亞泥上半年EPS 1.98元賺嬴去年全年 今年獲利拚新高

亞泥 (1102-TW) 今 (14) 日公布第 2 季財報，毛利率衝高到 26.74%，季增 8.07 個百分點，年增 11.13 個百分點，稅後純益 43.29 億元，季增 128.2%，年增 167.88%，每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 62.26 億元，年增 236.17%，每股純益 1.98 元，上半年獲利已超過去年全年 1.74 元，寫同期歷史新高；法人看好第 3 季淡季不淡，約與第 2 季持平，今年獲利可望衝上歷史新高。

亞泥第 2 季營收 224.35 億元，季增 25.8%，年增 41.63%；營業毛利 60 億元，毛利率 26.74%，表現優於法人預期，營業利益 50.51 億元，營益率 22.52%，季增 10.53 個百分點，年增 10.66 個百分點，稅後純益 43.29 億元，季增 128.2%，年增 167.88%，每股純益 1.38 元。

亞泥上半年營收 390.09 億元，年增 35.4%，毛利率 23.92%，年增 11.85 個百分點，營業利益 77.25 億元，營益率 19.8%，年增 11.56 個百分點，稅後純益 62.26 億元，年增 236.17%，每股純益 1.98 元，寫下上半年同期歷史新高。

受惠環保政策、錯峰生產持續，在產業秩序健康下，西進水泥廠的獲利表現亮眼，亞泥第 2 季每股純益表現優於市場預期，上半年獲利更賺贏去年全年 EPS 1.74 元。

法人指出，第 3 季通常是淡季，但今年並不看淡，不過考量氣候因素及美中貿易戰變數，先以保守態度看待，預估約可與第 2 季持平，第 4 季進入旺季，年前趕工效應，水泥價格可望再向上調漲，今年全年獲利有機會寫歷史新高。