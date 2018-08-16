台股盤前─跌逾百點摜破年線 國際變數影響信心 接下來盤勢有四重點

台股昨 (15) 日在亞股走弱、權值股疲軟下，終場下跌 107.48 點，收在 10716.75 點，跌破年線，成交量 1326.19 億元。分析師表示，國際不確定因素，持續影響投資人信心，接下來盤勢有四大重點，包括新台幣是否止貶、外資期貨結算後換倉情況、大立光除息表現以及指數能否站穩年線。

台股昨日三大法人合計賣超 68.43 億元，其中投信買超 2.22 億元，外資及陸賣超 30.78 億元，外資自營商買超 0.66 億元，自營商賣超 39.87 億元，而外資期貨多單減少 4123 ，外資選擇權偏空佈局。

觀察今 (16) 日盤面焦點，根據外媒報導，美國總統川普簽署國防授權法案 (NDAA) 成為法律，禁止政府機構與美國官方合作的單位採用中興、華為等陸企技術與產品，市場擔憂恐對台灣光通訊相關業者造成影響。

根據天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果將在 2020 年後，陸續發布擴增實境 (AR) 頭戴裝置以及 Apple Car 等二大產品，可望為蘋果再增加 1 兆美元市值，並吸引台廠爭相卡位供應鏈。

鴻海第 2 季營收創歷年同期新高，但獲利季減 27.4%、年減 2.2%，拖累上半年淨利年減 9.7%，財報不佳，鴻海昨日股價一度下探 80.3 元，面臨 80 元關卡保衛戰，終場收 81.1 元。

整體來看，分析師表示，接下來盤勢重點在於新台幣是否止貶、外資期貨結算後換倉情況、股王大立光除息表現以及指數能否站穩年線等，目前土耳其危機未除，美中貿易戰升溫，兩大國際不確定因素持續影響投資人信心，估計短期指數將於 10700-11100 點區間震盪。