5G浪潮將至，中興通訊能否借此翻身？

隨著今年6月份5G第一版本標準落地，這意味著全球主要電信運營商、電信設備製造商、移動設備製造商等產業鏈上下游企業，將根據這一版本標準正式展開5G網路部署，5G從標準化切入商用頻道，也標誌著5G產業全面發展浪潮將來臨；上到工信部對5G技術發展的全力推行，下到通信設備企業加快對5G領域的研發投入。而在這5G浪潮中就發現一個熟悉的身影，通訊企業—中興通訊（00763-HK）（000063—CN）。

2018年對於中興通訊絕對是流年不利，受美國政府指控中興通訊違反美對伊朗的出口管制政策，對此美國商務部宣佈7年內禁止美國企業向中興通訊出口任何技術、產品。該制裁基本把中興通訊判了死刑，對此中興通訊整個企業處於“休克狀態”；經過多番協談，最終，幾經沉浮，終有回甘，美國宣佈全面解禁對中興通訊的禁令，代價是中興通訊付出巨額罰單懲罰。受該風波影響，中興通訊二級市場複牌後股價也遭到重挫，A股與H股各自腰斬一半有多。基本上要了中興通訊半條命。

俗話說“大難不死，必有後福”，中興通訊似乎驗證了這句古話，自從解禁日起，中心通訊的5G佈局順風順水，就8月14日外界報導，中興通訊順利完成IMT-2020(5G)推進組第三階段NSA 3.5GHz外場測試，社區峰值吞吐量近10Gbps，全部測試用例一次性通過。並在北京懷柔外場對 NSA性能進行了充分驗證，包含社區吞吐量、用戶體驗速率、時延、覆蓋等測試內容。至此，中興通訊下一步將開展NSA 4.9GHz和SA的測試驗證。5G測試順利通過也一定程度反應了中興通訊5G系統的業務能力與推進速度能力。

按這樣發展速度，5G業務上的佈局有可能成為中興通訊的翻身仗嗎？想打翻身仗，光靠說可不行，得拿真材實料才行，那中興通訊有這樣的實力嗎？

回顧成長軌跡跟發展歷程，中興通訊是具備這樣的能力的。

通訊設備領域的佼佼者

雖然“中興通訊制裁事件”揭示了晶片技術是中興通訊的軟肋，也一定程度反映了國內企業晶片研發，生產能力的匱乏。但對於中興通訊在通訊設備領域的能力，卻是首屈一指的。

據財華社獲知，中興通訊的產品涵蓋無線、核心網、接入、承載、業務、終端、雲計算、服務等領域，中興通訊堅持以持續技術創新為客戶不斷創造價值。公司在美國、法國、瑞典、印度、中國等地共設有20個全球研發機構，近3萬名國內外研發人員專注於行業技術創新；PCT專利申請量近5年均居全球前三，2011、2012年PCT蟬聯全球前一；依託分佈於全球的107個分支機構，中興通訊是中國重點高新技術企業、技術創新試點企業和國家863高技術成果轉化基地，承擔了近30項國家“863”重大課題，是通信設備領域承擔國家863課題最多的企業之一，公司每年投入的科研經費占銷售收入的10%左右，一定程度上中興通訊承載著近10年中國經濟飛速發展上不可或缺的高新技術企業。

中國IMT-2020（5G）推進組技術的牽頭人

作為中國IMT-2020（5G）推進組的核心成員之一，中興通訊主動承擔多項重點技術攻關和產品研製任務，牽頭多項5G關鍵技術方向的研究與標準化推進工作，積極參與5G技術研發試驗。在第一階段測試中，中興通訊率先完成5G高頻和低頻領域的關鍵技術驗證，驗證包括Massive MIMO，新多址接入方式，新波形，信令承載分離，網路切片，移動邊緣計算等在內的大量5G關鍵技術；在二階段測試中順利完成包括連續廣域覆蓋、熱點高容量（低頻）、熱點高容量（高頻）、低時延高可靠、低功耗大連接、兩個混合場景等七大場景所有測試條目，並率先進行26GHz外場測試，空口性能表現優異。

中興通訊訂單規模顯著增加

自從中興通訊解禁開始，已連續拿下國內三大運營商多項訂單，披露專案的金額逾5億元。海外業務層面上，中興通訊先後獲得義大利、奧地利等國家主流運營商支持，並在泰國、埃及及沙特等國完成了首單項目簽訂。訂單的增加無疑提振了中興通訊的信心，也一定程度上給了中興通訊一劑強心劑。

5G有線、無線技術方面處領導地位

據財華社獲知：中興通訊5G無線技術方面，是業內首家推出Massive MIMO商用產品，開啟了5G技術4G化先河，Pre-5G持續規模商用，在全球60餘個國家部署了超過110個Pre-5G網路；此前，中興通訊還與高通、中國移動攜手開展基於5G NR規範的互操作性測試和OTA（Over-the-Air Technology，空中傳輸技術）外場試驗，進一步確立5G領導者地位。

無線技術方面，中興通訊率先發佈5G承載5G Flexhual方案以及系列5G承載預商用設備；在網路架構方面，提出面向服務的5G雲原生解決方案Cloud ServCore，作為網路雲化的領導者之一，在全球成功部署超過240個SDN/NFV商用/實驗局；完成中國移動首個OTN VC交叉功能現網測試，為客戶提供大容量、低延時、硬隔離的傳輸管道。

5G浪潮還不足以支撐中興通訊打翻身仗

實際上，中興通訊雖在通訊設備領域是趨於領先地位，但短時間不足以支撐他打出翻身之仗，畢竟中國IMT-2020（5G）計畫，2018年只是規模試驗，2019年才步入試行商用，2020年才開始正式商用，再加上中興通訊解禁期不久，多多少少受到約制，邁不開步子。所以，總的來說中興通訊按現階段業績的回血能力，還不足以支撐他打翻身仗。而目前中興通訊能做的就是借著這波5G浪潮，穩健前行，慢慢恢復運營，繼續推進5G技術研發試驗，打造完整產業鏈（彙聚系統、晶片、終端和儀錶等各方面），為全面商用奠定產業基礎，從而在市場上佔有一定份額，這樣打翻身仗才有硬實力。

文：沈少鴻

編：張駿芬、黎璐璐

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