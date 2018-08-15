【華冠投顧】08/15（三）人工盤無效!! 股價會說話!!

◆盤勢分析

焦點個股：2317 鴻海、3008 大立光、3026 禾伸堂、6414 樺漢、6488 環球晶

台股本週大震盪，週一多殺多、融資合計大減 72.82 億，一次把月線、季線、半年線、年線全部摜破；昨日台股人工盤用 MLCC／被動元件把指數站回年線，不妙巧婦難為無米之炊，昨日盤面盡是跌深反彈股，無主流族群！而趨勢走空個股跌深反彈彈完，終究要跌的！！人工盤也難護！！！

台股開盤開高走低一路下跌，3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海、3481 群創權值股下殺。昨日的跌深反彈股 MLCC／被動元件、矽晶圓、MOSFET…… 也殺聲隆隆。收盤大盤大跌 107.48 點（盤中破前低），收 10716.75 點，再破年線，成交量 1,329.30 億。上漲家數為 335 家，下跌家數達 1,110 家。

今天重跌破底的有 5392 應華、6414 樺漢、3530 晶相光、4137 麗豐 - KY、3450 聯鈞、8042 金山電、6150 撼訊、2349 錸德、6510 精測…… 等等。

光學族群雖繳出好成績，但利多不漲，如 3008 大立光、3504 揚明光、3630 新鉅科、6209 今國光、3019 亞光等……MLCC／被動元件、矽晶圓的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、6488 環球晶、5483 中美晶…… 昨日反彈，今日持續下跌！！

許多好友問 MLCC 與矽晶圓什麼時候才會再漲上來？？為何利多不漲？？其實大家都不知道股價會說話嗎？？他們的股價早已告訴大家答案了。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

