【野村投信】升息潮起，投資黑馬「金融債」異軍崛起

四年一度的世足嘉年華才剛華麗閉幕，本次世界盃冷門盡出，傳統強隊與金球先生都意外出局，、卻出現了許多讓人意想不到的黑馬。比如法國 19 歲年輕小將姆巴佩，表現搶眼，讓法國隊一路過關斬將；英國菜鳥門將打破 PK 魔咒，讓英格蘭挺進八強…..

投資人也希望在市場中找到黑馬，．．．．．升息期間的投資標的黑馬，絕對讓你眼睛一亮，升息投資金融債更有感。

金融債券基金是一種全新的投資商品

趨勢在走，創新的投資方法要有！在債券投資版圖中納入「金融債」，能夠讓投資收益明顯「再進化」！

野村投信進一步分析，金融業目前正受惠於減稅效益、升息等利多，在獲利提升下可望步向千載難逢的「黃金時代」。

減稅效益加持，金融業大受惠

美國總統川普祭出的減稅大補丸，對全球經濟產生莫大的正面效益，不但刺激各大企業積極投資，對貸款的需求也明顯看漲，如此之下，金融業當然是最大的受惠者。根據 Bloomberg 資料顯示，2018 年 MSCI 環球金融指數旗下企業的平均盈餘成長率高達 25.60%，比起 2017 年的 15.70%、或是 2016 年的 0.60%，明顯「有利」許多！

升息循環擴散，金融業迎接黃金十年

自金融海嘯以來，金融業始終在低利環境中掙扎求生，而近年一次次的升息，對金融業而言，宛如一劑劑的營養針。升息之趨勢，不但有利於銀行與壽險公司擴大利差，利息收入也可望明顯提升，投資的空間也較大。整體來看，金融業的獲利能力將隨著金融循環逐漸轉強而擴散，金融業的「黃金十年」即將到來。

好的專家挑選好的金融債

綜上可知，金融業因為在升息環境中大大受惠，增持「金融債」反而能對抗升息大環境對「債券部位」的負面衝擊，特別是加碼「投資等級金融債」，更能幫助債券投資大眾，在更為安全的環境下提升收益。野村投信也提醒投資朋友，要從金融新藍海中挑選出夠好的金融債，絕對不是簡單的任務，投資者不僅要從全球眾多的金融機構中挑出值得布局者，還要研究不同發行條件的金融債之優勢大小，也因此，建議投資朋友可留意台灣近期新發行的台灣首檔金融債券基金，直接布局、輕鬆掌握金融債的投資甜蜜點。

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