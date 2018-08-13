台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月13日

蘋果新 iPhone 問世倒數計時，業界傳出，繼大立光、可成等零組件供應商陸續通過蘋果新機認證後，鴻海旗下觸控大廠 GIS-KY 近期也打敗大陸勁敵，取得蘋果認證，本月起大舉放量供貨。隨著主要零組件供應商陸續拍板並完成認證，新機拉貨正式進入高峰。

基本工資漲定了！勞動部基本工資審議委員會將在本週四（16）召開，勞動部將彙整經濟指標及就業狀況變化等數據，作為當前經濟社會情勢分析。據了解，政方委員考量到國際經濟情勢不穩、下半年景氣未明，對基本工資調漲轉趨保守，多主張時薪漲 7.1％至 150 元、月薪漲 3.6％至 2 萬 2,800 元。

2008 年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，土耳其貨幣里拉崩跌危機與 1998 年亞洲金融風暴的情況非常類似，若土耳其缺乏有效的因應政策，可能會重演十年前亞洲遭遇的苦痛歷史。



經濟日報

新 iPhone 拉貨潮 進入最高峰

81 上市櫃護盤 豪砸 288 億

土國危機 恐重演亞洲金融風暴

工商時報

基本工資 漲定了！

股息賺千億 壽險大戶都買啥股？

明年歲出破 2 兆 內需火力旺

聯合報

房貸逾放 金管會緊盯

7 成人 退休金撐到 72 歲

美制裁連發 全球市場亂

蘋果日報

中元商機 300 億 4 大量販店搶賺

美中貿易戰 科技股衝擊大

用第三方支付 網購避踩「雷」

中國時報

45 萬公升長蟲黑心蛋液 流入市面

土國總統籲 國民賣美元買里拉救市

主動伸手 安倍力爭 10 月訪陸

自由時報

洗錢防制申報將上路 衝擊 69 萬公司

出入境超攜貨幣 查獲量倍增

顧立雄︰保護金融消費 評核機制明年上路