中環業外拚獲利 手握國巨259張股票

被動元件近期成為盤面重災區，其中國巨 (2327-TW) 股價頻破底，下探年線支撐，光碟片廠中環 (2323-TW) 今 (15) 日公告，已持有國巨 259 張，持股比例 0.6%。根據中環日前公告，處分康控 - KY、穩懋及嘉聯益處分利益約 0.9 億元。

中環今日公告，業外投資國巨普通股，近日交易數量為 443 張，平均交易價格 686.77 元，總計目前持有國巨 259 張，持股比例 0.6%，交易數量少於持有張數，顯示中環期間有買也有賣。

中環衝刺業外投資，自 8 月以來，陸續公告取得華通、康控 - KY、環球晶等普通股，持股占比分別為 0.04% 、0.037% 及 0.055%。

中環表示，相關投資僅作為短期理財，目前長期持有股票為夏都及遠雄來，各持有股份約 19% 及 14%，並擁有夏都一席董事，不過 7 月處分康控 - KY ，處分利益 2103 萬元，穩懋及嘉聯益則分別虧損 948 萬元及 243 萬元，整體仍為獲利。

累計中環上半年營收為 41.55 億元，年減 6.88%，毛利率為 0.54%，順利轉正，不過營益率為 -14.17%，已連續 6 年同期呈現負數，稅後虧損 6.23 億元，同樣連續 6 年同期呈現虧損。

中環日前表示，由於消費型光碟供不應求，今年價格將持續成長，雖然對毛利率走揚有所助益，不過最快也要到第 4 季才有機會損益兩平。