強固軍工市場擴大 神基獲利穩步攀升 上半年EPS 1.58元

神基 (3005) 公告半年報，上季稅後淨利 4.44 億元，季減 4.9%，年增率 7.66%，EPS 達 0.77 元。累計上半年稅後淨利 9.1 億元，年增率為 11%，EPS 1.58 元。 神基強固型工規筆電品牌業務蒸蒸日上，成為營運持續攀升的主力。第二季合併營收達 58.41 億元，季增 5.1%，年增 16.24%，創歷史第三高紀錄，獲利雖較首季略減，但主要是因為首季有收購美國 WHP，在業外產生逾 1 億元的資產評價利益，墊高比較基期所致。



因此，第二季歸屬於母公司業主之淨利為 4.44 億元，較首季減少 4.9%，較去年同期成長 7.66%；單季 EPS0.77 元，成長穩健。累計上半年度合併營收 113.97 億元，年增率 11.46%，歸屬於母公司業主之淨利為 9.1 億元，年增 10.97%，EPS 為 1.58 元，年增率 9%。