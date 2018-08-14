台股無懼權重調降干擾 國際變數才是左右指數的關鍵

MSCI 今 (14) 日公布台股在亞股、全球新興市場的季度權重調整結果，隨著 A 股納入 MSCI 排擠效應影響持續發酵，加上第 2 季以來台股受到中美貿易戰影響，台股在本次 MSCI 季度調整再遭雙降，為連續第三次遭雙降，對此，法人表示，目前國際情勢發展與整體投資氣氛，影響台股漲跌更勝 MSCI 權重升降。

根據最新公布數據，台股在 MSCI 新興市場指數權重遭調降 0.09 個百分點，最新權重來到 11.95%；MSCI 新興亞洲指數則被調降 0.15 個百分點，最新權重為 15.92%。MSCI 每年於 2 月、5 月、8 月及 11 月會公布調整指數權重及成分股，本次季度調整結果將於 8 月 31 日收盤後生效。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，本次台股調降幅度較其它亞洲市場大，主要是因為台股流動性佳，受到 A 股入摩持續性的影響，但這都在法人意料之中，因此不至於對台股造成很大的影響，反而目前國際情勢發展與整體投資氣氛，影響台股漲跌更勝 MSCI 權重升降。

此外，觀察近 4 年每季 MSCI 調整權重之後的台股走勢來看，兩者間並無絕對關係，例如上一季雖然台股權重遭雙降，但公布權重後一日與後一週加權指數不跌反漲；再者，雖然台股成為亞洲市場的苦主，權重降幅居亞股之最，但台股今日反而大漲 75.31 點，終場收在 10824.23 點，完全不甩權重下調利空。

葉鴻儒進一步指出，若將時間拉長來看，台股自去年攻上萬點大關以來，配合整體環境改善、企業獲利提升，整體基本面較過去穩健，且目前台股本益比仍不到長期平均水準，僅 13.4 倍，加上台股擁有高殖利率優勢，平均達 4.9%，在亞股中名列前矛，可望強化台股對國際資金的投資吸引力，替多方增添資金活水。

整體來看，國際法人對中國崛起早已有共識，投資人不需要過度解讀本次調整結果對台股影響，且放眼亞洲股市，台股不論在財報透明度、公司治理、股東權益、股利發放等方面都相對具有競爭優勢。