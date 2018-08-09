台股盤中—大立光翻紅帶動指數收斂跌幅 守穩萬一關卡

台股今 (9) 日早盤在權值股台積電、大立光及台塑四寶等權值股走弱壓抑下，指數一度下挫至 11001.95 點，所幸盤中大立光黑翻紅走高，且台積電也拉回平盤附近震盪，指數收斂跌幅，守穩短均線以上，預估今日成交量 1300 億元。

台股今日開盤下挫 11.63 點，以 11063.62 點開出，盤中最低來到 11001.95 點，最高為開盤的 11063.62 點；櫃買市場則以 150.59 點開出，早盤一度來到高點 150.74，隨後急拉下挫至低點 149.23 點。

蘋概三雄部分，台積電今日股價平盤上下震盪，盤中小漲 0.2%，來到 248 元，力守 5 日線之上；大立光則是早盤開低後震盪翻紅，盤中漲幅近 0.6%、來到 5090 元，力拚站回 5 日線；鴻海為三雄中唯一守穩平盤之上者，盤中漲幅約 0.47%、來到 85.4 元。

盤面聚焦 7 月營收表現亮眼個股，台星科大漲逾 7%，台燿大漲逾 8%，振曜 6143 漲幅超過 6%，達方也上漲超過 4%，精材也小漲逾 2%。

PCB 為今天盤面相對強勢的族群，台燿大漲逾 8%，除息 3 日便成功完成填息，嘉聯益大漲近 5%，欣興漲幅超過 4.6％，柏承也小漲逾 2%。

台燿相關權證。資料來源：鉅亨網整理

被動元件龍頭廠國巨昨日雖在法說上釋出比股東會更樂觀的展望，惟市場不買單，股價並未明顯表現，國巨今日下挫逾 1.8%，禾伸堂也下挫約 0.55%，僅華新科表現相對強勢，股價勁揚逾 2.5%。

以族群來看，電纜族群最為強勢，上漲逾 0.75%，其次為營建族群，表現最為弱勢的為食品、造紙類股；櫃買市場以電通及遊戲族群最強勢，表現最弱勢的為半導體族群。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今日雖呈現拉回，但仍為大盤價漲量增、價跌量縮的正向格局，惟盤面架構對近期弱勢的中小型族群有壓抑作用，預期短線內中小型個股仍將維持相對弱勢格局不變。

蔡明翰指出，近期人民幣與新台幣開始止貶，後續需觀察人民幣能否反向升值，另一方面，也須留意外資資金動向，若人民幣與新台幣出現明顯升值，可望提升市場信心與量能，屆時外資操作才會明顯偏多，預期短線指數仍維持萬一關卡附近震盪整理格局。