互盛電上半年EPS 1.15元 中國大陸業務佔比達48%

互盛電 (2433) 公告半年報。第二季營收 10.39 億元，季增率 8.7%，年增 13.8%，稅後盈餘為 0.95 億元，季增率達 33.8%，年增率 17.3%，EPS 為 0.66 元；累計上半年營收 19.96 億元，年增逾 12%，稅後盈餘 1.65 億元，EPS 1.15 元，若減去處分利益的比較基準差異，獲利年增率為 6%。甫公告之 7 月營收為 3.4 億元，月減 3.9%，年增 8.5%。該公司上半年成長主力為中國大陸業務貢獻，上季中國大陸營收佔比 50%，上半年佔比 48%。



互盛電指出，近期該公司積極推展智能辦公，提供一站式「軟 + 硬」解決方案，並建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」；不僅在 OA 設備軟硬體的規劃提供完整解決方案，同時在資訊與網路通訊的整合建置上更累績豐富經驗，協助企業數位轉型提升效率。