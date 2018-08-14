中央製定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準 母嬰產業望受益

近日，國務院印發《醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》，自2019年1月1日起實施。方案提出，包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特别扶助、計劃生育“少生快富”補助等3個計劃生育扶助保障項目，明確為中央與地方共同財政事權。中央將製定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準，併根據經濟社會發展情況逐步提高。

目前全面二孩的政策已經推出，但國内的生育率併沒有明顯改善，人口問題形勢嚴峻。通過製定補助國家基礎標準，併根據經濟社會發展情況逐步提高，將有助於減輕生育二孩或多孩家庭的負擔併推動人口出生率的提升。隨著各級政府生育鼓勵政策的陸續落地，人口政策全面放開預期逐步加強，國内母嬰行業相關公司有望受益。A股公司中，金發拉比(002762-CN)涉足母嬰行業30年，擁有“拉比(LABI BABY)”、“下一代(I LOVE BABY)”及“貝比拉比(BABY LABI)”三大自主品牌，1400家終端形象店面，是多項母嬰類產品國家和行業標準的主要起草單位;愛嬰室(603214-CN)定位於“中高端母嬰市場，為孕前至6歲嬰幼兒家庭提供一站式母嬰用品採購及孕嬰童健康服務的專業連鎖零售商”;安奈兒(002875-CN)是國内童裝行業龍頭之一，產品覆蓋0-12歲中高端童裝市場。

來源：證券時報

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