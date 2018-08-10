中鋼上半年EPS 0.72元 7月營收再寫新高

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季稅後純益 65.6 億元，季增 42.2%、年增 94%、每股稅後純益 0.42 元；累計上半年稅後純益 111.69 億元，年增 57.6%，每股純益 0.72 元。而中鋼也公布 7 月合併營收 350.15 億元，刷新 5 月所創下的單月新高紀錄，月增 4.88％、年增 22.95％。

中鋼第二季營收 1003.24 億元，季增 7.4%，年增 18.2%；毛利率 12.5%，季增 2.2 個百分點、年增 2.1 個百分點；營益率 8.7%，季增 2.3 個百分點、年增 2.6 個百分點；單季稅後純益 65.6 億元，季增 42.2%、年增 94%；每股稅後純益 0.42 元。

累計中鋼上半年營收 1937.1 億元，年增 15.4%；毛利率 11.4%，年增 0.3 個百分點；營益率 7.6%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 111.69 億元，年增 57.6%，每股純益 0.72 元。

中鋼第二季受惠煤與鐵礦砂價格回檔，原料成本降低，加上盤價調漲，推升產品利差擴大，此外，三號高爐歲修完後，在首季及早完成前轉作業，推升產量回升、運轉成本降低，也是單季獲利跳增的主因。

中鋼也公布 7 月合併營收 350.15 億元，為 2013 年採用合併營收後所創的單月新高紀錄，月增 4.88％、年增 22.95％；累計 1-7 月合併營收為 2,287.29 億元，年增 16.5％。

而中鋼晚間公告，董事會通過貳號高爐第三爐代更新工程計畫以及第一熱軋鋼帶工場精軋區輔助設備更新計畫，預計共將斥資 68.1 億元。

中鋼指出，2020 年 10 月將完成第三爐代生產任務，須進行第三爐代停爐更新工程，以恢復並改良提升原設備功能；第一熱軋鋼帶工場精軋區輔助設備更新則是為提升軋延穩定性，符合產品尺寸薄化及高精度要求，並開發高附加價值新產品，須進行設備汰舊換新。

另中鋼也針對公司內部組織進行調整，將原二級單位「法制室」提升為一級單位「法務處」。