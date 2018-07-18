營運升空 融程電董座上月大買自家股票

IPC 廠融程電 (3416) 今年營運佈局收割，經營階層看好自家營運發展，去年底開始陸續增持自家股票，6 月份更一舉自集中市場買進 657 張持股，累計去年 11 月至 6 月買進 908 張，而該股 6 月股價也一路盤堅上漲，波段漲幅逾 26% 創波段高。該股預計在下週三 (25 日) 除息 2.5 元，股息殖利率約 4.4%，股息發放日訂 8/28。該公司近年在強固平板市場上佈局石化、車廠檢測、倉儲物流、人機介面 (HMI) 以及工控等高階應用領域，6 月營收達 1.51 億元，創兩年半新高，第二季營收達 3.94 億元，亦創 10 季新高。



在業績上升，以及新台幣貶值效應之下，法人看好融程電第二季獲利成長展望。展望下半年，大單效應逐漸顯現，與研華之間的合作也逐漸深化，單月營收逐漸向 2 億元大關挑戰。而石化業所需的防爆機種，毛利率高，今年油價攀高有利石化業成長帶動資本支出。



由於肯定融程電的產品開發實力，多家大廠陸續入股，從去年底的研華 (2395) 以及 5 月底承接融程電前董事長李益仁持股的華碩 (2357) 集團旗下醫揚 (6569) 都掌握兩位數的股權，而甫宣佈與研揚 (6579) 換股結盟的廣積 (8050) 也持股該公司逾 5%，有利於其發展。



而該公司董事長邑融公司 (代表人呂谷清)，從去年 11 月起買進自家持股，至 6 月更一舉買進 657 張，累計買進持股共 908 張，佔 6 月份該股總成交量約逾 30%(扣除鉅額轉讓股數)。

