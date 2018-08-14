• 企業領導有三大層次：第一層次領導是自己做，實際上是領導為員工打工；第二層次領導是通過别人拿結果，領導提出目標和任務，由員工執行完成任務；第三層次領導是所有人搶著幫你做，領導主要是激勵和賦能，這是最高境界的領導。

• 企業組織結構要從科層製走向生態型，主要實現“四去原則”：一是去中介化，壓縮中間層，形成平台化管理；二是去邊界化，消除企業邊界，實施跨界發展；三是去戒律化，強調個體自主，建立自組織；四是去權威化，通過合作夥伴，實現價值共創。

• 消費者與廠商的關係發生兩次變革，第一次變革，由廠商生產產品推銷給消費者到消費者提供需求廠商生產，即B2C轉化為C2B；第二次變革，由消費者要求廠商生產產品到大數據要求廠商生產產品，即C2B轉化為M2B2C，這是由人工智能定製的。

• 品牌持續成功的核心因素是企業願景，願景在於“三心二意”，所謂“三心”是決心，信心，耐心，這是對品牌企業自身的要求；所謂“二意”是誠意，創意，這是品牌企業對消費者的要求。品牌企業的價值觀是最為重要的基因。

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