨入熊市區域

路透倫敦8月15日 - 一支新興市場主要股指周三被新一波跌勢打壓至公認的熊市區域，將1月以來的累計跌幅擴大至20%。

MSCI明晟新興市場股指.MSCIEF這波下滑幅度可能讓許多投資者倍感痛楚，該指數編制機構估計全球有超過1.9萬億美元資產以該指數作為基準。

該指數暴跌之際，正值中美貿易戰全面爆發的威脅令中國市場風雨飄搖。政治壓力已經給巴西、土耳其以及阿根廷等國帶來巨大損失，部分由美國加息所引發的美元升值，也讓所有美元借款人幾無幸免。

「造成目前局面的是美元走強、特朗普的貿易戰以及美聯儲收緊政策，」Renaissance Capital的全球首席經濟學家暨宏觀策略主管Charles Robertson認為。「新興市場真是屋漏偏逢連夜雨。」

MSCI的最新數據還顯示，該指數涵蓋830只股票，其中33%為中國股票，其他占比靠前的包括：印度股票占9%，巴西占6%，俄羅斯占4%。

以美元計，土耳其和阿根廷股市市值均下跌約50%，主要歸因於他們各自的貨幣匯率崩跌。

除了這些極端情況外，其余包括巴西、南非、印尼和中國等重量級國家在內的九個國家，跌幅也全部介於20-30%。

進一步往下看，會發現印度股市已跌近8%，墨西哥股市跌了6.5%，俄羅斯股市則跌逾15%，盡管油氣價格大漲。石油和天然氣是俄羅斯最大的出口項目。

大宗商品價格跳漲，使得沙特和卡塔爾成為少數幾個股市上漲的新興市場之一。

就整體新興市場指數而言，與MSCI明晟全球指數相比，目前也存在最極端的一個差異。

今年新興市場指數較MSCI明晟全球指數落後幅度略微高於10%，過去10年落後幅度則達45%。

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