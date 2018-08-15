搶印度市場 Facebook買下西甲足球當地轉播權 將免費播出

印度的人口眾多，是各大跨國公司努力爭搶的市場。Facebook(FB-US) 為拓展市場與留住客戶，決定祭出狠招，將免費向印度及其他南亞國家直播西班牙超級足球聯賽。

Facebook 與西甲在週二共同宣布，未來 3 年將在印度、阿富汗、孟加拉、不丹、尼泊爾、馬爾地夫、斯里蘭卡和巴基斯坦等 8 國，直播西甲賽事，首場轉播將在本週五開始。

Facebook 在這些地區共有 3.48 億的用戶，包括在印度的 2.7 億用戶。雙方並未透露轉播合約的金額，之前索尼影視 (Sony Pictures Network) 在 2014 年，花費 3200 萬美元 (2500 萬英鎊) 才取得轉播權。

這也是美國社群媒體及科技公司的一個趨勢，透過購買體育獨家轉播權，來吸引與留住用戶，擴展新的業務。Facebook 先前也以每場 100 萬美元的權利金，在全球免費播出 25 場美國大聯盟棒球賽，靠廣告收入提供支持。不過這次在印度的播放，至少初期將不會有廣告。

在美國和西歐大部分地區達到飽和後，印度及其周邊的南亞國家是 Facebook 未開發的重要市場。僅在印度，Facebook 的用戶數就超過全美 2.4 億人，而且有繼續增長的機會。印度的人口在 2017 年超過 13 億，預計到 2030 年，將達到 15 億人口。可上網的人口，估今年達到 5 億人。

Facebook 先前在印度的拓展一度受挫，他們在此地免費提供基礎服務，但只能連結上 Facebook 及公司選定的網站，不包括競爭對手。結果在 2016 年因違反網路中立性原則，在印度被禁。

去年，Facebook 以 6.1 億美元，取得印度板球超級聯賽的轉播權，轉播西甲預計是一個替代方案，也有助 Facebook 在印度推出視訊點播服務 Watch。