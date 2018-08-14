【異動股】煤炭板塊漲幅居前 美錦能源(000723-CN)漲停

8月14日早盤，煤炭板塊漲幅居前，截止發稿，美錦能源(000723-CN)漲停報4.19元，*ST安泰(600408-CN)漲停報2.49元，寶泰隆(601011-CN)漲4.86%報6.91元，*ST安煤(600397-CN)漲3.7%報2.24元，金能科技(603113-CN)、陝西黑貓(601015-CN)、開灤股份(600997-CN)等漲逾3%。

據統計局網站14日消息，7月份，原煤產量同比下降2.0%，上月為增長1.7%。1-7月份，原煤產量19.8億噸，同比增長3.4%。

7月份，煤炭進口2901萬噸，為2014年1月以來最高，同比增長49.1%，比上月增加354萬噸。1-7月份，煤炭進口1.7億噸，同比增長15.0%。

煤炭價格呈現平穩回落態勢。截至7月30日，秦皇島5500大卡煤炭綜合交易價格為576元/噸，比6月底下降12元;5000大卡煤炭價格為527元/噸，比6月底下降20元;4500大卡煤炭價格為459元/噸，比6月底下降21元。

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