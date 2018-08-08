【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

電子股龍頭台積電今日擺脫中毒陰霾，早盤即跳空開高超過 1%，之後便穩步走高並維持漲幅在 2% 之上，另外兩大電子權值鴻海及大立光也開高走高，帶領族群反攻，另外金融股也在元大金大漲逾 4% 之下持續走高，加權指數收盤在電金齊揚下上漲 91.81 點；外資於期現貨合計買進 162 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國宣布第二波對中國加徵關稅將於 23 日生效，上証指數早盤小幅開低後隨即拉回平盤附近，似乎對此利空反應不大，不過隨後次新股出現暴跌，創業板也震盪下行，多方信心再度遭到重擊，盤面上僅剩下採掘服務及水泥板塊表現強勢撐盤，午後賣壓加重，滬深兩市各有超過千股下跌，創業板重挫逾 2%，幾乎回吐前一日漲幅，A50 也受金融股重挫拖累，下跌超過 200 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國昨日公佈將對伊朗部分商品進行制裁，雖未涉及原油商品，但川普仍警告其他盟國，禁止進口伊朗原油，使得市場擔憂原油供給將減少，加上昨日公佈 API 原油庫存數據，原油庫存減少 600 萬桶優於市場預期減少 336 萬桶影響，推升 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲；農產品市場受到市場等待週六早晨的 USDA 供需報告影響，使得近期黃豆期貨呈現震盪格局。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證