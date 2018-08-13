• 人工智能揭示了人類經驗的局限，人類經驗的本質是局部最優解，個人經驗是個人視角下的局部最優解。局部最優解有三大弊病：考慮短期效應，忽視長期效應；考慮“看得見的”效應，忽視“看不見的”效應；考慮直接的“一階效應”，忽視全面的“高階效應”。

• 從千年歷史長河來考察，歐洲與中國的發展大體是相反的，一千年時期的歐洲正處於黑暗中世紀落後年代，工業革命二百多年迅速發展，成為全球最先進地區。一千年時期的中國繁榮景氣，雄踞全球最發達地區。晚清以後近代一百多年逐步衰退，現在又重新崛起，走向世界的中央。

• 登上喜馬拉雅山的人有一個共同的體驗，到達8000公尺高度後，體力已經不是最重要的，最為核心的是信念。一定要攀登珠峰的信念起到根本性作用，由信念激發人内在的潛力，永攀高峰。人在極限處，信念才是最強的動力。

• 產業平台公司的商業模式為S2BCT，其中S為大服務，主要是平台斌能服務；B為產業鏈上的企業，包括生產企業、供應商等；C為用戶，包括群主和最終客戶；T為第三方合作夥伴，提供各種服務資源和能力。

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