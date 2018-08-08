【運達投顧】櫃買挑戰壓力區

◆盤勢分析

昨天跟大家談過櫃買市場的問題，中小型類股集中的櫃買指數仍維持在區間盤整格局，前高壓力不過市場信心不強，而內資主力主要操作中小型類股，櫃買市場必須率先轉強個股的波段走勢才會出來，否則族群每天都在輪動操作的難度也會非常高。反觀在指數方面，外資期現貨大力作多，期貨市場累積多單來到將近六萬口，且現貨市場也大買將近百億元，外資手握大筆現金就是等這次的機會，在多空方面至少不要和外資對作，以過往的經驗來看法人贏的機會大。

市場的資金不是問題，主要還是信心的展現，產業面趨勢維持成長態勢只有越來越強，甚至向上衍生到晶圓代工方面，MOSFET 與車用電子的大成長造成晶圓產能出現缺口，而這些都只需要八吋晶圓產品，高階晶圓使用 12 吋產能目前都還有閒置產能，不過，八吋晶圓卻陸續滿載當中，5347 世界 改變了原本投資 12 吋廠的計畫，反而轉向八吋晶圓擴充為主，甚至對於產業景氣看到五年之後，今天股價也大漲支持，八吋矽晶圓的需求將會持續成長，相關晶圓代工族群可留意後續表現。同樣都是矽晶圓族群，八吋的 6182 合晶 今天表現明顯優於 6488 環球晶 ，上游產能滿載也會陸續的向下游移動，車用電子與電子零組件都會持續的發揮旺季效應，台廠佈局車用電子市場已經陸續見到成效，今明兩年將進入快速收割期！

※運達投顧 洪任浚 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

