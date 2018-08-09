廣越今年力拼重返獲利 羽絨衣需求樂觀 今明兩年動能充足

廣越 (4438) 今日舉行法說會，總經理吳朝筆對於今年下半年營運相當樂觀，他表示，下半年進入出貨旺季，第三季營收將達 58-60 億元，且毛利率將優於第二季及去年同期表現，可望創新高，期望今年全年獲利力拼回到 2-3 年前的水準。廣越第二季稅後淨利 2.57 億元，年增 76%，每股稅後純益為 2.48 元，優於去年同期的 1.41 元，帶動上半年營運由虧轉盈，上半年稅後淨利 1.3 億元，每股稅後純益 1.26 元。



吳朝筆表示，今年在運動品牌新增 Converse、New balance 及 UnderArmour，戶外品牌則新增 HellyHansen 及 Mammut，有望帶動今年營收較去年同期成長 25%，明年則將新增 Calvin Klein。而由於目前產能吃緊，今年將新增 94 條產線，明年也將持續擴廠，並以越南前江廠、隆安廠及金漢廠為主，預計再開出 54 條新產線。



針對羽絨價格趨勢，吳朝筆指出，目前羽絨價格維持穩定高檔，明年單價預計調漲 3-5%；此外，氣候極端推升羽絨衣需求成長，再加上近年流行長版羽絨衣，羽絨用量上將成長 30-50%，因此單價優於一般夾克的 2-3 成，毛利率也更佳，將挹注下半年獲利成長。



除了今年營運將回溫外，吳朝筆樂觀表示，明年營運更將持續成長，以 Patagonia 為例，明年拉貨需求將增加 2-3 成，因此今年已開始提早拉貨，將躍升成為明年第一大客戶，明年占比約為 25%，而由於戶外產品毛利率較佳，隨 Patagonia 占比提升，將有效挹注明年毛利率及獲利表現。