【華冠投顧】台股1萬1失守，被動元件，MOSFET，光碟廠等哀鴻遍野!

台北股市在弱勢族群被動元件持續重挫下，開低震盪收低，下跌 44 點，10983 作收，1 萬 1 失守，成交量 1237 億元，價跌量縮，周線下跌 28 點，留上引線 K 棒。

消息面: 美中貿易戰愈演愈烈，美國與中國 8 日相繼公布互課對方 160 億美元進口商品高關稅清單，預計 8 月 23 日生效，形成台股最大不確定性的威脅。籌碼面: 外資今日現貨小買 17.9 億，期貨減 2468 口多單，但尚有 55837 口多單，台指期下周三將結算，籌碼仍對多方有利。技術面: 目前台股指數跌破 5 日，10 日均線，但仍在月線，季線之上，趨勢沒變，但就短線而言，今日下跌之後，KD 指標已進入 20 以下超賣區，下周隨時有機會反攻。量能方面: 最憂心，5 日均量持續向下，5 日均量小於 10 均量小於 20 均量，量能趨勢弱勢，周線呈現價跌量縮格局，對多方向上攻擊不利。下周台指期將結算，震盪會劇烈，建議反向操作。盤面焦點: 今日重災區族群，多半是之前就已經提醒過大家要避開上半年主流的族群，包括被動元件，矽晶圓，MOSFET，光碟廠等，國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌電(6173)，杰力(5299)，大中(6435)，尼克森(3317)，錸德(2349)，中環(2323) 等股價均出現重挫!

台股近期無量，行情陷膠著，盤面也無主流，股票卡卡無續航力，靜待下周台指期結算，大盤將取量，選股鎖定下半年新主流低基期族群，包括生技，蘋果，特斯拉，AI，5G 以及車用等概念股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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