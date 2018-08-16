【財華社-港股早評】 2018年8月16日

1. 港股資訊
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26953(-370.20/-1.35%)。
港股通持續增持股票 :
上交易日(8月15日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK)其增持股數為90924000股，增持比例為0.76%，增持後持股量升至12186036724股，占整體發行量14.03%。第二位為 農業銀行(01288-HK)其增持股數為37175000股，增持比例為1.56%，增持後持股量升至2432740973股，占整體發行量7.9%。第三位為 建設銀行(00939-HK)其增持股數為28812000股，增持比例為0.31%，增持後持股量升至9575152639股，占整體發行量3.97%。
上交易日(8月15日)港股通增持比例最高股票首位為 長飛光纖光纜(06869-HK)其增持股數為1161500股，增持比例為11.77%，增持後持股量升至11037500股，占整體發行量3.13%。第二位為 越秀交通基建(01052-HK)其增持股數為390000股，增持比例為8.82%，增持後持股量升至4812000股，占整體發行量0.28%。第三位為 國泰航空(00293-HK)其增持股數為917000股，增持比例為8.66%，增持後持股量升至11507000股，占整體發行量0.28%。
上交易日(8月15日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK)其減持股數為-18297000股，減持比例為-0.47%，減持後持股量降至3885956383股，占整體發行量4.64%。第二位為 中國財險(02328-HK)其減持股數為-12224000股，減持比例為-2.47%，減持後持股量降至483103954股，占整體發行量6.99%。第三位為 中國電力(02380-HK)其減持股數為-10352000股，減持比例為-1.32%，減持後持股量降至775732376股，占整體發行量7.9%。
上交易日(8月15日)港股通減持比例最高股票首位為 希慎興業(00014-HK)其減持股數為-336000股，減持比例為-48.07%，減持後持股量降至363000股，占整體發行量0.02%。第二位為 大酒店(00045-HK)其減持股數為-60500股，減持比例為-48.02%，減持後持股量降至65500股，占整體發行量0%。第三位為 六福集團(00590-HK)其減持股數為-269000股，減持比例為-27.62%，減持後持股量降至705000股，占整體發行量0.11%。
1.2. 港股沽空數據
- 上日(8月15日)沽空金額上升至 港幣 166.5億元，(前交易日沽空金額140.7億元，同比上升18.35%)。沽空金額占整體成交金額1114.958億元的14.94%(上日占整體成交13.74%)。
整體成交金額 輕微上升至 1114.96億元(上日成交1024.09億元 / 同比輕微上升 8.88%)，沽空金額上升至 166.5億元(相比上日沽空金額140.7 億元 / 上升18.35%)，非沽空金額輕微上升至750.09億元(上日非沽空總成交金額699.5億元 / 輕微上升 7.24%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額 輕微上升至 1114.96億元(相比前交易日成交金額1024.09億元 / 輕微上升 8.88%)，藍籌股沽空占整體沽空金額 166.5 億內其中 84.7 億(前交易日藍籌股沽空金額77.02億元 / 同比輕微上升 9.98%)，沽空金額84.7億元占整體沽空金額166.5億中比例為 50.87 %。非藍籌股沽空占整體沽空金額 166.5 億內其中 81.81 億(前交易日非藍籌股沽空金額77.02億元 / 同比輕微上升 28.46%)，非藍籌股沽空金額81.81億元占整體沽空金額比例為 49.14 %。
最近20個交易日沽空數據比對
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