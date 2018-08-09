轉投資股利入帳＋與西門子合作 華新前三季每股可望賺逾3元

華新 (1605) 儘管下半年沒有地產業外挹注，但華新科 (2492)、華邦電(2344) 股利入帳及業外持續貢獻，加上被西門子選中合作高、低壓風力發電電纜，法人估，華新前三季每股盈餘有望超過 3 元，今年全年每股盈餘上修至 3.5 元以上。西門子歌美颯繼先前與永冠 - KY 與上緯投控 (3708) 簽署合作意向書後，昨天再進一步展現發展台灣離岸風電供應鏈的承諾，該公司與 6 家國際供應商及 5 家在地供應商簽署 MOU，包括永冠 - KY、華新麗華、東元電機、信邦電與大亞等。從簽署 MOU 的項目細節來看，將與信邦電及華新麗華合作低壓電纜，並與華新麗華合作高壓電纜，但完成合作協議的時間表尚未確定。



華新日前法說會上指出，台灣地區粗壓機已於 4 月試車、鋼捲準備線已於 5 月試車，兩項產品將於第四季逐漸顯現效益，預期將有助於改善鋼品品質與產品組合。業外部分，主要轉投資事業下半年展望仍佳，預期下半年整體轉投資獲利貢獻可望較上半年成長。



法人指出，華新 2018 年營收預估年增逾一成，獲利則可望大增約 80%，每股盈餘達 3.5 元以上。